Гиперсенсация «Химок» в матче с ЦСКА – перевернули игру с 1:2: гол сына инвестора, дубль воспитанника «Спартака» и дебют сына Юрана

Армейцы теряют важные очки.

«Химки» и ЦСКА разыграли идеальный спектакль для старта тура РПЛ – 4:2. Химчане впервые обыграли москвичей – до этого в 11 матчах 8 раз побеждали армейцы, еще 3 закончили вничью.

Первый гол на счету противоречивого дебютанта старта Ильи Садыгова – правда, 90% гола придумали Александр Руденко, сделавший шикарную предголевую диагональ, и Илья Кухарчук, который выкатил Садыгову мяч.

Однако ЦСКА еще до конца тайма забрал преимущество: сначала отличился 19-летний Егор Ушаков, впервые появившийся в старте. Это самый молодой гол армейцев с 2008 года – тогда тем же «Химкам» забил 17-летний Алан Дзагоев.

Ушаков ярко проявил себя во втором матче подряд – с «Уралом» он заработал пенальти (и привез неназначенный), а теперь еще и первый гол.

А перед перерывом глупейший пенальти ЦСКА подарил Гиа Григалава: защитник «Химок» в ненужной ситуации схватил за руку соперника, хотя Лантратов был первым на мяче. В итоге Юсуф Языджи подошел к точке и пробил так, что даже у угадавшего угол кипера не было шансов.

Сергей Юран в подтрибунке был очень зол – крики прорвались даже в трансляцию «Матч Премьер», когда Денис Глушаков разговаривал с журналистом. «Это катастрофа – так играть. Устраивают, ##### (блин), эти неприкасаемые», – на повышенных тонах вслух рассуждал тренер.

Правда, после матча успокоился: «Я хотел извиниться. Это эмоции. Без эмоций сложно. Ничего грубого не было, просто выплеск эмоций. Еще раз приношу извинения».

А уже после перерыва забивали только «Химки». Три за тайм они загрузили в РПЛ впервые с 2008 года – эстафету у «Луча-Энергии» спустя 14 лет перехватил ЦСКА. Сначала отличился Александр Руденко после выхода один на один.

Руденко – воспитанник «Спартака», который пробовался в РПЛ в «Сочи», но забил 2 в 20 матчах и в основном выходил на замену. А тут – дубль с вечным соперником.

Но между первым и вторым голом Руденко вклинился победный мяч вышедшего на замену Сабовича. Швед на паузе убрал летевшего накрывать его соперника и пробил в девятку – Акинфеев даже не прыгнул.

А затем Руденко снова убежал один на один и проткнул мяч между ног Акинфееву. 4:2 – так и закончили.

Под конец Юран даже выпустил на поле своего сына Артема – который до этого в РПЛ не появлялся. Правда, за пять минут он лишь один раз коснулся мяча.

Фото: vk.com/fckhimki_official