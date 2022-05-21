Горе «Рубина» после вылета в ФНЛ: Слуцкий прятал лицо, Бакаев плакал с болельщиками, Лисакович извинялся

Трагедия.
«Рубин» отправляется в ФНЛ. В последнем туре команда Леонида Слуцкого драматично проиграла «Уфе» (1:2). Получилось очень эмоционально.
Начиналось все неплохо: в первом тайме Лисакович реализовал пенальти – и отпраздновал, сделав селфи со всей командой. Дерзко, ведь шла только 37-я минута.
Во втором тайме «Уфа» собралась: сначала сравняли счет, а на 88-й минуте Ортис убежал к воротам и забил второй. Для «Рубина» это был шок. Команда бросилась отыгрываться: и Ломовицкий попал в штангу. Леонид Слуцкий уже не выдерживал.
Праздника на трибунах тоже как-то не получалось.
На 96-й минуте Урунов наступил на голеностоп Тальби – и казанцы получили желанный пенальти. Но в этот раз Лисакович пробил в штангу.
Финальный свисток. «Уфа» в стыках, «Рубин» – в ФНЛ.
Слуцкий не понимал, что происходит.
Некоторые игроки казанского клуба плакали.
Лисаковича утешали даже игроки «Уфы». Нападающий после матча извинился перед болельщиками в интервью и сказал, что промах – его ошибка.
Силы подойти к болельщикам – их, кстати, пришло больше 25 тысяч, рекорд сезона в Казани – нашли только четверо футболистов: Абильдгор, Тальби, Солтмурад Бакаев и Игнатьев.
Слишком сильный удар для игроков.
На контрасте – эмоции «Уфы». Вся команда благодарила болельщиков, пробивших важнейший выезд. Говорят, что от переизбытка драматизма главному тренеру Стукалову в раздевалке даже стало плохо.
Костантин Кучаев рассказал, что в раздевалке казанцев первой эмоцией было молчание.
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Фото: кадры трансляции; rubin-kazan.ru; Telegram/insidelar
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