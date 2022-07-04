«Красава» показал бюджет на прошедшей сезон – вышли в ноль благодаря 13 млн Савина

Теперь ждет команду за рубежом.

«Красава» показал, на какие деньги клуб жил в сезоне-2021/22.

«Как и обещали вам, публикуем бюджет клуба за прошедший сезон. То, что все боятся делать в нашем футболе. Подробный отчет за каждый месяц в ближайшее время также будет опубликован», – сообщил клуб Евгения Савина.

Вот детали:

Расходы больше доходов на рубль! Почти вышли в ноль. Видно, что более 30% трат – на зарплаты. Организация тренировок – вторая по масштабу статья расходов.

Судя по цифрам, «Красава» ушел в ноль только благодаря личным вливаниям Жеки – вложил больше 13 млн рублей

Савин продал квартиру еще в марте – из-за ухода спонсоров этой весной и пересмотра контрактов.

«Наш минус составлял 30 миллионов, чтобы доиграть чемпионат. Я предложил отказаться от премиальных, ужаться в быту и до конца чемпионата [играть] на мои личные деньги и деньги моей семьи, но выдержать вместе и это испытание! Играть за зарплату и свое футбольное будущее. Больше ничего. Либо сняться прямо сейчас! Игроки и тренерский штаб выбрали первое.

Я продал свою квартиру в Питере. На деньги от нее и доиграем, сохранив свое лицо и выполнив обязательства перед клубом, командой, болельщиками, даже когда в стране #####.

Самое забавное, что эта квартира – все, что я сохранил, будучи игроком в футбол. Ее в футбол и вложил теперь. Готовимся к чемпионату и никогда не сворачиваем со своего пути», – из сообщения Савина в соцсетях.

Теперь ждем «Красаву» за рубежом, в следующем розыгрыше ФНЛ-2 клуба не будет

Сезон в ФНЛ-2 «Красава» доиграл – заняли пятое место в подгруппе А, до выхода в ФНЛ – пропасть («Шинник» опередил команду Савина аж на 26 очков). Теперь Савин хочет перевезти клуб заграницу, в следующем розыгрыше в ФНЛ-2 «Красавы» точно не будет.

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава»? Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в России. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ.

В ближайшие недели объявим официально о новой локации. Все продолжается», – написал блогер еще в конце мая.

Деталей нет, но по инсайдам Савин может перевезти в клуб или в Латвию, или на Кипр.

Ждем подтверждений.

Фото: Instagram/sava9