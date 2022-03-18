200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Но были и спортсмены.

На главном стадионе России прошел митинг-концерт в честь Крыма. По данным московского МВД, в «Лужниках» собралось больше 95 тысяч человек (на спортивных мероприятиях он вмещает 81 тысячу), еще более 100 тысяч находились рядом с ареной.

Транслировали митинг массово, как минимум 19 каналов: Первый, «Россия 1», «Россия 24», СТС, РЕН ТВ, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Москва 24», «Матч Страна», «Матч Планета», Пятый канал, ТНТ, Муз-ТВ, НТВ, «Матч ТВ», ОТР, ТВ Центр и «Известия». Причем в программе трансляция значилась только у Первого, «России», «Матч ТВ» и «НТВ» – остальные каналы просто прервали вещание ради концерта.

Были не только торжественные речи президента Владимира Путина и его коллег, но и выступления Полины Гагариной, Николая Баскова, Олега Газманова, Тимати и других артистов.

А когда-то здесь проходили топовые спортивные события. Но после ЧМ их набирается не так уж и много.

Но и без спортсменов не обошлось, они появились сразу же: трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ведущий – Дмитрий Губерниев.

Он объявил, что наши спортсмены не слышали российский гимн на последних Олимпиадах, а поэтому он сыграет на концерте.

Заиграл гимн, спортсмены подпевали, и на этом для них все закончилось – дальше пошли выступления звезд, а Большунова и остальных больше не показывали.

Интересно, что Большунов ради участия в митинге сегодня пропустил гонку на турнире «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Еще вчера он стал третьим в спринте, но сегодня не вышел на старт гонки на 10 км свободным стилем.

Елена Вяльбе успокоила: «Есть определенные причины, сегодня вечером он будет на месте и в следующей гонке, пасьюте, вы его увидите».

Причины теперь ясны – Большунов улетел в Москву на концерт. Сегодня из Москвы в 19:30 есть рейс «Победы» до Кирова, так что Александр и правда может успеть на завтрашнее преследование. Правда, непонятно, как он его побежит, если пропустил «разделку».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, перестройка «Лужников» обошлась в 24 миллиарда рублей, глава департамента строительства Москвы Александр Горбенко называл немного другие цифры: 26,6 млрд рублей. Несколько раз в медиа проскочила цифра в 83,5 миллиарда рублей, разницу объяснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «83,5 млрд – затраты на реконструкцию всего олимпийского комплекса. Причем больше половины из этой суммы – не государственные вложения, а деньги инвесторов».

На поле было так:

До ЧМ заммэра Москвы Александр Горбенко объявил, что эксплуатация БСА будет обходиться городу в 1,1-1,2 млрд рублей.

«Расходы на эксплуатацию стадиона составляют порядка 1,2 млрд рублей, – подтверждал замгендиректора комплекса Эдуард Зернин. – Наша коммерческая цель – выйти на операционную самоокупаемость. Это достижимая задача, шанс объективно есть. Стадион – это не только поле и трибуны, есть масса подтрибунных помещений, которые тоже могут приносить доход. Все мероприятия, проходящие на стадионе, формируют положительный финансовый поток».

Александр Головин в большом тексте про экономику «Лужников» писал, что финансово арена тянет вниз весь спорткомплекс. При общей выручке в 2019 году (самом успешном) в 1,5 млрд рублей спорткомплекс ушел в минус на 609 млн.

Окупить содержание стадиона способны 133 футбольных матча.

В 2022-м осталось провести еще примерно 133.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков