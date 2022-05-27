Агентский беспредел, патриотизм по указке и отъезд из России. Главное из мощного выпуска «Красавы»

На ютуб-канале Евгения Савина вышел очередной выпуск сериала про жизнь ФК «Красава». В восьмой серии «Честного клуба» рассказали про агентский бизнес в России – на примере нападающего Матвея Ивахнова.

Матвей играет за «Красаву» с марта 2022 года – у форварда к 18 годам уже накопилось приключений. За сезон-2020/21 он забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в составе молодежной команды «Динамо». Еще он известен выступлениями за 2Drots и «Амкал» – у парня больше 200 тысяч подписчиков в инстаграме.

Но, пожалуй, главное приключение в карьере Ивахнова – работа с Марко Трабукки и Тимуром Гурцкая. Ивахнов начал сотрудничество с Трабукки незадолго до того, как покинул академию «Динамо» – клуб только в последний момент согласился на его условия, но Ивахнов уже решил уйти. Тем более что Трабукки предложил ему Италию. «Я уже решил, что хочу уехать из России и попробовать силы в Европе», – объяснил Ивахнов.

Сначала футболист прошел сборы в «Сиене» (кстати, у клуба армянский владелец), потом в «Арциньяно», который лидирует в четвертом дивизионе. «Мои агенты говорят: мы все сделаем, план в силе. Мы тебя можем туда засунуть в зимнее трансферное окно, если документы сделаются. Они будут тебя ждать зимой», – рассказал Ивахнов.

Его все же не успели заявить и предложили полгода поиграть в Латвии, пока делаются документы. «Мы были готовы терпеть Латвию, ее как трамплин рассматривали», – отметил отец Матвея Андрей. Его завели в «Супер Нову» из второго дивизиона и предложили подписать три контракта на латвийском без перевода – о подписании, о расторжении и о новом контракте из будущего – с января 2022 года. Ивахнов отказался подписывать последний.

Для чего это было нужно? Дело в том, что клубы обязаны платить денежную компенсацию за воспитание футболиста до 23 лет, даже если он переходит свободным агентом. А «Супер Нова» – клуб четвертой категории, который от таких выплат освобождается. И если игрок проведет в такой команде 16 недель, то компенсация обнуляется – и следующей команде ничего за него платить не придется. «Про компенсацию я ничего не знал», – признался Ивахнов. При этом, по словам Ивахнова-старшего, Трабукки обещал сыну зарплату в 100 тысяч в «Супер Нове», но платили ему там 70 тысяч – и до сих пор остались долги.

Сразу по истечении 16 недель варианты пропали: «Мотя, там документы не сделались, а «Арциньяно» ты не нужен, они и так заняли первое место». После этого Ивахнов решил вернуться к варианту с «Красавой» – с ним связывались еще в 2021-м, но тогда хотелось в Италию.

Трабукки пытался убедить его разговорами: в частности, привел в пример опорника Адама Мархиева, который перешел из юрмальского «Спартака» в СПАЛ (правда, у него было финское гражданство). Затем выяснилось, что у Ивахнова откуда-то появился контракт с тем самым «Спартаком», владельцем которого является Трабукки.

«У нас была договоренность, что мы вместе работаем, – заявил Трабукки в телефонном разговоре с футболистом. – Если ты думаешь, что можешь просто так взять и уйти в «Красаву», играть в третьем дивизионе – пожалуйста. Но это будет аренда от нас. Мы убрали компенсацию с «Динамо», это я тебе сделал. Это не просто так, что «спасибо, до свидания, я иду в «Красаву». Так не бывает ни в жизни, ни в футболе. Ты это поймешь когда-нибудь. Ты же не идешь в магазин, не говоришь: «Мне нравятся ваши кроссовки, я их заберу». Мы их создали, мы их сшили. Можно заплатить за это?» После этого Гурцкая потребовал у Ивахнова деньги: за то, что ему оплатили визу, перелеты и прочее.

Когда в начале марта Ивахнов начал тренировки в «Красаве», клуб попытаться его заявить – и последним клубом 18-летнего игрока на тот момент, согласно трансферному паспорту из Латвии, была «Супер Нова». Но вскоре в «Красаву» пришел новый договор – по нему выяснилось, что 5 января, за два месяца до перехода, Ивахнов подписал контракт с юрмальским «Спартаком».

«Если обратиться к содержанию данного документа, видно, что это черно-белая копия, на каждой странице стоит подпись игрока, – объяснил замруководителя юридического департамента РФС Даниил Заморин. – Однако все подписи игрока одинаковые». Экспертиза, которую заказал Евгений Савин, подтвердила, что подписи абсолютно одинаковые и скопированы с одной «вероятно, способом компьютерного монтажа». Как отмечает Савин – ее взяли из контракта с «Супер Новой». Более того, Ивахнов с осени находился в Москве и не выезжал в Латвию. И уж тем более ничего не подписывал.

«Красава» обратился в Палату по статусу игроков ФИФА. 18 марта «Красаве» разрешили заявить Ивахнова, а 19 марта это сделал Комитет по статусу РФС. 6 июня будет финальное разбирательство в ФИФА по делу Ивахнова. «Надеюсь, 6 июня мы докажем, что это просто беспредел и мошенничество», – заключил Савин.

Савин отказался вешать российские баннеры на матчах «Красавы»

После выпуска про ситуацию на Украине с участием украинских спортсменов Евгений Савин уехал из России.

«Когда у нас был первый матч в Муроме, меня не было с командой, я был на съемках в Англии, снимал выпуск про Украину, про ситуацию в Украине глазами украинских спортсменов. Когда я включил трансляцию из Мурома, первое, что мне бросилось в глаза, – это люди, которые стояли по периметру поля и махали российскими флагами. Я такой думаю: ### (блин), че за ##### (ерунда), такого никогда не было, что происходит?

Потом я увидел баннер «Задача будет выполнена», Z, V, вот это вот и все остальное. И я реально просто офигел. Я все что угодно ожидал увидеть, но не вот это. Ну, думаю, ладно, окей, желание клуба, скорее всего, – это их желание, не проблема. Кто-то это поддерживает, кто-то не поддерживает.

Нам пришло письмо в клуб перед игрой, которая состоится сегодня (письмо датировано 5 апреля, «Красава» играл 9 апреля с «Енисеем-2» – Sports.ru), – и я все понял. В этом письме было написано, ну так, в порядке рекомендаций (показывает руками кавычки – Sports.ru), что у нас должны быть флаги, что мы должны поддержать патриотическую акцию, что у нас должны быть за воротами везде баннеры «За Россию!», «Мы – Россия!», «Своих не бросаем!» – и у меня вообще пазл сложился.

Я сказал в клубе, что мы не будем этого делать. Мы не будем включать патриотизм по приказу. Я и мой клуб будем сами решать, когда, при каких обстоятельствах мы начнем там махать российскими флагами. И, мне кажется, уже всем понятно, что с нами это не прокатит. Не знаю, возможно, это вообще будет последний матч, на котором я присутствую», – сказал Савин.

И уехал из России.