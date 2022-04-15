Шунин – первый за 2 года вратарь, отдавший голевой пас в РПЛ. Благодаря ему «Динамо» сравнялось с «Зенитом»

Победный гол – на счету Смолова.

«Динамо» сыграло матч 25-го тура РПЛ еще в пятницу – дома обыграли «Ахмат» со счетом 2:0. Команда Сандро Шварца взломала оборону грозненцев только во втором тайме – для этого потребовались достаточно нестандартные ходы.

На 59-й минуте динамовцы придумали интересную комбинацию. Смолов прессинговал защитников после аута, мяч отскочил к Фомину. Полузащитник сборной России в касание сыграл на Макарова – тот тоже без обработки и не глядя закинул за спину защитников.

Там уже был Смолов, который подработал грудью и положил в дальнюю девятку. Красивый гол – уже 11-й для Федора в сезоне.

Через 20 минут «Динамо» оформило победу – Антон Шунин так сильно выбил мяч, что тот прилетел за спину защитникам. Борьбу выиграл заменивший Смолова Тюкавин – он прошел до ворот и переиграл Гудиева.

Голевой пас записали на Шунина – для вратаря «Динамо» этот ассист стал первым в РПЛ. Да и вообще в чемпионате России давно вратари не отличались результативными действиями.

Последний ассист случился еще два года назад, когда вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия сделал пас на Антона Килина. Кстати, Шелия увидел передачу Шунина вживую – сейчас он сидит на скамейке «Ахмата». Еще в марте 2020-го ассистом отметился Александр Максименко, когда «Спартак» переиграл ЦСКА в Кубке.

Рекордсменом по голевым передачам в РПЛ является Роман Герус с тремя ассистами, по 2 – у Парейко, Нарубина и Кински.

Счет в матче больше не менялся, и Шунина признали лучшим игроком.

«Самое главное, что мы победили. «Динамо» исполняется 99 лет, мы просто не могли сыграть по-другому, – сказал после матча вратарь и капитан. – Трофеи – самый лучший подарок для клуба и болельщиков».

У Антона был еще один праздник – он официально вступил в клуб Льва Яшина. Перед началом встречи вдова легендарного вратаря поздравила с этим голкипера «Динамо».

Московский клуб сравнялся с «Зенитом» по очкам – по 52, но у питерцев еще матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. В субботу команда Сергея Семака примет дома «Урал».

Чемпионская гонка пока жива!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Соколов