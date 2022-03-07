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«Краснодар» без легионеров убрал «Урал» (2:1). Знакомимся с обновленной командой, за которую сыграли 7 воспитанников

Александр Черников 2000 Александр Черников 2000
Евгений Чернов Евгений Чернов
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Владимир Ильин Владимир Ильин
Алексей Антонюк
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Александр Сторожук Александр Сторожук
Ираклий Манелов
Вячеслав Якимов Вячеслав Якимов
Никита Кривцов Никита Кривцов
Краснодар Краснодар
Футбол Футбол

«Без легионеров нормально играть. Мы, наоборот, сплотились».

После отъезда легионеров и ухода тренерского штаба Даниэля Фарке состав и общее состояние «Краснодара» интриговали. В первом весеннем матче клуб Сергея Галицкого справился с проблемами, победив «Урал» 2:1. 

В старте «Краснодара» вышли четыре воспитанника: Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Ираклий Манелов. Первые три фамилии в РПЛ на виду, а вот Манелов вышел лишь второй раз – Ираклий дебютировал в чемпионате в сентябрьском матче с «Ахматом». Сегодня был его первый старт.

•‎ С «Уралом» Манелов сделал ассист: грамотно поставил корпус после длинной передачи Сафонова и покатил на Ильина, который выстрелил в ближнюю девятку.

В прошлом году Ираклий забил лучший гол академии «Краснодара» – пяткой в ворота «Торпедо» в ФНЛ.

•‎ Во втором тайме на замену вышел 24-летний полузащитник Вячеслав Якимов – воспитанник «Краснодара», который в основном играет за вторую команду, но уже дебютировал в РПЛ в декабре 2021-го против «Нижнего Новгорода».

•‎ Якимов заменил полузащитника Никиту Кривцова – он тоже не слишком частый гость в основе «Краснодара». Никите 19 лет, он воспитанник дзержинского «Салюта». В РПЛ за «Краснодар» Кривцов дебютировал в сентябре 2021-го, через месяц после трансфера. 

Перед ним Кривцов попал в агентский скандал. Заиграв в аренде в «Томи» (туда Никиту отдало владимирское «Торпедо»), Кривцов привлек внимание клубов РПЛ. И тогда оказалось, что фактически его агентом выступает тренер «Томи» Владимир Казаков, не имеющий агентской аккредитации. Юридически же Кривцов был связан с агентом Александром Маньяковым.  

В итоге футболист расторг контракт с Маньяковым (по информации Eurostavka, тот получил компенсацию в 3 млн рублей), а потом перешел в «Краснодар».

• В конце матча вместо Манелова вышел еще один воспитанник клуба – 17-летний полузащитник Дмитрий Кучугура. Он стал самым молодым воспитанником клубной академии, сыгравшим за основной «Краснодар» (17 лет, 4 месяца и 14 дней).

• А на 98-й минуте за «Краснодар» в официальном матче дебютировал нападающий Омар Попов. Кучугура и Попов – 23-й и 24-й воспитанники академии, сыгравшие в РПЛ за «Краснодар».

•‎ Защита «Краснодара» также не выглядела оптимальной. В центре вышел белорус Александр Мартынович (вторая игра в сезоне), а слева – Евгений Чернов (вторая игра в старте).

•‎ Со скамейки «Краснодаром» управлял Александр Сторожук – главный тренер «Краснодара-2». После ухода Фарке «Краснодар» объявил, что исполняющим обязанности будет тренер вратарей Алексей Антонюк, но управлял командой именно Сторожук.

Перед матчем Сторожук говорил: «Это почетный шаг. Вчера вечером поступил звонок президента, я сказал, что готов. Не могу ответить на вопрос о том, на что способна сейчас команда, потому что я не провел ни одной тренировки. И говорить о боеспособности не могу. Скажу только, что команда рада возобновлению чемпионата и даст сопернику бой».

«Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки, мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал – тот уехал, про них уже забыли, работаем сами. Сейчас Эдуард Сперцян ответственный за включение музыки в раздевалке вместо Кабелла. Перешли с французской на армянскую музыку», – описал настроение в команде Ильин, признанный игроком матча.

Краснодар – Урал 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
7 марта, 14.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 59, пенальти Сперцян, 2:0 – 65 Ильин, 2:1 – 79 Бикфалви.
КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов (Якимов, 74), Ильин (Popov, 90), Манелов (Kuchugura, 90).
УралПомазун, Магомадов (Шатов, 81), Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов, Юшин (Железнов, 69), Мишкич (Евсеев, 69), Аугустыняк, Бикфалви.
Предупреждения:
Герасимов (75), Сорокин (86).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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