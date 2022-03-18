Надежда на CAS почти испарилась: бан ФИФА тоже в силе, никаких стыков ЧМ. Остается верить в иск о переносе матчей

Но это будет чудо.
Иск РФС не сработал?
Нет. РФС пытался приостановить действие запрета ФИФА до начала основного разбирательства, но CAS отказал: сборная России не сыграет в стыках.
Польша автоматически проходит в финал раунда – остается одна победа до чемпионата мира. За выход сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.
Основное слушание должны провести в течение нескольких недель, точная дата неизвестна. Скорее всего, мы узнаем подробности не раньше середины апреля.
На что-то еще можно надеяться?
РФС намерен бороться до конца. В ближайшие дни CAS ответит на еще один иск – о переносе матчей сборной России на июнь:
«В ближайшее время ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок».
Как вы понимаете, успех будет равносилен чуду.
Напомните, как все развивалось?
Вот краткая хронология санкций:
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Проведение всех матчей на нейтральном поле, без флага, гимна и под именем команды РФС.
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Отстранение всех команд и сборных: «Спартак» вылетает из Лиги Европы, сборная России лишается места в стыках за выход на ЧМ-2022.
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Апелляция в CAS на решение УЕФА и ФИФА, чтобы бан был заморожен, а команды играли, пока идет суд.
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Проигранная апелляция по заморозке бана по линии УЕФА (еврокубки, матчи сборной в отборе на Евро, женский Евро в июне).
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Проигранная апелляция по заморозке бана по линии ФИФА (стыки ЧМ-2022).
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CAS рассмотрит возможность переноса стыков ЧМ-2022 с участием России на июнь.
Фото: globallookpress.com/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT, Alexander Kulebyakin/Global Look Press
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