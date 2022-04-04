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«Сочи» добил слухи про фарм «Зенита». Столько очков у чемпиона никто не отбирал

Зенит Зенит
Сочи Сочи
Сослан Джанаев Сослан Джанаев
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
РПЛ
Футбол Футбол

Интрига в гонке за золото жива.

«Сочи» внезапно стал для «Зенита» самым неудобным соперником в РПЛ – победили в Санкт-Петербурге в первом круге 2:1, а дома закончили 0:0. В ответной игре «Сочи» больше оборонялся, но единственный опасный момент создали как раз хозяева. «Зенит» же лишь трижды попал в створ.

•‎ Только «Урал» и «Локомотив» могут набрать в двух матчах с «Зенитом» столько же, сколько «Сочи». Для этого нужно победить в ответном матче (в первом круге были ничьи). Еще три очка – у «Арсенала» (победа и поражение).

•‎ До этого сезона все было наоборот: в двух предыдущих кампаниях «Сочи» проиграл «Зениту» все четыре матча в РПЛ. Последняя победа произошла в Кубке в 2017-м – тогда «Сочи» еще базировался в Петербурге и назывался «Динамо».

Правда, все матчи получались упорными: дважды «Сочи» забивал первым, потом «Зенит» вырывал победу с разницей в один мяч в последние 15 минут. Еще два раза, когда петербуржцы выигрывали с разницей в два мяча, они забивали последний гол в самом конце – на 88-й и в добавленное время.

• «Сочи» долго называли практически фарм-клубом «Зенита». Сочинский клуб комплектовался в основном футболистами, которые были не нужны «Зениту» – или теми, кому была нужна игровая практика. В «Сочи» в разное время перешли 11 игроков «Зенита», еще четверых арендовали.

И те футболисты стали ключевыми – Заболотный был лучшим бомбардиром, Кокорин подтянул команду в еврокубки, Мевля два года был основным в защите, Нобоа с ходу стал ключевым в построении игры. Некоторые не закрепились в «Сочи» и сменили клуб. Но разговоры все равно вышли в официальное поле – оправдывались даже футболисты, которые не имели отношения к Санкт-Петербургу.

«В том, что клубы договорились, что многие игроки перейдут к нам из «Зенита», нет ничего плохого, – говорил Сослан Джанаев. – Футболисты, которые не получали игровой практики в Петербурге, играют у нас. Но это не говорит о том, что мы фарм-клуб «Зенита».

• Сейчас все по-другому – с «Зенитом» из игроков с питерским прошлым сыграли только Ибрагим Цаллагов (последний раз выступал за «Зенит» в 2016-м), Кристиан Нобоа (которого очень любит Владимир Федотов) и Артур Юсупов, чью роль тренер переизобрел.

Джанаев и Попов пришли из «Ростова», Макарчука (игрок матча по версии Владимира Быстрова) взяли из ФНЛ, там же раскрылся Юрганов (вытесняет из состава воспитанника «Зенита» Прохина), Ангбана, Родригао, Кассьерру и Дркушича нашли в не самых топовых иностранных клубах, Маргасов и Заика прошли с командой первую лигу, Мелкадзе оказался не нужен «Спартаку».

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• Ничья вернула интригу в РПЛ – «Динамо» сократило отставание от «Зенита» до трех очков (но де-факто – до четырех, потому что по личным встречам «Зенит» лучше), ЦСКА в шести очках. «Сочи» отстает от лидера на 10 очков и вряд ли будет бороться за победу в РПЛ. Но интригу все равно обострил.

Сочи – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
СочиДжанаев, Заика (Маргасов, 69), Юрганов, Дркушич, Родригао, Макарчук, Нобоа (Попов, 76), Цаллагов, Юсупов (Мелкадзе, 69), Ангбан, Кассьерра.
ЗенитКержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой (Алип, 87), Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Сутормин (Юри Алберто, 65), Мостовой, Дзюба (Сергеев, 66), Малком (Ерохин, 87).
Предупреждения:
Малком (42), Юрганов (45), Мелкадзе (71).

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Фото: fc-zenit.ru

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