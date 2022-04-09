Гиперсенсация «Химок» в матче с ЦСКА – перевернули игру с 1:2: гол сына инвестора, дубль воспитанника «Спартака» и дебют сына Юрана

Армейцы теряют важные очки.
«Химки» и ЦСКА разыграли идеальный спектакль для старта тура РПЛ – 4:2. Химчане впервые обыграли москвичей – до этого в 11 матчах 8 раз побеждали армейцы, еще 3 закончили вничью.
Первый гол на счету противоречивого дебютанта старта Ильи Садыгова – правда, 90% гола придумали Александр Руденко, сделавший шикарную предголевую диагональ, и Илья Кухарчук, который выкатил Садыгову мяч.
Однако ЦСКА еще до конца тайма забрал преимущество: сначала отличился 19-летний Егор Ушаков, впервые появившийся в старте. Это самый молодой гол армейцев с 2008 года – тогда тем же «Химкам» забил 17-летний Алан Дзагоев.
Ушаков ярко проявил себя во втором матче подряд – с «Уралом» он заработал пенальти (и привез неназначенный), а теперь еще и первый гол.
А перед перерывом глупейший пенальти ЦСКА подарил Гиа Григалава: защитник «Химок» в ненужной ситуации схватил за руку соперника, хотя Лантратов был первым на мяче. В итоге Юсуф Языджи подошел к точке и пробил так, что даже у угадавшего угол кипера не было шансов.
Сергей Юран в подтрибунке был очень зол – крики прорвались даже в трансляцию «Матч Премьер», когда Денис Глушаков разговаривал с журналистом. «Это катастрофа – так играть. Устраивают, ##### (блин), эти неприкасаемые», – на повышенных тонах вслух рассуждал тренер.
Правда, после матча успокоился: «Я хотел извиниться. Это эмоции. Без эмоций сложно. Ничего грубого не было, просто выплеск эмоций. Еще раз приношу извинения».
А уже после перерыва забивали только «Химки». Три за тайм они загрузили в РПЛ впервые с 2008 года – эстафету у «Луча-Энергии» спустя 14 лет перехватил ЦСКА. Сначала отличился Александр Руденко после выхода один на один.
Руденко – воспитанник «Спартака», который пробовался в РПЛ в «Сочи», но забил 2 в 20 матчах и в основном выходил на замену. А тут – дубль с вечным соперником.
Но между первым и вторым голом Руденко вклинился победный мяч вышедшего на замену Сабовича. Швед на паузе убрал летевшего накрывать его соперника и пробил в девятку – Акинфеев даже не прыгнул.
А затем Руденко снова убежал один на один и проткнул мяч между ног Акинфееву. 4:2 – так и закончили.
Под конец Юран даже выпустил на поле своего сына Артема – который до этого в РПЛ не появлялся. Правда, за пять минут он лишь один раз коснулся мяча.
- Дата проведения
- 9 апреля, 14.00, «Арена Химки»
- Голы:
- 1:0 – 9 Садыгов, 1:1 – 32 Ушаков, 1:2 – 44, пенальти Языджи, 2:2 – 54 Руденко, 3:2 – 80 Сабович, 4:2 – 86 Руденко.
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Химки –
Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук (Главчич, 64), Глушаков, Камышев (Сабович, 56), Боженов (Юран, 89), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46).
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бийол, Ушаков (Набабкин, 68), Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Мухин, 60), Медина, Карраскаль (Эджуке, 88), Языджи (Яковлев, 68).
- Предупреждения:
- Руденко (20), Григалава (43), Карраскаль (67).
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Фото: vk.com/fckhimki_official
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