Защитник «Спартака» Маслов пропустил сезон из-за травмы – хотя его возвращение ждали прошлым летом. Почему лечение так затянулось?

Защитник «Спартака» Павел Маслов не играет почти год. В последний раз он выходил на поле 10 мая 2021 года, после чего выбыл из-за травмы.

«Ситуация с Пашей непростая. Его травма сверхсложная. Надо сказать, что финские специалисты – молодцы. Главное, чтобы культура отмены не коснулась медицины. Сейчас мы ожидаем от них реакции на последнее МРТ. Сейчас нужно дать Маслову время, оставить его в покое, чтобы он спокойно восстановился», – сказал агент Маслова Герман Ткаченко «Чемпионату».

Изначально Маслов выбыл до конца сезона-2021, но летом ему потребовалась операция. «Он достаточно неплохо восстанавливался, подходил к сезону, но произошел снова рецидив старых изменений в сухожилиях. К сожалению, требуется операция на обоих сухожилиях», – говорил врач «Спартака» Глеб Чернов в августе.

Маслова прооперировали в Финляндии – и он вернулся в Москву для восстановления. Оно затянулось до января, тот же Чернов надеялся, что футболист скоро будет тренироваться: «У Маслова пока все идет хорошо. Не будем загадывать, надеемся, что на дубайском сборе вернется в общую группу».

В начале февраля «Спартак» предоставил игроку опцию продления контракта. «Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», – говорил футболист.

«Это тяжело. Это очень долго. Тяжело описать ощущения, когда ты смотришь, как все тренируются, как все играют, все футболисты в зале, а ты на койке. Это постоянная физиотерапия, это постоянно болезненные ощущения от многих простых действий. Это довольно-таки сильно выматывает, – признавался Маслов в «Палате лордов» в марте. – Но с другой стороны, когда ты проводишь долгие часы в зале, есть время подумать, переосмыслить вещи касательно футбола и не только. Однозначно [стал взрослее и мудрее]. Это забрало часть здоровья, потерянное время футбольной карьеры, но в плане осознания жизни и всего другого это дало не меньше».

Что происходит с Масловым сейчас?

Состояние защитника «Спартака» описывает спортивный медик Артем Рыженко:

«У Маслова нетипичная для футбола травма, его постепенно подводят к общей группе. Операция прошла успешно.

1. Операция была по поводу тендинопатии сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Это не воспаление, а постепенное замещение одного типа соединительной ткани на другой и образованием новых сосудов, из-за чего появляется боль при нагрузке. Причины – это, как правило, избыточная нагрузка, слабость мышечной ткани или врожденные особенности соединительной ткани, склонной к таким перерождениям на фоне интенсивных занятий спортом.

На ранних этапах такая травма ведется консервативно при помощи специальных упражнений и дополнительной разминки. Это тормозит процесс и убирает боль. На ранних этапах игрок может тренироваться и играть, но под контролем врачей со строгим дозированием нагрузки. К сожалению, при прогрессировании заболевания такое сухожилие может порваться в любой момент, и тут уже нужна его пластика. Что и сделали в Финляндии, причем успешно.

2. Уникальность Маслова в том, что его сухожилие, по всей видимости, не реагировало должным образом на консервативное лечение. Более того, проблема у него двусторонняя, поэтому форсирование реабилитации может не только усугубить ситуацию, но потребовать аналогичную операцию, но на другой ноге. Сколько работаю в футболе и читал литературы, с такой ситуацией в футболе я не сталкивался. Это более характерно для бегунов, легкоатлетов и марафонцев, где бега гораздо больше и специфика нагрузок совершенно другая.

3. Чтобы избежать повторения ситуации на другой ноге, врачи и тренеры «Спартака» крайне осторожно подводят его к общей группе. Маслов находится уже на финальном этапе реабилитации, то есть перешел к спортспецифичным нагрузкам, но все еще сталкивается с небольшим дискомфортом. Клуб не решается допускать его без ограничений, пока боль полностью не уйдет.

Что касается клиники и хирурга, то в Турку у Лассе Лемпайнена делают операции на мышцах и сухожилиях спортсмены из «Барселоны», «Милана», ряда английских клубов, почти вся Лига 1 и РПЛ, а также большая часть клубов КХЛ. Так что квалификация хирурга тоже неоспорима. А врачи «Спартака» куда лучше, чем я, знают, как вести таких пациентов.

Трудности возникли сугубо из-за того, что ситуация уникальная и требует особого внимания. Думаю, к лету Павла все же допустят в общую группу, и после сбора будет ясно, удалось ли разрешить столь уникальный случай окончательно. Ни о каком конце карьеры и неудачной операции речи не идет».

Маслов внезапно заиграл справа в тройке при Тедеско

Пока что Павел пропустит остаток сезона – и надеется вернуться к следующему. Он оказался неочевидным выбором Доменико Тедеско – именно при немце 19-летний футболист стал играть правого центрального защитника и был основным все время, пока Тедеско работал в «Спартаке». В сезоне-2020/21Павел стал седьмым игроком «Спартака» по игровому времени в РПЛ – больше наиграли только Крал, Ларссон, Джикия, Айртон, Зобнин и Жиго.

Несмотря на то, что Маслов частенько забивал в свои ворота, Тедеско всегда за него заступался – например, после автогола с «Ростовом». Тогда журналист спросил, не хочет ли Доменико придержать молодого игрока в запасе из-за невезения: «Абсолютное безумие спрашивать подобное. Не важно, что произошло на игре, бывает всякое. Нельзя по маленьким фактам судить об игре в целом. Посмотрите на то, что он сегодня делал. Закрывал одного из быстрейших игроков РПЛ Альмквиста, страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств против него, отдавал отличные передачи для начала наших атак. Павел сегодня провел блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Жиго, и Джикию, потому что они все мои футболисты».

На позиции Маслова перепробовали разных игроков: Николай Рассказов, Максимилиано Кофрие, Руслан Литвинов и Никита Чернов – каждый из них сыграл правого центрального в тройке хотя бы раз.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Dmitry Golubovich/Global Look Press; instagram.com/maslov_29