У Черчесова новые трофеи в Европе. А кто из русских тренеров вообще выигрывал за рубежом?

Пятеро героев.

«Ференцварош» Станислава Черчесова взял второй трофей – и российский тренер оформил золотой дубль в Венгрии.

Для самого титулованного венгерского клуба это первый дубль за шесть лет, последний раз «Ференцварош» брал одновременно и Кубок, и чемпионство в 2016-м. А Черчесов тогда же выигрывал лигу и кубок в Польше с «Легией».

Давайте вспомним, кто из российских тренеров вообще брал трофеи за рубежом? Изучаем только дальние выезды, без бывших стран СССР – поэтому в списке нет, например, Валерия Газзаева и Юрия Семина с украинскими титулами.

Андрей Чернышов, Индия

Самый свежий пример. Чернышов стал чемпионом футбольной лиги Калькутты в Индии с клубом «Мохаммедан».

«Индия – не самая футбольная страна. Но когда я приехал сюда, то оказался в клубе, где организация на высшем уровне. Как минимум не хуже, чем в тех европейских клубах, где я работал.

Я вообще быстро адаптируюсь к новым условиям. После того, как поработал в Саудовской Аравии, меня уже сложно чем-то удивить или испугать», – рассказывал Чернышов «Спорт-Экспрессу».

Станислав Черчесов, Польша и Венгрия

Собственно, человек-инфоповод.

В 2016-м он тоже привел свою команду к дублю после небольшого перерыва: «Легия» не брала оба трофея три года.

Журналист газеты Fakt Роберт Блоньский, уже более 25 лет освещающий жизнь «Легии», вспоминал, как красиво Черчесов прощался с клубом:

«Он был единственным тренером на моей памяти, который после разрыва контракта приехал в Варшаву и созвал пресс-конференцию. На нее он взял целый список примерно из 25 пунктов, который был составлен в начале работы Черчесова в «Легии», – список того, что ему нужно было сделать в клубе. Он зачитал их и сказал, что все их выполнил. Это было очень впечатляюще».

Сергей Андреев, Македония

За год до Черчесова российский тренер уже завоевал чемпионство в Европе – Сергей Андреев, не добивавшийся больших успехов в России, сделал чемпионом Македонии «Вардар». Его туда позвал российский владелец клуба Сергей Самсоненко – получилось удачно.

Андреев вспоминал детали: «Команда шла на втором месте, уступала первому только по соотношению мячей. Заняли в итоге пятое место, даже не вошли в еврокубки. Провал полнейший. В России или еще где-нибудь мне бы голову оторвали мгновенно. Но Самсоненко не только крупный бизнесмен. Он спортсмен, пусть и не профессиональный. Говорит мне: «Спокойно работай, создавай команду». Я понял, что с тем контингентом никаких дел не будет. Их сбродом даже назвать нельзя было. Набирали, наверное, так: «Хочешь играть в футбол? Заходи!»

Тренер ушел из клуба, по его словам, из-за политического давления – после поражения от АПОЭЛа в квалификации ЛЧ.

«Спустя два дня у нас состоялась встреча с владельцем клуба Сергеем Самсоненко. Взяли по чашечке кофе, и тут он спрашивает: «Василич, что будем делать?». Ну, в общем, мы друг друга сразу поняли. Сергей сказал, что на него идет давление и показал пальцем наверх. Я перекрестился и говорю: «Неужели Он?» «Нет, – говорит. – Ниже бери. Премьер-министр», – вспоминал Андреев. – Дескать, везде санкции, а тут русский тренер выигрывает и почти выходит в Лигу чемпионов! В общем, не знаю, насколько это действительно имело место, говорю только то, что сказал мне владелец клуба».

Валерий Непомнящий, Южная Корея

В конце 90-х один из главных российских тренеров-путешественников Валерий Непомнящий взял свой единственный трофей вне бывшего СССР (в 2006-м еще случилось чемпионство с «Пахтакором») – Кубок лиги в Южной Корее с «Пучхон Юхон».

«В Корее тренера называют кондоги. И президент страны – тоже кондоги. То есть для игроков это руководитель высшей степени. Родители 29-летних футболистов говорили мне: для наших детей вы важнее, чем мы. Мы им даем воспитание, кормим, но сейчас вы главный.

Когда я начал работать в Корее, там было всего восемь профессиональных команд, студенческая лига и несколько любительских. Как можно было стать профессиональным клубом? Строго выплачивать зарплату без задержек», – вспоминал тренер в интервью Sports.ru.

Виктор Бондаренко, Мозамбик и ЮАР

Еще один тренер с трофеями в экзотических для россиян местах. Бондаренко вообще собрал большую коллекцию: четырехкратный чемпион Мозамбика (1987, 1992-1994), трехкратный обладатель Кубка Мозамбика (1992-1993, 1995) с «Мачедже» и «Кошта ду Сол», обладатель Кубка Южной Африки (1996) и Суперкубка Южной Африки (1996) с южноафриканским «Орландо Пайретс».

Виктор Бондаренко – справа, рядом с Ривалдо. Вместе они работали уже позже в Анголе

«В советское время был комитет дружественных армий — спортивный союз. Туда включались социалистические страны, и подтянулись африканские государства. Мозамбик входил в этот список, и там была военная команда «Мачедже», как у нас ЦСКА. Они попросили у СССР хорошего тренера, – рассказывал Бондаренко. – Я в свое время играл в ростовском СКА и тренировал его, был старшим лейтенантом.

Сначала предлагали трем московским специалистам. Все они отказались, а я согласился сразу. Понимал, что в СКА не было перспектив, команда разваливалась на глазах. Я выиграл с «Мачедже» чемпионство – это было очень важное достижение для местной команды в момент гражданской войны. Мы вышли в Кубок африканских чемпионов, там весь город плясал и плакал».

Фото: fradi.hu; ФК «Вардар», sportbox.ru/Личный архив Виктора Бондаренко