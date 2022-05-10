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«Динамо»-1995, выигравшее Кубок России. Где они сейчас?

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Последний трофей клуба.

«Динамо» пробилось в полуфинал Кубка России в восьмой раз в истории. В финале москвичи не играли десять лет (в 2012-м проиграли «Рубину»), а в последний раз выигрывали трофей аж в 1995 году. 

Из-за разделения на два года (фактически два сезона) многие футболисты меняли команды, но играть за новый клуб было запрещено. Поэтому в 1995-м «Динамо» лишилось серьезного усиления: не могли играть Владимир Семенов, Сергей Колотовкин и Александр Гришин, пришедшие из ЦСКА, а также Олег Терехин из «Сокола».

Уже перед финалом команда потеряла Черышева (победный в полуфинале) и Ковтуна из-за дисквалификаций (карточки из чемпионата переносились на Кубок). Но сложности не сломали Константина Бескова, который вернулся поднимать родной клуб. 

«Бесков выжал из той команды максимум, – рассказывал гендиректор той команды Анатолий Воробьев. – Возьмите наш состав в финале Кубка – полкоманды не было. А перед этим мы проиграли в Набережных Челнах – 2:5. Левников-старший удалил Ковтуна, назначил пару пенальти… Все было сделано для того, чтобы обескровить «Динамо». Бесков был, пожалуй, единственным человеком, кому в такой ситуации удалось сохранить спокойствие».

Основное время закончилось нулями – неплохой результат для полуосновного состава. Но проблемы не заканчивались: сразу после перерыва сломался Равиль Сабитов, уже в овертайме – Андрей Кобелев. 

А за пять минут до конца дополнительного времени вышедший на замену Андрей Кривов упал в штрафной «Динамо». Арбитр Игорь Синер поставил пенальти. 

«Не могу сказать, был ли Синер «заряжен», но пенальти в наши ворота он выдумал. Было видно, что у соперника была одна задача – добежать до штрафной и там упасть. Что в итоге и удалось. Установку выполнили, молодцы», – вспоминал Александр Точилин.

Но Олег Веретенников не забил: пробил на силу и угодил в правую штангу. 

Казалось, до серии уже ничего не случится, но Сергей Подпалый успел получить вторую желтую, и «Динамо» доигрывало вдесятером. Эрик Яхимович вспоминает, что перед серией 11-метровых Бесков пытался сбросить напряжение у футболистов:

«Ходил вокруг футболистов и шутил. Он всегда такой веселый был.  Затягивал свое любимое: «Ну что-о-о, липа-а-ачи-и-и?..» От слова «липовые». Я тоже настраивал молодежь. Говорил: «Ребята, идите и бейте спокойно, как на тренировке. Вас никто ругать не будет». И сработало ведь напутствие!»

Вратари не смогли отбить по 7 ударов. Восьмым у «Ротора» бил Игорь Корниец – и зарядил почти по центру. Сметанин, ставший капитаном после удаления Подпалого, вытащил. А Шульгин забил победный.

В том розыгрыше Кубка сыграли 27 человек! Вот те, кто провел больше одного матча. 

Сыграли по 1 матчу: 

• Валерий Клейменов (28 лет, сыграл почти полный матч с «Локо», но Сметанин вышел на серию пенальти) – сейчас тренер вратарей в «Нижнем Новгороде».

• Вагиз Хидиятуллин (35 лет, защитник, сыграл с «Волгой») – сейчас поигрывает за ветеранов и раздает интервью. 

• Александр Бородкин (22 года, защитник, сыграл с «КАМАЗом») – до 2020-го работал в «Факеле». 

• Алексей Филиппов (21 год, полузащитник, сыграл и забил «Волге») – чем занимается сейчас, неизвестно. 

• Андрей Кобелев (25 лет, полузащитник, сыграл с «Ротором») – сейчас комментирует успехи «Динамо»

• Кирилл Рыбаков (25 лет, нападающий, сыграл с «Локомотивом») – сейчас в штабе «Зоркого». 

• Сергей Богомолов (25 лет, нападающий, сыграл с «Ротором») – сейчас работает детским тренером. 

• Юрий Тишков (23 года, нападающий, сыграл с «КАМАЗом») – убит в 2003-м.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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