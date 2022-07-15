Переход из «Зенита» в «Сочи» не самый популярный в РПЛ. Еще прочнее связь Питера и «Ростова»

Но почти догнали за три сезона.

Сегодня стартует РПЛ, но трансферное окно в России будет открыто еще полтора месяца.

В 2022-м российский футбол находится в изоляции, поэтому количество внутренних переходов наверняка возрастет. Например, в это окно из «Сочи» в «Зенит» перешли Матео Кассьерра и Родригао, а «Крылья Советов» и «Спартак» контактировали вообще по трем игрокам (Антон Зиньковский переехал в Москву, самарцы выкупили Илью Гапонова и Максима Глушенкова).

Мы подняли все трансферы в РПЛ с сезона-2012/13 – первого, проводимого по системе «осень-весна». Нам помог Transfermarkt, но опираться только на его данные по РПЛ нельзя. Например, у некоторых трансферов стоит вопросительный знак (непонятно, полноценный ли это переход, аренда или подписание свободного агента), другие указаны ошибочно (переход Данилы Прохина из «Зенит» в «Ростов» как свободного агента).

Поэтому на основании информации Transfermarkt футбольная редакция Sports.ru составила свою базу трансферов в РПЛ за последние десять лет.

Важные уточнения: если команда арендует игрока, а по окончании аренды выкупает его, мы засчитывали это за один трансфер. Нынешнее трансферное окно мы не учитывали, как и переходы на правах свободных агентов.

Разберем топ-5 связок.

«Зенит» – «Ростов», 12 переходов (5 полноценных + 7 аренд)

«Зенит» отправляет футболистов не только в «Сочи» – двенадцать перешли и в «Ростов». Правда, «Ростов» все десять сезонов выступал в РПЛ.

Забавно, что и в этой комбинации присутствуют Новосельцев и Мевля – оба переходили в «Ростов» на правах аренды (они еще и оказывались в «Зените» через «Ростов», но об этом ниже). Также ростовчане арендовали Евгения Старикова, Данко Лазовича, Павла Могилевца и Артура Юсупова с Кириллом Щетининым.

Полноценные переходы – Прохин, Егор Бабурин, Денис Терентьев, Могилевец (спустя полгода после аренды) и Максим Рудаков.

В этом сезоне Прохин наверняка будет основным центральным защитником «Ростова». Терентьев поборется за место правого защитника, Щетинин – одного из трех центральных полузащитников.

«Зенит» – «Сочи», 11 переходов (6 полноценных + 5 аренд)

«Сочи» провел в лиге лишь три сезона, но этого хватило, чтобы подписать одиннадцать футболистов «Зенита».

Конечно, большинство случились летом 2019-го, когда сочинцы комплектовались под РПЛ. Тогда из «Зенита» в «Сочи» перешли Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Миха Мевля и Андрей Мостовой (единственный – в аренду). Тут мы не учли Антона Заболотного – перед подписанием контракта с «Сочи» он разорвал соглашение с «Зенитом».

После этого «Сочи» брал игроков «Зенита» лишь в аренду. Зимой 2020-го со скандалом – Александра Кокорина, зимой 2021-го – Данилу Прохина. Также два лета подряд сочинцы арендовали Эмануэля Мамману.

Возможно, этим летом в этот список добавится центральный полузащитник Кирилл Кравцов.

Далеко не все зенитовцы были успешны в «Сочи». Маммана так и не отошел после двух разрывов крестов, Набиуллин потерялся после прихода Владимира Федотова, Полоз уехал в «Ростов» уже через год (хотел туда изначально). Иван Новосельцев периодически выходил в старте, но в итоге «Сочи» не продлил с ним контракт.

«Локомотив» – «Ростов», 10 переходов (5 полноценных + 5 аренд)

Почти так же часто, как в «Зенит», «Ростов» обращался в «Локомотив».

В первой половине 2010-х ростовчане арендовали Андрея Иванова, Максима Беляева, Арсения Логашова, Максима Григорьева, а также покупали Игоря Смольникова и Антона Амельченко.

В конце 2010-х-начале 2020-х «Ростов» переключился на молодых воспитанников «Локо» – Николая Пояркова, Романа Тугарева, Александра Долгова, Александра Сильянова.

В этом сезоне хорошие шансы на старт у Тугарева, который должен занять один из флангов атаки. Сильянов – еще один кандидат на фланг обороны команды Карпина.

«Ростов» – «Рубин», 9 переходов (5 полноценных + 4 аренды)

У «Ростова» и «Рубина» есть легендарный сезон-2019/20, когда казанцы арендовали четырех игроков (Видар Кьяртанссон, Константин Плиев, Александр Зуев, Николай Поярков). Зуева здесь не считаем – после аренды «Рубин» его выкупил. Также в аренду в Казань ездил Хорен Байрамян в сезоне-2018/19.

Два из пяти полноценных переходов вызывают сомнения. Федор Кудряшов и Владимир Гранат переезжали в Казань летом 2017-го за Курбаном Бердыевым. Тогда «Ростов» объявлял, что достиг договоренности с «Рубином» о переходе игроков. Но тем же летом несколько игроков «Ростова» (Ерохин, Полоз, Нобоа) перешли в «Зенит» на правах свободных агентов.

Четкие полноценные трансферы – Инал Гетигежев в сезоне-2013/14 и Павел Могилевец в сезоне-2017/18.

«Спартак» – «Крылья Советов», 9 переходов (1 полноценных + 8 аренд)

До Глушенкова и Гапонова «Крылья» выкупали у «Спартака» только Эмина Махмудова – еще в сезоне-2013/14.

Среди арендованных выделяются Жано, Павел Яковлев (кажется, даже он может не назвать число аренд в Самару) и звезда Медиалиги Георгий Тигиев. Чуть скромнее – Артем Тимофеев и Александр Зуев (да, снова).

А что с самыми частыми участниками сделок?

Самая частые участники сделок не удивляют из-за большого количества переходов из «Зенита» в «Ростов» и постоянной игры ростовчан в РПЛ.

«Зенит» покупал у «Ростова» Новосельцева (лето 2016-го), Мевлю и Терентьева (лето 2017-го), Дмитрия Чистякова (лето 2021-го после годичной аренды).

У «Зенита» и «Рубина» – баланс, много переходов в обе стороны. В Петербург переезжали Кристиан Ансальди, Саломон Рондон, Магомед Оздоев, Эльмир Набиуллин, Сердар Азмун и, конечно, Алексей Сутормин. У Казани в основном – аренды: Могилевец, Рамиль Шейдаев, Нобоа, Полоз, Цаллагов и Бабурин. Три полноценных трансфера – Денис Ткачук, Леон Мусаев и Даниил Кузнецов.

Переходы из «Крыльев Советов» в «Спартак» довольно свежи – Александр Соболев, а также Данил Пруцев и Никита Чернов.

Из «Рубина» в «Ростов» переходили Виталий Устинов и Сердар Азмун (все – аренды, Азмун – дважды).

Путь из «Анжи» в «Динамо» был популярен летом 2013-го. После того, как Сулейман Керимов свернул махачкалинский проект, в Москву отправились Александр Кокорин, Юрий Жирков, Кристофер Самба, Владимир Габулов и Юрий Жирков. В тот же сезон «Анжи» арендовал у «Динамо» Федора Смолова и Александра Епуряну.

А что с ЦСКА?

В число самых частых сделок вообще не попали трансферы ЦСКА. Чаще всего армейцы забирали игроков «Уфы» – аж два раза (Иван Обляков и Игорь Дивеев). На выход – три сделки с «Уралом» (две аренды Ильи Помазуна и аренда Карлоса Страндберга).

В «Краснодар» приходили семь игроков «Локо» (3 – в аренду), четыре – из «Ростова» (1 – в аренду). Больше всего футболистов ушло в «Урал» – семь (шесть – в аренду).

В подсчетах участвовали Артем Буторин, Илья Васильев, Руслан Копылов, Максимилиан Алфимов и Александр Дорский.

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Игорь Руссак, Александр Гальперин, Григорий Сысоев, Дмитрий Мухаметкулов, Алексей Даничев