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Провожаем «Томь»: вспоминаем письма Путину и звезд клуба – от Дзюбы и Климова до Соболева и Бикфалви

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Команда из Томска потеряла профессиональный статус.

В Небесную футбольную лигу отправилась «Томь» – 27 июня РФС отказал клубу в выдаче лицензии для участия в ФНЛ и ФНЛ-2 на следующий сезон, апелляцию тоже отклонили. В результате команда, закончившая прошлый сезон на 13-м месте в ФНЛ, лишится профессионального статуса.

Проблема, как водится, с деньгами: у клуба задолженности перед футболистами и сотрудниками. «Томь» отправила в РФС договоры займов и копии спонсорских контрактов на сумму около 80 млн рублей, но это не удовлетворило футбольные власти.

«Томь», к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне, – объяснил решение заместитель генсека РФС Максим Митрофанов. – Она заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта».

ВРИО губернатора Томской области уже заявил, что важнее выплатить долги по зарплате, чтобы стадионы «Труд» и «Темп» не ушли с аукциона из-за банкротства «Томи».

Проблемам «Томи» с финансами уже почти 15 лет – помните письма Путину?

В 2008 году болельщики из Томска написали письмо Путину с просьбой помочь футбольному клубу – сказали, что в условиях надвигающегося финансового кризиса клуб может не выжить на финансировании из областного бюджета.

«Мы предлагаем, чтобы небольшая часть тех денег, которые зарабатываются силами нашей области, а поступают в компании нефтяников, газовиков, атомщиков, представителей нефтехимической отрасли, могла быть направлена на поддержку и развитие, а возможно, и сохранение главного сибирского футбольного клуба».

В 2009-м у «Томи» были уже реальные проблемы – и снова команду спас Путин. По просьбе премьер-министра энергетические компании выделили клубу средства на существование. 

2010-й – со спонсированием снова проблемы и долги по зарплате. Губернатор Виктор Кресс дошел до Путина – и снова средства нашлись. На стадионе в Томске появился баннер с изображением премьера и фразой «В Томске должен быть футбол». Не помогло – команда вылетела.

В 2012-м ситуация с финансированием «Томи» утомила даже Путина:

«Год назад опять приходят, опять – дайте денег. Понравилось. Мы опять дали 340 млн. Но вот компании, к которым мы обращались, – это же не я, не из кармана вынимаю, я же прошу компании некоторые поддержать».

Несмотря на недовольство Путина, деньги дали «Роснефть» и «Газпром-Нефть». В последний раз «Томь» играла в Премьер-лиге в 2016-м. Клуб усилился Кириллом Комбаровым – и он через полгода рассказал, что ни разу не получил зарплату в Томске. 

У клуба на тот момент даже не было денег, чтобы оплатить легионеру Анте Пульичу операцию на крестообразных связках – хорват подал в суд. Сезон доигрывали молодежкой – и предсказуемо вылетели.

С тех пор «Томь» регулярно получала транши из бюджета, но в РПЛ не вышла. И теперь, похоже, отправилась в небытие.

Звезды «Томи»: Погребняк, Дзюба, Тарасов и даже Соболев

Ладно, не будем о грустном. Давайте лучше вспомним тех, кто поиграл в «Томи» за эти годы. В 2005-м команда вышла в РПЛ, где выступала с Сергеем Парейко, Евгением Калешиным, Валерием Катынсусом, Браниславом Круничем, Константином Скрыльниковым, Будуном Будуновым, Алексеем Медведевым и Валерием Климовым.

В следующем сезоне пришел Павел Погребняк. Именно тут молодой нападающий настрелял 13 голов в Премьер-лиге – и ушел в «Зенит».

Тогда же в «Томи» оказался Дмитрий Тарасов – «Спартаку» он не пригодился, а из Томска уехал уже в «Москву».

Кстати, в «Томь» заглядывал и Алексей Бугаев. Между прочим, основной защитник сборной России на Евро-2004.

Мало кто помнит, что в сибирском клубе поиграл и Сергей Рыжиков – целых 5 матчей в Премьер-лиге.

Первая игра Артема Реброва в РПЛ – тоже за «Томь». Между прочим, подменял Вениамина Мандрыкина.

Александр Ширко за 32 матча в «Томи» забил целых 2 гола.

Сергей Корниленко тоже приехал в Россию именно в Томск. 28 матчей и 17 голов – отличный результат.

Два Дмитрия Смирновых – Александрович и Николаевич – тоже поиграли за «Томь». Вместе они же гоняли еще за «Торпедо» и «Луч-Энергию».

Артем Дзюба дважды приезжал в «Томь» в аренду из «Спартака» – забил 14 голов и подарил российскому футболу великую байку про яйца Валерия Климова.

Владимир Дядюн – 20 матчей за «Томь», 0 голов. 

Продолжаем перебирать легендарных нападающих РПЛ. Александр Прудников был и в «Томи» – 6 матчей и 0 голов.

Со «Спартаком» у «Томи» были интересные отношения. Сюда в аренду приезжали Федор Кудряшов и Сергей Песьяков, Ренат Сабитов и вовсе переехал на постоянку.

Евгений Савин был игроком «Томи» еще до того, как стал Красавой. Вместе с ним в команде гоняли Никита Баженов, Максим Канунников и Антон Хазов.

На излете карьеры до Томска доехал и Денис Бояринцев.

Мартин Йиранек – еще одна легенда «Спартака», поигравшая за «Томь».  

В последнем сезоне «Томи» в РПЛ на поле выходили Виталий Дьяков и Кирилл Комбаров.

Тогда же в Премьер-лиге дебютировал Александр Соболев – забил целых 3 гола за 13 матчей.

Кстати, именно «Томь» привезла в РПЛ Эрика Бикфалви. Потом он переехал в Екатеринбург и стал легендой «Урала».

Томский клуб тренировали Валерий Петраков и Анатолий Бышовец.

Но, пожалуй, главный символ «Томи» в РПЛ – Валерий Непомнящий. 

Кстати, именно «Томь» – первый клуб в тренерской карьере Александра Кержакова.

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У «Томи» есть еще шанс вернуться – клуб не совсем ликвидирован. По крайней мере, об этом говорит ВРИО губернатора Томской области Владимир Мазур:

«Томи» предстоит непростой путь обратно в Первую лигу. Пройти его – задача руководства и игроков клуба. Решить задачу реально, если взяться как следует».

Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» с «Нальчиком» Красножана. А еще назвал Дзюбу умным хамом

Фото: VK/fctomtomsk; РИА Новости/Яков Андреев, Илья Питалев, Владимир Федоренко, Александр Вильф, Юрий Стрелец, Антон Денисов

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