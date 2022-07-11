Суперкубок обострил ссору Шнурова с губернатором Петербурга. У них конфликт из-за мусора и снега

«Ленинград» не выступил на стадионе из-за Беглова.

Шоу-программу перед Суперкубком России в последний момент перестраивали: изначально заявленная группа «Ленинград» не спела из-за запрета от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Еще в день матча это было инсайдом, но в воскресенье Сергей Шнуров выпустил клип и текстом песни подтвердил теорию: там есть строчка «Запретил ‘’Ленинград’’ в Ленинграде – #### [фигли], снег бы зимой запретил» – очевидно, это как раз об отмене выступления перед футболом.

Шнуров явно обиделся: клип называется «Биг Ловкая Жопа и Ленинградский Болт», музыкант с солисткой на фоне панорамного – и низкокачественного – фото стадиона «Петровский» по-разному обыгрывает фамилию губернатора.

«Давай-давай, гудбай! Гудбай, бакинский, вай», – одна из самых мягких цитат в треке. Беглов родом из Баку, так Шнуров отправляет губернатора с поста и указывает на его статус временщика, приносящего городу проблемы.

Вместо «Ленинграда» перед матчем выступили «Танцы минус» – замена произошла буквально за пару дней до Суперкубка. Группа Вячеслава Петкуна спела свой флагманскую «Город-сказку» перед выходом МакSим.

У Шнурова с Бегловым конфликт. Музыкант атаковал губернатора из-за уборки снега и мусорной реформы

Корень противоречия, судя по всему, в том, что Сергей Шнуров и Александр Беглов на разных сторонах политической борьбы – а лидер «Ленинграда» за последнее время стал намного ближе к политике.

Один из главных политических критиков действующего губернатора – бизнесмен Евгений Пригожин, он известен как ресторатор – его компании обслуживали первых лиц страны и работают по кейтеринговым контрактам с госучреждениями, в том числе школами. В то же время Пригожин по неофициальной информации курирует медиапроекты, работающие в интересах действующей власти, а также частную военную компанию – сам он эту часть бизнеса отрицает.

Мнение Шнурова в последнее время часто совпадает с позицией Пригожина – например, оба критикуют Беглова . Не прошло и недели с яркой цитаты бизнесмена: «Инвестиционная привлекательность города полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово».

Шнуров, как правило, высказывается через сатирические песни. Вот цитаты из треков Сергея за последние полгода:

• «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище» – реакция на плохую уборку снега и мусорную реформу, из-за которой в начале январе у многих горожан во дворах копились невывезенные баки с отходами.

• «Сам засрал весь город, виноватый – мусор разбросал и гололед. А начальство бегало с лопатой – но кто ж такую кучу уберет?» – в ответ на обвинения в продажности с уколом через мем «лопата Беглова», появившийся зимой-2018/19, когда губернатор только пришел на должность как врио и на показ раздавал подчиненным лопаты, чтобы они сами убирали снег. (Дальше в этом треке припев: «Я теперь люблю Беглова. Беглов, my love, Беглов. Не надо лишних слов, наделал он делов. Беглов, my love, Беглов»).

• «Поорал немножко матом – стали убирать говнище. <…> Здесь зарыта гордость наша – я слежу за вами, Саша» – в конце января с посылом о том, что песни помогли очистить Петербург.

Очевидно, на «Газпром Арене» Шнуров пел бы не это, но у властей Петербурга с группой «Ленинград» теперь очень четкая ассоциация.

По информации телеграм-канала «Ротонда», специализирующегося на петербургской политике, «Зенит» давно отказывается от сотрудничества с Сергеем Шнуровым – как раз после того, как музыкант занял сторону Пригожина в конфликте с Бегловым. Организацией Суперкубка занимался Российский футбольный союз.

Кстати, свист «Би-2» тоже связали с политикой – зря

Реакцию на музыкантов, которые доехали до «Газпром Арены», обсуждали тоже активно. В первую очередь то, как освистали выступление «Би-2» – причем за этот факт зацепились некоторые общественно-политические медиа.

Свист пытались связать с позицией музыкантов относительно событий на территории Украины – якобы такую реакцию спровоцировало их несогласие с действиями российской стороны.

На самом деле все только из-за спартаковского шарфа солиста. Корреспонденты Sports.ru, которые были на стадионе, подтверждают: свистели в основном фанаты «Зенита», а новые волны запускались в моменты, когда на больших экранах показывали Леву Би-2, поющего в шарфе.

МакSим, кстати, перед матчем зенитовские фанаты тоже освистывали – она политичекую позицию вообще не проявляла, ее выступлению мешали только из-за связей со «Спартаком», певица исполняла «Знаешь ли ты» для московской части стадиона, смотрела именно на спартаковских болельщиков.

А Вячеслав Петкун, наоборот, четко высказывался против – но его не освистывали.

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Из-за этих околополитических тем Суперкубок России-2022 вышел за пределы чисто футбольной аудитории.

Приглашение артистов на этот раз добавило не только медийности, но и скандальности.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников, Алексей Даничев, Александр Гальперин