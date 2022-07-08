Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» у «Зенита» 5:0 по победам

Помните те 3:2?

Новый сезон в российском футболе стартует с максимально яркой вывески – в Суперкубке сыграют «Зенит» и «Спартак». У матча горячая предыстория (раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь) – «Спартак» очень не хотел играть в Санкт-Петербурге.

Статистика в очных матчах в городе и на «Газпром-Арене» в частности с огромным перекосом в сторону «Зенита». Мы подбили все цифры за 10 лет.

«Зенит» уверенно лидирует по всем показателям. С 2012-го «Спартак» лишь однажды увез победу из Санкт-Петербурга – в мае 2012-го (счет – 3:2). Тогда за «Спартак» забивали Динияр Билялетдинов, Эмануэль Эменике и Рафаэл Кариока, а за «Зенит» – Александр Кержаков и нынешний главный тренер команды Сергей Семак.

На «Газпром-Арене» «Спартак» не победил ни разу – и забил лишь четыре мяча (два из них на счету Квинси Промеса) за шесть матчей.

Сможет ли «Спартак» подправить статистику?

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов