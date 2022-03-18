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200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Евгений Рылов Евгений Рылов
Виктория Синицина Виктория Синицина
Виктория Листунова
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Лужники Лужники
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
Александр Большунов Александр Большунов
Арина Аверина Арина Аверина
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
Владимир Морозов Владимир Морозов
Дина Аверина Дина Аверина
Футбол Футбол

Но были и спортсмены.

На главном стадионе России прошел митинг-концерт в честь Крыма. По данным московского МВД, в «Лужниках» собралось больше 95 тысяч человек (на спортивных мероприятиях он вмещает 81 тысячу), еще более 100 тысяч находились рядом с ареной. 

Транслировали митинг массово, как минимум 19 каналов: Первый, «Россия 1», «Россия 24», СТС, РЕН ТВ, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Москва 24», «Матч Страна», «Матч Планета», Пятый канал, ТНТ, Муз-ТВ, НТВ, «Матч ТВ», ОТР, ТВ Центр и «Известия». Причем в программе трансляция значилась только у Первого, «России», «Матч ТВ» и «НТВ» – остальные каналы просто прервали вещание ради концерта.

Были не только торжественные речи президента Владимира Путина и его коллег, но и выступления Полины Гагариной, Николая Баскова, Олега Газманова, Тимати и других артистов.

А когда-то здесь проходили топовые спортивные события. Но после ЧМ их набирается не так уж и много.  

Но и без спортсменов не обошлось, они появились сразу же: трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ведущий – Дмитрий Губерниев.

Он объявил, что наши спортсмены не слышали российский гимн на последних Олимпиадах, а поэтому он сыграет на концерте.

Заиграл гимн, спортсмены подпевали, и на этом для них все закончилось – дальше пошли выступления звезд, а Большунова и остальных больше не показывали.

Интересно, что Большунов ради участия в митинге сегодня пропустил гонку на турнире «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Еще вчера он стал третьим в спринте, но сегодня не вышел на старт гонки на 10 км свободным стилем.

Елена Вяльбе успокоила: «Есть определенные причины, сегодня вечером он будет на месте и в следующей гонке, пасьюте, вы его увидите».

Причины теперь ясны – Большунов улетел в Москву на концерт. Сегодня из Москвы в 19:30 есть рейс «Победы» до Кирова, так что Александр и правда может успеть на завтрашнее преследование. Правда, непонятно, как он его побежит, если пропустил «разделку».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, перестройка «Лужников» обошлась в 24 миллиарда рублей, глава департамента строительства Москвы Александр Горбенко называл немного другие цифры: 26,6 млрд рублей. Несколько раз в медиа проскочила цифра в 83,5 миллиарда рублей, разницу объяснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «83,5 млрд – затраты на реконструкцию всего олимпийского комплекса. Причем больше половины из этой суммы – не государственные вложения, а деньги инвесторов». 

На поле было так: 

До ЧМ заммэра Москвы Александр Горбенко объявил, что эксплуатация БСА будет обходиться городу в 1,1-1,2 млрд рублей. 

«Расходы на эксплуатацию стадиона составляют порядка 1,2 млрд рублей, – подтверждал замгендиректора комплекса Эдуард Зернин. – Наша коммерческая цель – выйти на операционную самоокупаемость. Это достижимая задача, шанс объективно есть. Стадион – это не только поле и трибуны, есть масса подтрибунных помещений, которые тоже могут приносить доход. Все мероприятия, проходящие на стадионе, формируют положительный финансовый поток».

Александр Головин в большом тексте про экономику «Лужников» писал, что финансово арена тянет вниз весь спорткомплекс. При общей выручке в 2019 году (самом успешном) в 1,5 млрд рублей спорткомплекс ушел в минус на 609 млн. 

Окупить содержание стадиона способны 133 футбольных матча. 

В 2022-м осталось провести еще примерно 133. 

После ЧМ в «Лужниках» миллиард убытка ежегодно, один депутатский матч в 2020-м и свадьбы за 350 рублей

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков

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