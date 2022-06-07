Та самая.

Один из самых эпатажных защитников в истории «Зенита» Бруну Алвеш в 40 лет завершил карьеру. Чемпион Европы-2016 отправляется на заслуженную пенсию.

«Я заканчиваю футбольную карьеру. Благодарен всем командам, менеджерам, тренерам, одноклубникам и просто людям, которые оказались частью моей карьеры», – кратко попрощался ветеран в инстаграме.

Бруну зажигал в «Порту» и после командировки в «Рейнджерс» запомнился даже в Шотландии. Еще выдал парочку неплохих сезонов за клубы Серии А. Последней командой португальца был скромный «Аполлон Смирнис» из Греции.

Мы же запомним Алвеша по игре за «Зенит»: в Петербурге Бруну отыграл три сезона, вряд ли у кого-то в памяти остался непроходимой стеной, но он все равно – легенда и локальный мем. Особенно после 1/8 финала Лиги Европы против «Твенте» в 2011-м: сначала навесил на молодого Люка Де Йонга, а потом скинул головой на второй гол Денни Ландзата.

«Зенит» проиграл 0:3. Через несколько дней Валерий Карпин выдал историческое: «Твенте» сраный трешку им отгрузил, с Бруну Алвешем! И с Данни!»

Цитата про Алвеша быстро стала крылатой. С Бруну мы вот только что попрощались, а как дела у тех, кто еще тогда играл?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов