Посмотрите, как «Урал» добирался в Краснодар на поезде. Без «Доширака», но с фотками видов из окна

А «Сочи» мчался к «Ростову».

Чтобы сыграть с «Краснодаром», «Урал» отправился в необычное путешествие. Поскольку многие аэропорты на юге России недоступны, команда долетела из Екатеринбурга в открытый Сочи, потом на автобусе доехала до железнодорожного вокзала – и на поезде двинула в Краснодар.

В поезде игроки находились 6 часов 20 минут. Прямой перелет из Екатеринбурга в Краснодар занимает около трех часов.

Вроде никто не унывал.

Эрик Бикфалви восхищался видами.

Похожая ситуация произошла и с «Сочи»: команда отправилась на поезде в Ростов.

Одно место в этом купе, кстати, свободно.

«Есть поезда. Мы садимся и за день приезжаем в Ростов, – рассказывал тренер «Сочи» Владимир Федотов. – Обычно так. Есть какие-то неудобства – но тем не менее мы это делаем. Едем».

Что сейчас с перелетами на юг?

1 марта Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Краснодара и Ростова – до 8 марта. Ограничения распространяются на большинство аэропортов южных городов России: от Анапы до Элисты.

Остальные аэропорты работают как обычно, но перевозчикам настоятельно рекомендовали альтернативные маршруты. Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вообще отменили все рейсы на юг до 14 марта.

Фото: fc-ural.ru; vk.com/pfcsochi