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Кубка РПЛ не будет, но радикально изменится Кубок России. Клубы за double elimination!

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Будет два турнирных пути – для клубов РПЛ и остальных.

Сага о создании Кубка лиги завершена: турнир отменяется, так и не родившись. Однако на общем собрании РПЛ клубы решили реформировать на его основе Кубок России.

Вот решения клубов (по даннным «РБ Спорт»):

Кубок России предстоящего сезона пройдет по формуле Кубка РПЛ;

• Представители Премьер-лиги войдут в рабочую группу по реформе Кубка страны;

• Переговоры по распределению денег от проведения Кубка (а организаторы Кубка РПЛ собирались привлечь хорошие деньги) продолжатся;

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил: «Будет обновленный Кубок России. По модели Кубка РПЛ». 

По информации «РБ Спорт», против Кубка лиги выступил РФС, потому что с новым турниром упал бы престиж Кубка России. По неофициальной информации некоторых губернаторов попросили надавить на подконтрольные клубы, чтобы они выступили против нового турнира. К тому же «Матч ТВ» в открытом письме пригрозил пересмотреть новый контракт на показ РПЛ (вырос с 1,7 до 6,6 млрд рублей за сезон), так как при новом соревновании с теми же участниками заметно падала бы ценность Премьер-лиги.

В итоге клубы проголосовали за организацию гибрида Кубка России и Кубка РПЛ.

Один из ключевых оставшихся вопросов – доходы. Ожидалось, что Кубок лиги привлечет до 3 млрд рублей за счет спонсоров и вещателя, но у Кубка России уже есть действующие партнеры с подписанными контрактами. Врио президента РПЛ Александр Алаев заявил, что клубы хотят «сохранить все финансовые ожидания».

Он без подробностей, но обозначил, что вскоре предстоят отдельные переговоры с компанией «Бетсити», она два года титульный спонсор Кубка России, у нее контракт еще на сезон. Алаев отметил, что изменения в первую очередь обсудят с ней, но добавил, что есть и другие партнеры, которые хотят сотрудничать при новом формате.

Как РФС собирается реформировать Кубок России? Основа – концепция Кубка лиги

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков в своем телеграм-канале рассказывал о проекте Кубка, который приготовил РФС. По сути Кубок России и Кубок РПЛ объединяют в один турнир.

Кубок России будет разделен на два пути: Путь РПЛ и Путь Первой и Второй Лиги.

• В «Пути РПЛ» 16 клубов РПЛ делятся на 4 группы. Соревнование проходит в два круга – команды проведут 6 матчей на групповом этапе. По итогам группового этапа команды, занявшие первые два места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, третья команда группы – в нижнюю сетку, команды с 4-го места выбывают из турнира.

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• На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» команды из Второй лиги ФНЛ и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют один матч на вылет. 

Для всех этих команд сразу начиняется плей-офф, групповой этап не предусмотрен. Вероятно, именно здесь можно ждать «Амкал» и победителя футбольной Медиалиги «2Drots», если им все же достанется уайлд-кард на участие в Кубке России. 

• На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами Первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (1 матч), и 4 лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

• Что дальше? Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных матчей, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ», и лучшие 4 команды «Пути Первой и Второй лиги».

Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 верхней сетки – так работает система double elimination (выбывание после двух поражений, формат успешно работает в киберспорте). 

В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется.

Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.

Провожаем Кубок лиги. Кто его придумал? Кто был готов покупать? 

Накануне мы разбирались в деталях – когда еще не было полной определенности. Вот хайлайты из большого материала.

Кубок лиги – порождение смутной эпохи, в которой российский футбол изолирован от международного. В отсутствие еврокубков (как следствие – освобождение игровых дат в календаре и нехватка практики для лучших команд) несколько топ-клубов придумали новое соревнование только для РПЛ. 

Формат Кубка лиги предполагался таким: 16 команд делятся на 4 группы, играют 6 туров (с каждым дома и на выезде), а дальше – плей-офф по системе double elimination, крайне эффективной в киберспорте и еще никогда не использовавшейся в футболе.

Итого: 77 матчей за сезон, при этом максимизируется количество игр между сильными командами, так как верхняя сетка плей-офф играет по 2 матча, а нижняя – по одному. Только в категории АА (это топ-5 чемпионата) планировалось от 8 до 29 дополнительных матчей за сезон. ​​ 

Лидер проекта, по информации Sports.ru, – генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, ему активно помогал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

В рабочей группе детали проекта обсуждали в том числе представители «Зенита» и «Спартака», но самая активная роль – именно у «Динамо» и ЦСКА. Важно подчеркнуть: это от начала до конца идея клубов, все разработки по формальным процедурам (календарь, регламенты и так далее) и коммерции они инициировали сами.

В начале июня Пивоваров сообщил, что формат double elimination одобрили 15 из 16 клубов РПЛ.

По данным Sports.ru, Кубок лиги получил два конкретных коммерческих предложения:

• Агентство «Телеспорт» Петра Макаренко давало 2,6 миллиарда рублей за все права: ТВ и спонсорство + покрытие расходов на производство картинки (300 миллионов рублей) и проведение Суперфинала (от еды до безопасности). 

• Букмекерская компания BetBoom предложила 2 миллиарда рублей за пакет титульного и беттингового спонсора или 1,4 млрд только за беттинг-сегмент.

От «Матч ТВ» предложения не поступило, монополист спортивного вещания выступал против турнира. И это оказалось одной из главных проблем:

1. Не было понимания по вещателю. Из-за этого не было реальной бизнес-модели: доходы зависели от выбора вещателя.

2. Не было понимания по реальным доходам клубов. Нынешние оценки выглядели крайне оптимистично.

3. Не было ясности по Fan ID.

4. Сопротивление спонсоров РПЛ.

Запутались в Кубке лиги? Здесь ответы на все вопросы – про плюсы и крупные проблемы

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

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