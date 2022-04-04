«Сочи» добил слухи про фарм «Зенита». Столько очков у чемпиона никто не отбирал

Интрига в гонке за золото жива.

«Сочи» внезапно стал для «Зенита» самым неудобным соперником в РПЛ – победили в Санкт-Петербурге в первом круге 2:1, а дома закончили 0:0. В ответной игре «Сочи» больше оборонялся, но единственный опасный момент создали как раз хозяева. «Зенит» же лишь трижды попал в створ.

•‎ Только «Урал» и «Локомотив» могут набрать в двух матчах с «Зенитом» столько же, сколько «Сочи» . Для этого нужно победить в ответном матче (в первом круге были ничьи). Еще три очка – у «Арсенала» (победа и поражение).

•‎ До этого сезона все было наоборот: в двух предыдущих кампаниях «Сочи» проиграл «Зениту» все четыре матча в РПЛ. Последняя победа произошла в Кубке в 2017-м – тогда «Сочи» еще базировался в Петербурге и назывался «Динамо».

Правда, все матчи получались упорными: дважды «Сочи» забивал первым, потом «Зенит» вырывал победу с разницей в один мяч в последние 15 минут. Еще два раза, когда петербуржцы выигрывали с разницей в два мяча, они забивали последний гол в самом конце – на 88-й и в добавленное время.

• «Сочи» долго называли практически фарм-клубом «Зенита». Сочинский клуб комплектовался в основном футболистами, которые были не нужны «Зениту» – или теми, кому была нужна игровая практика. В «Сочи» в разное время перешли 11 игроков «Зенита», еще четверых арендовали.

И те футболисты стали ключевыми – Заболотный был лучшим бомбардиром, Кокорин подтянул команду в еврокубки, Мевля два года был основным в защите, Нобоа с ходу стал ключевым в построении игры. Некоторые не закрепились в «Сочи» и сменили клуб. Но разговоры все равно вышли в официальное поле – оправдывались даже футболисты, которые не имели отношения к Санкт-Петербургу.

«В том, что клубы договорились, что многие игроки перейдут к нам из «Зенита», нет ничего плохого, – говорил Сослан Джанаев. – Футболисты, которые не получали игровой практики в Петербурге, играют у нас. Но это не говорит о том, что мы фарм-клуб «Зенита».

• Сейчас все по-другому – с «Зенитом» из игроков с питерским прошлым сыграли только Ибрагим Цаллагов (последний раз выступал за «Зенит» в 2016-м), Кристиан Нобоа (которого очень любит Владимир Федотов) и Артур Юсупов, чью роль тренер переизобрел.

Джанаев и Попов пришли из «Ростова», Макарчука (игрок матча по версии Владимира Быстрова) взяли из ФНЛ, там же раскрылся Юрганов (вытесняет из состава воспитанника «Зенита» Прохина), Ангбана, Родригао, Кассьерру и Дркушича нашли в не самых топовых иностранных клубах, Маргасов и Заика прошли с командой первую лигу, Мелкадзе оказался не нужен «Спартаку».

• Ничья вернула интригу в РПЛ – «Динамо» сократило отставание от «Зенита» до трех очков (но де-факто – до четырех, потому что по личным встречам «Зенит» лучше), ЦСКА в шести очках. «Сочи» отстает от лидера на 10 очков и вряд ли будет бороться за победу в РПЛ. Но интригу все равно обострил.

Фото: fc-zenit.ru