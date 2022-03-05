Константин Сонин – о новой реальности футбола в России.

Российский спорт столкнулся с разрушительными санкциями. Клубы и сборные исключают из международных соревнований, футбол теряет качественных иностранцев, точно снизятся доходы.

Что будет с российским футболом? Как быть сборной России без ФИФА и УЕФА? Кто из российских клубов пострадает сильнее всех? Кто из игроков РПЛ будет востребован в Европе?

Главный редактор Sports.ru Влад Воронин, автор Sports.ru Вадим Лукомский и экономист, профессор Чикагского университета и бывший член комиссии УЕФА по финансовому контролю клубов Константин Сонин попытались представить новую реальность. Видео, наше «ЧБД» (что будет дальше?) можно посмотреть здесь.

Ниже – ответы на ключевые вопросы от Константина Сонина. Он мощно погружен в мировой футбол: консультировал УЕФА по финансовому фэйр-плей и помогал с делом «Сити».

Россию теперь сравнивают с Ираном и Северной Кореей. Почему они играют в турнирах, а мы – нет?

Когда-то давным-давно, 50-70 лет назад, мир был гораздо менее глобализован. Европа с США были гораздо меньше связаны, Китай почти 100 лет не участвовал ни в какой мировой интеграции. А потом мир начал меняться.

Страны хотели быть в спорте, потому что там присутствовали все. Мало ли какой у вас жуткий режим: если вы не нападаете на соседей, тогда достаточно, можете участвовать. Поэтому в чемпионате мира участвовали самые дикие режимы. Люди из ЮАР, например, говорят, что когда были санкции против апартеида, спортивные запреты задевали больше, чем санкции на импорт бриллиантов.

Но это все сейчас уже не так важно, потому что мир стал гораздо глобальнее. Мир объединен найком, айподом. Тем, кого слушают. Тем, кого смотрят. Гарри Поттером, Джеймсом Бондом – это смотрит весь мир. Спорт – лишь часть индустрии развлечений, пусть и очень важная. Не нужно любой ценой держать какую-то одну страну в спорте.

Кризис – возможность для улучшений?

Если вы сломаете ноги и будете ездить в коляске – это прекрасный шанс натренировать руки. К сожалению, в России практически все улучшения проходят на фоне появления новых денег.

Все хорошее, что появилось в РПЛ в последние 20 лет, было связано с серьезными тратами. Есть доходы от телевидения, государство дает деньги, у людей есть возможности платить за билеты. Сейчас по всем этим каналам поступлений будет меньше.

В теории улучшаться в момент кризиса – это прекрасно. Это действительно шанс. На практике – я не очень оптимистичен по этому поводу.

Что будет с госденьгами дальше?

У госфинансирования много разных побочных эффектов. Но абсурдно утверждать, что госденьги не улучшили российский футбол.

Просто есть множество побочных эффектов – это и тормозило развитие, и вытесняло частные деньги, и приводило к большему воровству, потому что государственные деньги всегда легче воровать, чем частные .

Сейчас у государства будет меньше денег на футбол. Значительно меньше. Из-за экономических трудностей граждане станут хуже относиться к любым тратам в футбол. Легионеров меньше, зарплаты ниже. Кто-то может в этом даже увидеть что-то хорошее.

Санкции против банков – как это повлияет на клубы?

Это может помешать осуществлять выплаты игрокам. Чтобы теперь расплатиться с игроком, нужно будет придумывать какие-то хитрые схемы. Не так уж понятно, готовы ли футболисты идти на эти хитрые схемы.

Кроме того, футболисты становятся гораздо дороже. Если евро стоит 130 рублей, для клубов (которые получают государственную поддержку в рублях) это очень большие новые издержки.

Будут ли россияне уезжать играть в Европу?

Трансферов русских игроков в Европу будет больше. Трудно из-за виз, но все же речь об очень небольшом количестве людей. Найдут способы, желание точно будет – зарплаты в России очень сильно снизятся в евро .

Продавать игроков будет выгоднее. Если продаешь за ту же сумму, рублей получаешь больше.

У тех, кто уже играет в Европе, есть вид на жительство или трудовая виза, их все эти волны санкций на нынешнем этапе не коснутся. Если бы кто-то занимался политикой, клубы могли бы с ними расстаться. Но у нас таких нет.

Как ситуация скажется на «Газпроме»?

«Газпром» выиграет, потому что не нужно будет тратить 40 миллионов евро по одним оценкам, 100 миллионов евро по другим оценкам – на спонсирование УЕФА.

Вероятен полный пересмотр стратегии «Газпрома» в отношении футбола. «Газпром» может решить, что в новых обстоятельствах их вовлеченность в футбол – ненужное дело.

У Санкт-Петербурга забрали финал ЛЧ. Что именно мы потеряли?

Мы потеряли финал Лиги чемпионов. Очень грустно – как болельщику и как фанату интересов России в области футбола. Был предыдущий финал ЛЧ в Москве – его вспоминают 15 лет, это тоже было бы событие на годы. Как чемпионат мира-2018 – может, лучшее событие в России за 50 лет. Подозреваю, и за следующие 50 лет.

Я не думаю, что мы что-то особенное потеряли в плане денег. Прибыль от финала ЛЧ для России – 50-100 млн евро. Но все-таки у нас весь этот футбол проводится не ради денег, а ради радости. И радости мы потеряли на гораздо большую сумму.

Что будет с букмекерами? Они сейчас дают больше всех денег на футбол

Желание людей играть – оно как секс, есть при любых режимах. И оно всегда очень сильно. Не думаю, что будут изменения. Их прибыль упадет из-за экономического спада, но не радикально.

Как показывает опыт борьбы с нелегальными букмекерами, люди ставят на что угодно.

Им не так уж важно, что играет «Зенит» против «Спартака» с ведущими футболистами России. Будут ставить и со слабыми составами.

Футбол может привлечь новых зрителей в новых условиях?

Только на уровне теоретической абстракции.

Когда у людей меньше денег, когда им приходится больше работать, чтобы зарабатывать то же самое, они будут меньше смотреть футбол, меньше интересоваться, меньше тратить на него денег.

Когда все станет, как было?

Что-то я на это мрачно смотрю.

Я обычно на все смотрю слишком оптимистично, но вот сейчас я просто не вижу оптимистичного сценария.

Какой сценарий ни возьми – это все равно годы тяжелого выхода из того, что случилось .

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Больше размышлений о реалиях российского спорта – в видео.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov; Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio, Emilio Andreoli, Alexander Hassenstein/Bongarts, Hector Vivas