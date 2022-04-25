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Прогнали со стадиона, депутаты угрожают ликвидацией – так живет «Красава» последнюю неделю

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Но Савин намерен доиграть сезон.

Неделю назад Евгений Савин опубликовал выпуск о ситуации на Украине, в котором поговорил с Андреем Ярмоленко, Дарио Срна, Андреем Ворониным, Виталием Миколенко и Александром Алиевым.

Как после этого изменилась жизнь команды Савина?

«Красаве» запретили тренироваться в Красногорске, депутаты обращаются в правоохранительные органы

•‎ Сначала клубу запретили тренироваться на базе в Красногорске, а чуть позже местный стадион расторг с «Красавой» контракт. Власти объяснили, что стадион недоступен из-за профилактических работ перед 9 мая, но есть деталь – другая команда и футбольная школа продолжают там тренироваться. 

•‎ Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что словам Савина дадут правовую оценку правоохранительные органы, и клуб, скорее всего, закроется.

«Думаю, что «Красава» прекратит существование. Футболистов жалко, но там есть хорошие ребята. Думаю, они не останутся без работы и перейдут в другие команды. Словам Савина будет дана правовая оценка со стороны правоохранительных органов. Я сам задумывался направить депутатский запрос в Генпрокуратуру на проверку его высказываний, чтобы им дали правовую оценку, – заявил Терюшков.

•‎ Другой депутат Госдумы – Артем Туров – обратился в Следственный комитет.

«Посмотрел начало этого мерзопакостного продажного ролика. Это явная пропаганда, которая льет воду на те задачи, которые выполняют в первую очередь страны объединенного Запада, когда наши офицеры защищают национальные интересы в ходе спецоперации. Такие люди не только среди блогеров, но и среди деятелей культуры ведут себя по-предательски.

Мы с коллегами обратились в СК, чтобы была проведена проверка и в случае подтверждения нашей обеспокоенности было возбуждено уголовное дело. Такое спускать нельзя, есть закон, и страна должна себя защищать как военно-политическим путем, так и с точки зрения буквы закона. Давайте дождемся проверки следственных органов, думаю, они поставят в этой истории точку», – заявил Туров.

•‎ На эти новости Савин сначала емко ответил «РБ Спорт»: «Проект будет жить». А позже высказался более подробно: «Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России. Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберемся. Мы найдем, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях».

Савина поддержали Уткин и Андронов

В публичном поле была и другая точка зрения по поводу ролика Савина, например, его открыто поддержали Василий Уткин и Алексей Андронов.

•‎ Уткин заявил, что восхищается смелостью Евгения. 

«Я хочу поговорить о профессионализме. Я совершенно не хочу обсуждать программу «Есть тема!» (там вышел выпуск про Савина под названием «Иуда из ютуба» – Sports.ru), потому что есть тема, есть придурки, есть негодяи, есть люди, которые что-то понимают очень своеобразно. Конечно, я не очень представляю, чтобы в нормальной ситуации заголовком выпуска был «Иуда из ютуба».

Сейчас Женя поднимает тему, которая замалчивается. Я не хочу обсуждать, правильно это или неправильно. Журналист, блогер имеет полное право ошибаться. Для этого и существует полная палитра красок, для этого и существует свобода, чтобы зрители посмотрели и выбрали, что вам ближе.

Наша профессия и все, что около нее, без Жени Савина были бы другими. Поэтому я восхищаюсь его смелостью, его готовностью жертвовать собой, его способностью не задумываться о границах. Я выражаю ему респект», – говорил Василий.

•‎ Андронов же жестко приложил выпуск «Есть тема!»: «Матч ТВ» действительно ползает по дну. И углубляет его. С одной стороны – Бузова и Губерниев. С другой – ток-шоу начинающего «нацика и шайтана». В котором невесть как оказался Эдуард Мор. Микрофон, Эдик, надо снимать и уходить из студии».

Фото: Instagram/sava9krasavafc

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