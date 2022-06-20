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Рыбуса забанили в сборной Польши – из-за того, что перешел в «Спартак» и остался в России

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Что будет с Крыховяком?

32-летнего защитника Мачея Рыбуса, недавно перешедшего в «Спартак», больше не будут вызывать в сборную Польши – об этом сказано на официальном сайте Федерации футбола Польши.

«Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после сборов команды, которые завершились на прошлой неделе, поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше. Тренер сообщил игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации его не вызовут на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022 в Катаре», – говорится в заявлении.

Какие подробности?

11 июня «Спартак» подтвердил приход Рыбуса свободным агентом.

«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей, как «Спартак». У меня самые позитивные впечатления. 

Все игроки, которые играют в российской Премьер-лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, я очень счастлив, моя семья счастлива. Я уже долго нахожусь в России, так что я сразу рассматривал такой вариант, даже не думал о том, чтобы отказать», – сказал защитник.

После этого на Мачея свалилась лавина хейта. Защищать игрока пришлось агенту – Мариуш Пекарски в разговоре с польским порталом Meczyki.pl объяснил, почему Рыбус решил остаться в России.

«Рыбус оказался в сложной ситуации. У него русская жена и двое детей, он живет там уже 10 лет. Они решили остаться. Из-за ситуации на Украине у людей конфликт, но в России они в безопасности. Представьте, что Мачей возвращается в Польшу – мы знаем, как в Польше относятся к России. Мне даже не нужно это доказывать. Достаточно посмотреть, что творится в соцсетях.

Если бы Мачей приехал в Польшу и отвел детей в детский сад или школу, то все могло бы сложиться неблагоприятно. Дети слушают взрослых и переносят это на сверстников. Он остается в России, его семья в безопасности. Неизвестно, что могло бы произойти», – говорил Пекарски.

Представитель игрока осудил критику в адрес Рыбуса.

«Я удивлен критике. Рыбус провел десять лет в России, у него отношения с россиянкой, их дети родились там. Оскорбления в адрес Мачея – это слишком. Там он чувствует себя в безопасности. Я пришел сюда не для исповеди, такова ситуация. Рыбус сделал свой выбор. Если любому дать выбор – семья или команда, каждый выберет семью. И он сделал свой выбор, он заботится о семье, ее безопасности и покое», – заявил Пекарски.

После интервью внезапно выступил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач – высказался жестко.

«Нет ничего более постыдного, чем прикрываться «благополучием семьи», когда дело просто в больших деньгах. Я надеюсь, что в сборной ему места больше не найдется. Играть с орлом на груди – честь, делать это должны только те, кто это понимает», – написал Пшидач в твиттере.

Спустя неделю последовали уже реальные санкции.

Как Рыбус выступал за сборную Польши?

Всего Мачей провел за поляков 66 матчей, в которых забил два гола и отдал 14 голевых передач. Железным игроком старта его назвать сложно – например, на Евро-2020 Рыбус сыграл только 74 минуты. Последний раз за сборную защитник сыграл в ноябре прошлого года в матче с Андоррой.

«Будем плакать о Рыбусе? Нет, не будем. Позиция левого защитника по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем, однако за семь лет, пока Рыбус был в команде, почти всегда что-то мешало ему регулярно играть.

Когда играл – не разочаровывал, но никогда не давал команде чего-то экстраординарного. Его история со сборной – это ряд больших неудач и разочарований. И крушения на крупных турнирах. В какой-то момент Рыбус потерял сердце для сборной Польши. Похоже, он оставил его в России», – написал бывший польский футболист Войцех Гурский для Interia Sport.

Также в сборной Польши не думают, что будут наказаны за отстранение Мачея Рыбуса от команды. Об этом заявил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски:

«Мы не ожидаем каких-либо санкций со стороны УЕФА или ФИФА за размытые формулировки по невызову Мачея Рыбуса. Всегда все вызовы в сборную курировались лично главным тренером.

Что касается того, может быть изменено решение или нет, я не уполномочен говорить о таком».

Что с другими польскими игроками из РПЛ?

В начале марта Metaratings.ru писал, что Федерация футбола Польши просит футболистов немедленно разорвать контракты с клубами РПЛ и покинуть Россию. 

Но в Польше информацию опровергли. «Нет, это не так. Мы не занимаемся ничем подобным», – сказал пресс-атташе Якуб Квятковски.

Весной Рыбус и Себастьян Шиманьски («Динамо») все же решили остаться в России, что вызвало непонимание в Польше. Отдувался все тот же Пекарски, который помимо Рыбуса представляет интересы Шиманьского. «На Рыбуса и Шиманьского спустили всех собак, линчуют их в прессе. Мачей в России 9 лет, у него семья – это не вычеркнешь из жизни», – говорил Мариуш. В итоге Шиманьски покинул «Динамо» в конце сезона, а Рыбус перешел в «Спартак». 

Гжегож Крыховяк, еще один польский игрок в РПЛ, весной приостановил контракт с «Краснодаром», уехав в греческий АЕК. В начале июня «СЭ» написал, что Крыховяк вернется в «Краснодар». Клуб косвенно подтвердил. «У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства», – сказал менеджер команды Арам Фундукян.

«Я не знаю, чем все это закончится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку там. Здесь много вопросов, так что я действительно сейчас не знаю, как все сложится. Я разговариваю со своим агентом и знаю, что звонят другие клубы. Но для начала нужно договориться с двумя сторонами: со мной и «Краснодаром», – прокомментировал сам Крыховяк. 

Тоже мимо сборной на ЧМ-2022?

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился

Фото: globallookpress.com/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT, firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQ, Andrew Surma, Rafal Rusek

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