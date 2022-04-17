Грубый трэш-ток «Спартака» и «Рубина»: Соболев под звуки дельфина и отсылка к «Мы говно» Слуцкого

Ох.

На поле «Спартак» и «Рубин» выдали не самое запоминающееся зрелище: ничья 1:1 помогла им всего лишь отпрыгнуть от зоны стыковых матчей.

Но с финальным свистком дуэль не закончилась – команды перешли в соцсети и начали выяснять отношения там.

Сначала пресс-служба «Рубина» выложила ролик, в котором на послематчевое интервью Александра Соболева наложены звуки дельфинов. Видимо, не понравилась реплика игрока: «Потеряли два очка. Не получалось забить, тяжело вскрывать, когда десять человек около своей штрафной».

«Мы нашли оригинал этого интервью», – подписал «Рубин» ответный пост.

Отсылку вы точно поняли: в этом сезоне Соболева часто обвиняют, что он слишком часто ныряет в штрафной соперника без видимой на то причины.

«Спартак» не стал отмалчиваться – и ответил переделенной цитатой Леонида Слуцкого: «В автобус зашла группа СММщиков, и мы произнесли: «Мы говно».

«Рубин» решил не останавливаться – и продолжил взаимные подколы. Показали видео с Соболевым Слуцкому – тот оценил хохотом. Так напряжение немного сбавилось.

Кто прав?