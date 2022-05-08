Хачатурянц обещал не бросать клубы в тяжелой ситуации. Спустя полтора месяца он уходит

А ведь планы были масштабные.

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков поделился неожиданным инсайдом: «У РПЛ будет новый президент. Хачатурянц покинет Лигу после сезона – это решение самого Ашота. Из-за сложившейся ситуации он не видит у себя будущего в РПЛ. Кандидаты на замену пока не определены. При этом, по моей информации, велика вероятность, что Хачатурянц продолжит заниматься судейством. Для него это является делом принципа».

Как же быстро! Хачатурянца ведь совсем недавно назначили?

Его выбрали президентом РПЛ 22 ноября 2021-го – 167 дней назад, не прошло и полугода. Избирали, кстати, на пять лет.

Пока информация об уходе всего лишь инсайд, но если все так и произойдет, Хачатурянц войдет в историю: никто из предыдущих президентов РПЛ не работал меньше.

Сначала Хачатурянц много говорил про реформы: отмена лимита, повышение зрелищности, привлечение инвесторов

• Еще до назначения главой РПЛ Хачатурянц (заранее было известно, что на выборах не будет других кандидатов) дал большое программное интервью. До этого Ашот был главой судейского корпуса РФС, поэтому много говорил об арбитрах, но озвучил и глобальные планы по развитию лиги:

«Цель – чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. А бизнес любит понятную среду, то есть понятные правила – для этого необходимо провести реформы. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но, изучив опыт английской Премьер-лиги, вижу, что это модель, к которой нам нужно стремиться».

• Потом была пресс-конференция после избрания – и еще больше слов о планах на будущее. Рассказал, что лига начала разработку концепции стратегического развития – документа, который не позволит повториться ситуации с «Тамбовом».

Были и другие меры: отмена лимита на легионеров, повышение зрелищности и расширение аудитории, привлечение инвесторов.

• Не стоит забывать, что Хачатурянц совмещал пост президента РПЛ с работой в судейском корпусе РФС. Он часто высказывался по теме и, например, в «Коммент.Шоу» рассуждал, что проверка судьи на полиграфе – добровольная процедура. Звучит интересно – особенно на фоне скандала с арбитром Матюниным.

Потом он защищал Fan ID и публично критиковал судей

• В начале 2022-го в футболе всех волновали два вопроса: введение Fan ID, которое продавливали сверху, и расширение Премьер-лиги до 18 команд, которое пробивали клубы. Вот что об этом говорил Хачатурянц.

Про Fan ID: «Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности на стадионе. Это основной аргумент. Камеры не решают многие другие вопросы. Наличие камер не обеспечивает безопасность. Это комплекс мер, который связан с тем, чтобы все болельщики чувствовали себя комфортно. У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил. Мы думали, что живем довольно безопасно, но этот случай заставил пересмотреть безопасность в городе».

Про расширение лиги:

• В апреле оказалось, что есть проблемы и с решением оперативных трудностей. Матч «Спартака» и «Локомотива» отложили на час из-за снегопада, а глава лиги переложил решение на судью Сергея Карасева.

«Погода нефутбольная. Посмотрим, что смогут сделать, насколько расчистят поле. Понятно, что окончательное решение будет за судьей. Проблема в том, что если бы мнения команд были одинаковые, то было бы проще принимать решение, но есть нежелание играть у «Спартака» и желание играть у «Локомотива».

• Еще Хачатурянц просил проверить итоги перехода на систему «Осень-Весна»: «В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что – нет».

• А последние пару месяцев Хачатурянц очень бурно реагировал на судейские ошибки, обещая разбираться лично. Вот одно из его фирменных выступлений:

«Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством.

Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!»

Дошло до того, что в начале мая судья Матюнин обвинил главу РПЛ в помощи «Крыльям Советов» – и даже потребовал проверку самого Хачатурянца на полиграфе.

В марте у Хачатурянца спросили про возможную отставку и поиск мотивации для развития лиги в сложившихся условиях. После долгой паузы он ответил, что просто не может бросить клубы в тяжелой ситуации.

Но, видимо, ситуация оказалась слишком тяжелой.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович