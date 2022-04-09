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Гиперсенсация «Химок» в матче с ЦСКА – перевернули игру с 1:2: гол сына инвестора, дубль воспитанника «Спартака» и дебют сына Юрана

Бесард Сабович Бесард Сабович
Александр Руденко 1999 Александр Руденко 1999
Егор Ушаков
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Армейцы теряют важные очки.

«Химки» и ЦСКА разыграли идеальный спектакль для старта тура РПЛ – 4:2. Химчане впервые обыграли москвичей – до этого в 11 матчах 8 раз побеждали армейцы, еще 3 закончили вничью.

Первый гол на счету противоречивого дебютанта старта Ильи Садыгова – правда, 90% гола придумали Александр Руденко, сделавший шикарную предголевую диагональ, и Илья Кухарчук, который выкатил Садыгову мяч.

Однако ЦСКА еще до конца тайма забрал преимущество: сначала отличился 19-летний Егор Ушаков, впервые появившийся в старте. Это самый молодой гол армейцев с 2008 года – тогда тем же «Химкам» забил 17-летний Алан Дзагоев.

Ушаков ярко проявил себя во втором матче подряд – с «Уралом» он заработал пенальти (и привез неназначенный), а теперь еще и первый гол. 

А перед перерывом глупейший пенальти ЦСКА подарил Гиа Григалава: защитник «Химок» в ненужной ситуации схватил за руку соперника, хотя Лантратов был первым на мяче. В итоге Юсуф Языджи подошел к точке и пробил так, что даже у угадавшего угол кипера не было шансов.

Сергей Юран в подтрибунке был очень зол – крики прорвались даже в трансляцию «Матч Премьер», когда Денис Глушаков разговаривал с журналистом. «Это катастрофа – так играть. Устраивают, ##### (блин), эти неприкасаемые», – на повышенных тонах вслух рассуждал тренер.

Правда, после матча успокоился: «Я хотел извиниться. Это эмоции. Без эмоций сложно. Ничего грубого не было, просто выплеск эмоций. Еще раз приношу извинения».

А уже после перерыва забивали только «Химки». Три за тайм они загрузили в РПЛ впервые с 2008 года – эстафету у «Луча-Энергии» спустя 14 лет перехватил ЦСКА. Сначала отличился Александр Руденко после выхода один на один.

Руденко – воспитанник «Спартака», который пробовался в РПЛ в «Сочи», но забил 2 в 20 матчах и в основном выходил на замену. А тут – дубль с вечным соперником.

Но между первым и вторым голом Руденко вклинился победный мяч вышедшего на замену Сабовича. Швед на паузе убрал летевшего накрывать его соперника и пробил в девятку – Акинфеев даже не прыгнул.

А затем Руденко снова убежал один на один и проткнул мяч между ног Акинфееву. 4:2 – так и закончили.

Под конец Юран даже выпустил на поле своего сына Артема – который до этого в РПЛ не появлялся. Правда, за пять минут он лишь один раз коснулся мяча. 

Химки – ЦСКА 4:2 (1:2, 3:0)
Дата проведения
9 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Садыгов, 1:1 – 32 Ушаков, 1:2 – 44, пенальти Языджи, 2:2 – 54 Руденко, 3:2 – 80 Сабович, 4:2 – 86 Руденко.
ХимкиЛантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук (Главчич, 64), Глушаков, Камышев (Сабович, 56), Боженов (Юран, 89), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46).
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бийол, Ушаков (Набабкин, 68), Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Мухин, 60), Медина, Карраскаль (Эджуке, 88), Языджи (Яковлев, 68).
Предупреждения:
Руденко (20), Григалава (43), Карраскаль (67).

Сын Юрана перешел в «Химки» за день до отца и вжууух – сразу попал в заявку на «Динамо». У него удивительная карьера

Фото: vk.com/fckhimki_official

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