18 минут 21 секунда – столько ВАР забрал у «Ростова» и «Локомотива». Ох

Матч «Ростова» и «Локомотива» (4:1) превратился в странный ВАР-тест. Сложно вспомнить другой матч РПЛ в этом сезоне с бесконечными видеоповторами.
Давайте зафиксируем все эпизоды, после которых помощник на ВАР Иван Сиденков подсказывал главному арбитру Яну Бобровскому.
И посчитаем, сколько времени ушло на эти консультации.
Первый тайм: ВАР забрал 9 минут 58 секунд
12:35 – 13:40 – проверка потенциального пенальти в моменте с борьбой Тикнизяна против Комличенко. Решение: пенальти не назначен.
14:10 – 14:19 – дополнительная проверка момента после углового «Ростова», Бобровский на 9 секунд задержал аут хозяев.
20:14 – 20:49 – пауза после незасчитанного гола Кухты.
24:49 – 29:33 – пауза, связанная с назначением пенальти в ворота «Ростова». Решение: отменить пенальти.
Бобровский направился к монитору в 27:43. Три минуты ждал совета от Сиденкова, две минуты изучал эпизод лично.
Футболисты хохотали, когда после трех минут ожидания главный судья побежал смотреть сам.
35:37 – 37:38 – пауза после прямой красной карточки Тикнизяну. Информации о просмотре ВАР не было, но пауза чересчур затянулась.
42:08 – 43:32 – пауза, связанная с просмотром гола Осипенко на предмет офсайда.
К первому тайму Ян Бобровский добавил 4 минуты.
Второй тайм: ВАР забрал 8 минут 23 секунды
65:30 – 68:50 – пауза после назначения пенальти из-за игры рукой Живоглядова, защитник «Локо» не по правилам встретил удар Глебова из-за штрафной.
На 68:07 Бобровский отправился изучать сам. Получилось быстрее, чем в первый раз: 2,5 минуты просмотра Сиденкова, 40 секунд персонального изучения Бобровского.
73:35 – 74:39 – пауза для просмотра гола Комличенко. Бобровский не засчитал гол из-за офсайда. Сиденков подтвердил решение.
76:10 – 80:09 – Щетинин сфолил на Бабкине, Бобровский указал на точку. Нюанс – в определении места нарушения: либо на границе штрафной, либо за его пределами.
Почти четыре минуты убились проверкой эпизода. В этот раз главный арбитр только ждал одобрения Сиденкова, нового приглашения к монитору не было.
Ко второму тайму Бобровский добавил 5 минут.
Частые вмешательства ВАР могут быть новой рекомендацией
Журналист «Матча» Тимур Журавель в телеграм-канале поделился инсайдом, что главные судьи получили указания смотреть ВАР во всех спорных моментах. Это прямое нарушение протокола ВАР – в нем сказано, что арбитры изучают эпизоды, если видеопомощник увидел грубую ошибку главного.
В 23-м туре такие моменты и правда были. Например, в матче «Спартака» и «Арсенала» – в первом тайме Вячеслав Безбородов не увидел нарушения на Соболеве в штрафной «Тулы», после паузы его пригласили к монитору, но он оставил первоначальное решение в силе. Трудно увидеть грубую ошибку Безбородова. Вероятно, видеопомощник Анатолий Жабченко звал его всего лишь посоветоваться.
Длительные затяжки времени – очевидное следствие. В игре «Урала» и «Сочи» на решение поставить пенальти в ворота «Сочи» ушло две минуты. В матче «Химок» и ЦСКА на указ об 11-метровом в ворота «Химок» потратили 2,5 минуты.
Так что матчей, подобных «Ростов» – «Локомотив», может стать больше.
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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