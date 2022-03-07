«Краснодар» без легионеров убрал «Урал» (2:1). Знакомимся с обновленной командой, за которую сыграли 7 воспитанников

«Без легионеров нормально играть. Мы, наоборот, сплотились».

После отъезда легионеров и ухода тренерского штаба Даниэля Фарке состав и общее состояние «Краснодара» интриговали. В первом весеннем матче клуб Сергея Галицкого справился с проблемами, победив «Урал» 2:1.

В старте «Краснодара» вышли четыре воспитанника: Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Ираклий Манелов. Первые три фамилии в РПЛ на виду, а вот Манелов вышел лишь второй раз – Ираклий дебютировал в чемпионате в сентябрьском матче с «Ахматом». Сегодня был его первый старт.

•‎ С «Уралом» Манелов сделал ассист: грамотно поставил корпус после длинной передачи Сафонова и покатил на Ильина, который выстрелил в ближнюю девятку.

В прошлом году Ираклий забил лучший гол академии «Краснодара» – пяткой в ворота «Торпедо» в ФНЛ.

•‎ Во втором тайме на замену вышел 24-летний полузащитник Вячеслав Якимов – воспитанник «Краснодара», который в основном играет за вторую команду, но уже дебютировал в РПЛ в декабре 2021-го против «Нижнего Новгорода».

•‎ Якимов заменил полузащитника Никиту Кривцова – он тоже не слишком частый гость в основе «Краснодара». Никите 19 лет, он воспитанник дзержинского «Салюта». В РПЛ за «Краснодар» Кривцов дебютировал в сентябре 2021-го, через месяц после трансфера.

Перед ним Кривцов попал в агентский скандал. Заиграв в аренде в «Томи» (туда Никиту отдало владимирское «Торпедо»), Кривцов привлек внимание клубов РПЛ. И тогда оказалось, что фактически его агентом выступает тренер «Томи» Владимир Казаков, не имеющий агентской аккредитации. Юридически же Кривцов был связан с агентом Александром Маньяковым.

В итоге футболист расторг контракт с Маньяковым (по информации Eurostavka, тот получил компенсацию в 3 млн рублей), а потом перешел в «Краснодар».

• В конце матча вместо Манелова вышел еще один воспитанник клуба – 17-летний полузащитник Дмитрий Кучугура. Он стал самым молодым воспитанником клубной академии, сыгравшим за основной «Краснодар» (17 лет, 4 месяца и 14 дней).

• А на 98-й минуте за «Краснодар» в официальном матче дебютировал нападающий Омар Попов. Кучугура и Попов – 23-й и 24-й воспитанники академии, сыгравшие в РПЛ за «Краснодар».

•‎ Защита «Краснодара» также не выглядела оптимальной. В центре вышел белорус Александр Мартынович (вторая игра в сезоне), а слева – Евгений Чернов (вторая игра в старте).

•‎ Со скамейки «Краснодаром» управлял Александр Сторожук – главный тренер «Краснодара-2». После ухода Фарке «Краснодар» объявил, что исполняющим обязанности будет тренер вратарей Алексей Антонюк, но управлял командой именно Сторожук.

Перед матчем Сторожук говорил: «Это почетный шаг. Вчера вечером поступил звонок президента, я сказал, что готов. Не могу ответить на вопрос о том, на что способна сейчас команда, потому что я не провел ни одной тренировки. И говорить о боеспособности не могу. Скажу только, что команда рада возобновлению чемпионата и даст сопернику бой».

«Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал – тот уехал, про них уже забыли, работаем сами. Сейчас Эдуард Сперцян ответственный за включение музыки в раздевалке вместо Кабелла. Перешли с французской на армянскую музыку», – описал настроение в команде Ильин, признанный игроком матча.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив