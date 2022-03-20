«Рубин» и судьи, новый эпизод: сложнейший момент с офсайдом/неофсайдом ЦСКА, 2 красные, попадание в руку

Но Слуцкому не до этого.

«Рубин» Леонида Слуцкого приехал в гости к ЦСКА. Армейцы не пощадили: уже к 26-й минуте счет был 4:0. Но в первых голых возникали определенные вопросы к арбитрам.

В первом голе был офсайд?

Уже на пятой минуте Юсуф Языджи открыл счет после прострела Облякова.

На повторе казалось, что турок был в положении вне игры.

Но потом «Матч ТВ» прочертил линии: мяч оказался чуть ближе к воротам, чем последний защитник «Рубина» – в таком случае линия чертится по мячу. Получается, офсайда действительно не было.

Частое заблуждение, что в таких ситуациях пас вперед все равно приводит к положению вне игры, но это не так. Важно только положение принимающего пас относительно мяча: если ближе к воротам – то офсайд, если нет – то и офсайда нет. Направление паса не влияет на решение судьи.

Так что тут только есть вероятность того, что линию прочертили неверно. Такой случай был в прошлом сезоне – тогда ошибочно засчитали гол Дзюбы «Уралу» после офсайда. КДК объяснила произошедшее человеческим фактором: линию прочертили по голове нападающего, хотя стопа Дзюбы находилась ближе к воротам.

Второй гол – игра рукой?

Прошло 6 минут – и ЦСКА забил второй. Языджи прострелил со штрафного, Медина на дальней офомил скидку, а Гбамен вколотил с близкого расстояния. У игроков «Рубина» были вопросы к судье: к Гбамену мяч отскочил от руки Медины.

ВАР гол засчитал. На повторе кажется, что мяч попал в подмышку – по современным трактовкам игра рукой определяется примерно по рукаву футболки. У Медины мяч явно попал выше рукава – и даже ближе к груди.

Константин Генич вспомнил, как недавно засчитали гол «Мидлсбро» в ворота «МЮ». Тогда мяч при приеме попал в руку нападающему, потом игрок ногой отдал голевой пас. Судьи не отменили гол из-за поправки в правилах, которые ввели прошлым летом:

«Случайное касание мяча рукой, предшествовавшее голу или голевому моменту, больше не рассматривается как нарушение. Нарушение фиксируется, если мяч залетает в ворота сразу после касания рукой – мяч сразу идет в сетку или отскакивает к партнеру, который забивает».

В случае со вторым голом ЦСКА это правило бы не сработало: мяч отлетел к Гбамену непосредственно от руки Медины. Но ВАР посчитал, что это было плечо/подмышка, а не игра рукой.

Два удаления и пенальти

По третьему и четвертому голам ЦСКА вопросов практически не было: ВАР на всякий случай проверил мячи на предмет офсайда, но все засчитал. Но проблемы «Рубина» на этом не закончились: перед перерывом удалили Ломовицкого – полузащитник получил вторую желтую за фол на Языджи.

Забавно, что прямо в этот момент Леонид Слуцкий готовил замену для Ломовицкого. Александр, уходя в подтрибунку, чуть не сломал дверь – сильно ударил по ней локтем.

Второй тайм ЦСКА провел в большинстве и забил еще дважды – Языджи оформил хет-трик. Второй мяч тоже рассматривали на предмет офсайда, но снова засчитали.

А за 6 минут до конца Бегич уронил в штрафной Эджуке, получил вторую желтую – и Языджи уверенно реализовал. 6:1.

***

Несмотря на то, что есть объяснения для каждого судейского решения, внимание к действиям арбитра было обеспечено заранее – из-за взрыва Леонида Слуцкого в прошлом туре. Тогда тренер «Рубина» жестко прошелся по судье Мешкову.

Матч против ЦСКА отработал Кирилл Левников – этого рефери Слуцкий всегда хвалил и называл одним из лучших русских арбитров. И в этот раз тренер «Рубина» судью не критиковал:

«Не видел моментов с голами ЦСКА. Ни ВАР, ни повторов. Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6.

Удаление Ломовицкого в плане окончательного результата не играло принципиальной роли. Но возможность посопротивляться убило. Говорили ему: не нужно фолить. Апшацев уже стоял готовый на бровке. К сожалению, не успели».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович