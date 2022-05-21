Горе «Рубина» после вылета в ФНЛ: Слуцкий прятал лицо, Бакаев плакал с болельщиками, Лисакович извинялся

Трагедия.

«Рубин» отправляется в ФНЛ. В последнем туре команда Леонида Слуцкого драматично проиграла «Уфе» (1:2). Получилось очень эмоционально.

Начиналось все неплохо: в первом тайме Лисакович реализовал пенальти – и отпраздновал, сделав селфи со всей командой. Дерзко, ведь шла только 37-я минута.

Во втором тайме «Уфа» собралась: сначала сравняли счет, а на 88-й минуте Ортис убежал к воротам и забил второй. Для «Рубина» это был шок. Команда бросилась отыгрываться: и Ломовицкий попал в штангу. Леонид Слуцкий уже не выдерживал.

Праздника на трибунах тоже как-то не получалось.

На 96-й минуте Урунов наступил на голеностоп Тальби – и казанцы получили желанный пенальти. Но в этот раз Лисакович пробил в штангу.

Финальный свисток. «Уфа» в стыках, «Рубин» – в ФНЛ.

Слуцкий не понимал, что происходит.

Некоторые игроки казанского клуба плакали.

Лисаковича утешали даже игроки «Уфы». Нападающий после матча извинился перед болельщиками в интервью и сказал, что промах – его ошибка.

Силы подойти к болельщикам – их, кстати, пришло больше 25 тысяч, рекорд сезона в Казани – нашли только четверо футболистов: Абильдгор, Тальби, Солтмурад Бакаев и Игнатьев.

Слишком сильный удар для игроков.

На контрасте – эмоции «Уфы». Вся команда благодарила болельщиков, пробивших важнейший выезд. Говорят, что от переизбытка драматизма главному тренеру Стукалову в раздевалке даже стало плохо.

Костантин Кучаев рассказал, что в раздевалке казанцев первой эмоцией было молчание.

Фото: кадры трансляции; rubin-kazan.ru; Telegram/insidelar