Слуцкий в «Рубине» уничтожает всех: судей-судей-судей, поля, игроков и даже водителя автобуса

Хроника претензий.

Леонид Слуцкий работает с «Рубином» уже дольше двух полных лет – за это время собралась гигантская коллекция претензий. Тренер казнил что угодно: судейство, состояние газонов, готовность игроков – даже водителя автобуса.

Изучаем богатую летопись.

Судьи – обслуживающий персонал, не объясняют решения, есть коррупция

• 8 марта 2020-го – судья Владимир Москалев удалил Хвичу Кварацкелию в матче с «Крыльями Советов» (0:1): «У меня много вопросов к первой карточке Хвичи. Отвык комментировать судейство ».

• 14 марта 2020-го – судья Сергей Лапочкин удалил Дениса Макарова в матче с «Арсеналом» (1:0): «Есть вопросы, конечно. Но какой смысл об этом говорить? Повторюсь, что вопросы будут всегда. И первая карточка очень спорная».

• 25 июля 2020-го – глобальная просьба к арбитрам: «Станет легче, если судьи будут объяснять решения, а не просто говорить: «Я так решил».

Тогда же заметил, что в России показывают слишком много желтых: «После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол – и сразу карточка, карточка, карточка.

На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход ВАР. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо».

• 11 августа 2020-го – работа судьи Сергея Иванова не удовлетворила Слуцкого в матче с «Локомотивом» (0:2): « Судьи нас считают идиотами. Ничего не объясняют .

Я был готов к тому, что если он признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты и так убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что не было пенальти, я все посмотрел?

Судью Иванова нужно пожизненно дисквалифицировать. Он либо коррумпирован, либо не разбирается в футболе».

• 4 ноября 2020-го – судья Павел Шадыханов не удалил игрока «СКА-Хабаровск» за фол на Дарко Евтиче: «Игрок должен умереть на поле, чтобы соперник заслужил удаление, наверное».

• 17 февраля 2021-го – намекал на масштабную проблему: «Судьям нужно работать не на свой карман. В этой области вероятна коррупция, все понимают».

• 19 марта 2021-го – остался недоволен работой Алексея Матюнина в матче с «Химками» (1:3): «Арбитры злят людей, нет коммуникации с ними. Все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе».

• 26 марта 2021-го – философия по проблеме судейства: «Нужна глобальнейшая реформа в российском судействе. Понимаете, у нас рухнул дом, а мы все пытаемся в этом доме стенку оклеить или побелить потолок, а там потолка уже нет».

И раскрыл секрет собственной установки в беседе с арбитрами: «Почему, например, у тренеров появляется агрессия? Ты думаешь: «Ну ладно, сволочь, ты хочешь как-то тут решить результат, и, чтобы все было хорошо, я тебе создам максимальный уровень геморроя, чтобы каждое твое решение оспаривалось ».

Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты».

• 23 апреля 2021-го – судья Артем Любимов игнорировал фолы игроков «Урала» на Кварацхелии: «Все судьи понимают, что люди пришли ради этого игрока, не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит даже ни одного фола против Кварацхелии, который там лежит и его бьют сзади…

Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях.

Качество судейства сегодня было нижайшее».

• 1 мая 2021-го – судья Виталий Мешков удалил защитника «Рубина» Илью Самошникова: «Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Все, что хотел, я уже сказал. В своем мнении только подтверждаюсь».

• 22 мая 2021-го – общее обращение к судьям РПЛ: ««Надо гордыню убрать и наладить коммуникацию. Вас никто не боится. Не работайте в такой стрессовой профессии, если неустойчивы».

Тогда же объяснил, что имел в виду под «обслуживающим персоналом» – так он назвал арбитров: «Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?

Судьи – люди с настолько завышенной самооценкой, что не понимают смысла этих слов? «Обслуживающий персонал» – это не оскорбление. Каждый является обслуживающим персоналом кого-то или чего-то».

• 20 сентября 2021-го – судья Сергей Иванов удалил Леонида Слуцкого в игре против «Зенита»: «Катастрофа. Сказал Иванову, что приходят смотреть на игру Хвичи и Дзюбы, а не на него. Судья Иванов профнепригоден.

Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику. Лишь сказал, что он пропускает много фолов, а игроков плана Кварацхелии или Ин Бома, креативных игроков «Зенита» надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма».

Индивидуальные ошибки – в шутку предлагал отрубить ногу Бегичу

• 17 октября 2020-го против «Краснодара» (1:3): «Центральном защитнику Бегичу идти в обыгрыш на несколько соперников, находясь последним на мяче – это невероятная авантюра. Какие санкции? Отрубим ему одну ногу . Дальше посмотрим, как он будет действовать».

• 22 ноября 2020-го против «Ростова» (0:2): «Рубин» совершает глупые и простые ошибки в ключевые моменты».

• 5 декабря 2020-го против «Локомотива» (1:3) – не понял действий Ивана Игнатьева: «Когда у тебя есть желтая карточка и в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то странно очень вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу».

И сказал пару слов про всю команду: «Эмоция – злость. Столько простых, необъяснимых ошибок».

• 16 октября 2021-го против «Локомотива» (2:2) – не понравился быстрый ввод мяча в игру от Дюпина, «Локо» провел быструю атаку и спас ничью: «Впервые в жизни увидел такое. Оставалось 30 секунд».

• 28 ноября 2021-го против «Динамо»: «Индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть».

• 5 декабря 2021-го против «Нижнего Новгорода» (1:2) о замене Хвичи Кварацхелии: «Не знаю, доволен он или недоволен, но его действия предполагали замену еще в перерыве».

Кризис – его точно нет

• 30 октября 2021-го:

– После этой победы над ЦСКА можно утверждать, что Рубин вышел из кризиса?

– Я считаю, что мы не были в кризисе.

• 5 декабря 2021-го:

– Ваша команда во второй раз в сезоне проигрывает «Нижнему Новгороду». По вашему, это разовый негативный результат, а не показатель кризиса команды?

– Следующий вопрос.

Поле – на таком, как в Казани, играть нельзя

• 13 декабря 2020-го – уничтожал поле на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске: «Таких полей давно не встречал. Вернулись в снежное дерби в 90-е годы»,

• 8 августа 2021-го – про поле на «Ак Барс Арене»: «Газон просто убили, проводятся свадьбы, форумы. У игроков нет желания сюда приезжать».

Чуть позже объяснял подробнее: «На этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на три месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег.

Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуринью и все тренеры говорили: поле – говнище просто».

• 15 августа 2021-го после 1:1 с «Крыльями»: «Понятно, когда у тебя сложный график и такое тяжелое поле, все усилия надо умножать на два или на три. У нас постоянные вынужденные замены и травмы ключевых игроков».

• 13 сентября 2021-го – сравнивал газон на «Центральном» и «Ак Барс Арене»: «И там, и там плохой. Если бы играли на базе, было бы супер».

Маски – бесили штрафы

• 16 июля 2020-го – получил штраф 100 тысяч рублей за неправильное ношение маски: «Разница какая? Что ты ее снял, что ты ее мотыляешь».

• 26 июля 2020-го – получил штраф 350 тысяч рублей: «Снимают все, а наказывают только меня».

• 12 августа 2020-го – сформулировал претензии к штрафам: «Сначала нам говорят: не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок – и это все в течение месяца.

При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска – мы не штрафуем, я снял маску – штрафуем. Объясняйте!

Вы у меня забираете огромные деньги, больше полумиллиона рублей, и вы даже ничего не объясняете. Это что за рейдерские захваты чужих денег, я не могу понять?! »

Водитель автобуса в Нижнем Новгороде – не знает дорогу до стадиона

• 1 марта 2020-го «Рубин» играл с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде. Слуцкому не понравилось, что поездка до стадиона была чересчур долгой: «Ни в коем случае никого не обвиняю и не ищу вселенского заговора, но ситуация достаточно странная: водитель команды хозяев не знает, где находится стадион, и 50 минут мы по прекрасному городу Нижний Новгород ездим, любуемся видами. Но мы сюда приехали с несколько иными задачами.

Чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой – такого еще не было».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович