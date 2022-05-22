Агаларов почти утонул с «Уфой», но стал лучшим снайпером РПЛ. А до него были топ-бомбардиры из аутсайдеров?

Еще одно уникальное достижение.

Гамид Агаларов забил 19 голов в 29 матчах и взял титул лучшего бомбардира РПЛ. Его достижение впечатляет: «Уфа» лишь в последнем туре спаслась от вылета, имея в составе настолько результативного нападающего.

Давайте сравним показатель Гамида с лучшими бомбардирами других чемпионатов России – с количеством голов и местом его команды в таблице.

Заранее уточним: в сезоне-1992 чемпионат игрался по другой схеме (в два этапа и с разделением на группы), поэтому начинаем со следующего. Но главных бомбардиров того розыгрыша напомним: в турнире за 1-8 места 16 голов забил Вели Касусов (выступал за «Спартак» и «Динамо»), а в битве за 9-20 места лучшим стал Юрий Матвеев (20 мячей за «Уралмаш»).

А теперь – к списку снайперов.

Сезон-1993. Виктор Панченко – 21 гол, «КАМАЗ» занял 10-е место

Сезон-1994. Игорь Симутенков – 21 гол, «Динамо» заняло 2-е место

Сезон-1995. Олег Веретенников – 25 голов, «Ротор» занял 7-е место

Сезон-1996. Александр Маслов – 23 гола, «Ростсельмаш» занял 11-е место

Сезон-1997. Олег Веретенников – 22 гола, «Ротор» занял 2-е место

Сезон-1998. Олег Веретенников – 22 гола, «Ротор» занял 4-е место

Сезон-1999. Георгий Деметрадзе – 21 гол, «Алания» заняла 6-е место

Сезон-2000. Дмитрий Лоськов – 15 голов, «Локомотив» занял 2-е место

Сезон-2001. Дмитрий Вязьмикин – 18 голов, «Торпедо» заняло 4-е место

Сезон-2002 (старт РПЛ). Дмитрий Кириченко – 15 голов, ЦСКА занял 2-е место

Сезон-2003. Дмитрий Лоськов – 14 голов, «Локомотив» занял 4-е место

Сезон-2004. Александр Кержаков – 18 голов, «Зенит» занял 4-е место

Сезон-2005. Дмитрий Кириченко – 14 голов, «Москва» заняла 5-е место

Сезон-2006. Роман Павлюченко – 18 голов, «Спартак» занял 2-е место

Сезон-2007. Роман Павлюченко – 14 голов, «Спартак» занял 2-е место

Сезон-2008. Вагнер Лав – 20 голов, ЦСКА занял 2-е место

Сезон-2009. Веллитон – 21 гол, «Спартак» занял 2-е место

Сезон-2010. Веллитон – 19 голов, «Спартак» занял 4-е место

Сезон-2011/12. Сейду Думбия – 28 голов, ЦСКА занял 2-е место

Сезон-2012/13. Вандерсон – 13 голов, «Краснодар» занял 10-е место

Сезон-2013/14. Сейду Думбия – 18 голов, ЦСКА стал чемпионом

Сезон-2014/15. Халк – 15 голов, «Зенит» стал чемпионом

Сезон-2015/16. Федор Смолов – 20 голов, «Краснодар» занял 4-е место

Сезон-2016/17. Федор Смолов – 18 голов, «Краснодар» занял 4-е место

Сезон-2017/18. Квинси Промес – 15 голов, «Спартак» занял 3-е место

Сезон-2018/19. Федор Чалов – 15 голов, ЦСКА занял 4-е место

Сезон-2019/20. Сердар Азмун – 17 голов, «Зенит» стал чемпионом

Сезон-2020/21. Артем Дзюба – 20 голов, «Зенит» стал чемпионом

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Получается, ближе всех к перфомансу Агаларова был Александр Маслов в сезоне-1996 – забил 23 гола за «Ростсельмаш», который пришел 11-м. Если брать только историю РПЛ, заметен Вандерсон с 13 мячами и десятым местом «Краснодара»-2012/13.

Но цифры Гамида все равно намного ярче.

Фото: VK/ufafc, fcrostov, pfc_cska; transfermarkt.com/fckamaz.ru; fcdm.ru; globallookpress.com/Alexander Wilf; РИА Новости/Владимир Родионов, Владимир Федоренко, Антон Денисов, Александр Вильф, Сергей Пивоваров, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Юлия Честнова; Gettyimages.ru/Jamie McDonald /Allsport, Dima Korotayev/Epsilon