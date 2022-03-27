Оказывается, у «Краснодара» остались легионеры: 3 нигерийца рубятся в ФНЛ. Кто они и откуда?

Спасибо бывшему владельцу «Рединга».

«Краснодар» оказался в очень тяжелом положении из-за массового отъезда легионеров: частная команда в один момент потеряла главного тренера и целых девять игроков стартового состава. В РПЛ от эмиграции иностранцев сильнее проекта Галицкого не пострадал никто.

А вот «Краснодар-2» переносит происходящее сильно легче: на матч с «Оренбургом» одновременно вышли сразу три легионера из Нигерии: 18-летние Ифеани Ндука и Джонатан Окоронкво, а также 19-летний Олакунле Олусегун помогли разгромить лидера ФНЛ со счетом 5:2 – старший даже забил.

Вот наши герои.

А вот – свежий гол «Оренбургу», вкрученный с линии штрафной в дальний угол (на 0:38). Правда, первый мяч тоже стоит оценить: там Богдан Рейхмен кладет шикарный штрафной удар.

Пора познакомиться с воспитанникозаменителями из Нигерии поближе.

Нигерийцы – почти что братья

Вот главное о них.

• Легионеры связаны не только национальностью: всех троих «Краснодар-2» арендовал у болгарского «Ботева» – до этого все выступали в «Висте» из Геленджика, которая собирает студентов со всего мира. Ндука и Окоронкво поехали в Болгарию напрямую – Олусегун транзитом через Данию.

• Олакунле оказался в «Краснодаре» летом 2021-го. Вы могли слышать о форварде: пару лет назад Олусегун играл за юношескую сборную Нигерии на ЧМ до 17 лет и даже забил Нидерландам. Возможно, тогда рассчитывал и на большее, но сейчас заметен на уровне ФНЛ: семь результативных действий в 18 матчах.

• В феврале 2022-го до «Краснодара» доехали Окоронкво и Ндука. Они выходят почти в каждом матче – при этом уезжать из «Краснодара» никто из нигерийцев не собирается. У клуба есть опция выкупа.

А «Ботев» как-то связан с «Краснодаром»?

Номинально – нет.

Однако «Ботев» с июля 2021-го принадлежит российскому бизнесмену Антону Зингаревичу. Зингаревич в футболе давно: с 2012-го по 2014-й он владел «Редингом» и вместе с приглашением Павла Погребняка не смог удержаться в АПЛ.

В 2014-м начались серьезные проблемы: Зингаревич неожиданно решил продать «Рединг» – причем конкретную причину продажи не называют до сих пор. В 2020-м появилась информация о том, что Антон хотел бы вернуться в игру и приобрести французский клуб «Шатору» – но факт переговоров так и не подтвердился ни с одной из сторон.

С «Ботевом» Зингаревич договорился быстро. Он сразу обозначил приоритеты: развитие детской академии и улучшение тренировочной базы. Однако начал именно с того, что отдал молодых и перспективных нигерийцев «Краснодару».

Фото: fckrasnodar.ru; Gettyimages.ru/Ben Hoskins