18 минут 21 секунда – столько ВАР забрал у «Ростова» и «Локомотива». Ох

Матч «Ростова» и «Локомотива» (4:1) превратился в странный ВАР-тест. Сложно вспомнить другой матч РПЛ в этом сезоне с бесконечными видеоповторами.

Давайте зафиксируем все эпизоды, после которых помощник на ВАР Иван Сиденков подсказывал главному арбитру Яну Бобровскому.

И посчитаем, сколько времени ушло на эти консультации.

Первый тайм: ВАР забрал 9 минут 58 секунд

12:35 – 13:40 – проверка потенциального пенальти в моменте с борьбой Тикнизяна против Комличенко. Решение: пенальти не назначен.

14:10 – 14:19 – дополнительная проверка момента после углового «Ростова», Бобровский на 9 секунд задержал аут хозяев.

20:14 – 20:49 – пауза после незасчитанного гола Кухты.

24:49 – 29:33 – пауза, связанная с назначением пенальти в ворота «Ростова». Решение: отменить пенальти.

Бобровский направился к монитору в 27:43. Три минуты ждал совета от Сиденкова, две минуты изучал эпизод лично.

Футболисты хохотали, когда после трех минут ожидания главный судья побежал смотреть сам.

35:37 – 37:38 – пауза после прямой красной карточки Тикнизяну. Информации о просмотре ВАР не было, но пауза чересчур затянулась.

42:08 – 43:32 – пауза, связанная с просмотром гола Осипенко на предмет офсайда.

К первому тайму Ян Бобровский добавил 4 минуты .

Второй тайм: ВАР забрал 8 минут 23 секунды

65:30 – 68:50 – пауза после назначения пенальти из-за игры рукой Живоглядова, защитник «Локо» не по правилам встретил удар Глебова из-за штрафной.

На 68:07 Бобровский отправился изучать сам. Получилось быстрее, чем в первый раз: 2,5 минуты просмотра Сиденкова, 40 секунд персонального изучения Бобровского.

73:35 – 74:39 – пауза для просмотра гола Комличенко. Бобровский не засчитал гол из-за офсайда. Сиденков подтвердил решение.

76:10 – 80:09 – Щетинин сфолил на Бабкине, Бобровский указал на точку. Нюанс – в определении места нарушения: либо на границе штрафной, либо за его пределами.

Почти четыре минуты убились проверкой эпизода. В этот раз главный арбитр только ждал одобрения Сиденкова, нового приглашения к монитору не было.

Ко второму тайму Бобровский добавил 5 минут .

Частые вмешательства ВАР могут быть новой рекомендацией

Журналист «Матча» Тимур Журавель в телеграм-канале поделился инсайдом, что главные судьи получили указания смотреть ВАР во всех спорных моментах. Это прямое нарушение протокола ВАР – в нем сказано, что арбитры изучают эпизоды, если видеопомощник увидел грубую ошибку главного.

В 23-м туре такие моменты и правда были. Например, в матче «Спартака» и «Арсенала» – в первом тайме Вячеслав Безбородов не увидел нарушения на Соболеве в штрафной «Тулы», после паузы его пригласили к монитору, но он оставил первоначальное решение в силе. Трудно увидеть грубую ошибку Безбородова. Вероятно, видеопомощник Анатолий Жабченко звал его всего лишь посоветоваться.

Длительные затяжки времени – очевидное следствие. В игре «Урала» и «Сочи» на решение поставить пенальти в ворота «Сочи» ушло две минуты. В матче «Химок» и ЦСКА на указ об 11-метровом в ворота «Химок» потратили 2,5 минуты.

Так что матчей, подобных «Ростов» – «Локомотив», может стать больше.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров