«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью». «Спартак» жестко попрощался с Ларссоном

«Спартак» расторг контракт с Йорданом Ларссоном – и проводил шведского форварда неоднозначной картинкой в телеграме.

Это отсылка к популярному мему про Джеймса Бонда, которым иллюстрируют бесполезность. Например, вот:

«На работе меня зовут 007»: мотивация – 0, компетенция – 0, перерывов на обед – 7».

Немецкий Sky Sport подколол так Джейдона Санчо после перехода в «МЮ»: 0 голов, 0 ассистов, 7 матчей.

Ларссон очень не хотел возвращаться в Россию

Йордан в этом сезоне успел поиграть за «Спартак» – 0 голов и 0 ассистов в 17 матчах РПЛ. А потом приостановил контракт и перебрался в шведский АИК. Там в 11 матчах он забил 3 гола и сделал 3 ассиста. А еще периодически радовался, что уехал из России – именно эти символические «7 интервью» и упоминаются в прощании.

• Перед возвращением в Швецию: «Будет невероятно классно представлять АИК эти три месяца. Когда появилась такая возможность, я не сомневался».

• В апреле он рассуждал про контракт: «У меня все еще есть контракт. Он будет действителен еще в течение одного года, начиная с 30 июня. Посмотрим, как все будет развиваться».

• В мае Ларссон четко дал понять, что до разрешения конфликта на Украине не вернется: «Нужно принимать все так, как есть. Согласно моему контракту, 1 июля я вернусь в Россию. Надеюсь, [возвращаться] не придется. Посмотрим. С контрактом сложная ситуация, но я не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится».

• В июне радовался, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты до лета 2023-го: «Я не обязан возвращаться в Россию [до лета 2023 года], и это хорошо, учитывая то, что мой контракт истекает через год».

Ларссон мог бы еще раз воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт со «Спартаком» – ведь его соглашение заканчивается как раз через год. Вероятно, в клубе посчитали, что продать Ларссона не получится, так что просто разорвали контракт без годичного ожидания его истечения.

Трансфер Ларссона в «Спартак» – желание Заремы. Болельщики по-разному относились к Йордану

При переходе Зарема Салихова сильно хвалила новичка. «Ларссона мало кто знал, молодой парень... Шведским рынком «Спартак», в целом, никогда не интересовался, – говорила она. – Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны».

Также мы узнавали, какой Ларссон в быту, общении. Он легкий, приятный человек — даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки».

Ларссон даже выигрывал уникальный приз – «Золотой кабан», награда лучшему игроку «Спартака» по версии болельщиков (вручается с 2002 года). Специально под Йордана придумали подставку с цитатой из книги шведской писательницы Астрид Линдгрен о Карлсоне: «Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, в полном расцвете сил!»

Критика тоже была. Из заметного – выступление болельщиков «Спартака» B6 United после того, как футболист поддержал акцию BLM перед игрой с «Лестером» в Лиге Европы. Тогда его назвали трусом и конъюнктурщиком.

Симпатичный приз вручили 28 ноября 2021 года, а баннер с критикой появился уже спустя пару недель, 13 декабря.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander