РПЛ и ФНЛ уже покинули 22 легионера. И этот список явно будет расти

Собрали всех, кто ушел официально.

Легионеры активно уезжают из чемпионата России, пустеет не только РПЛ, но и ФНЛ.

«Зенит»

Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Украинец после возобновления сезона сыграл за петербургский клуб с «Бетисом», после чего не появлялся даже на тренировках. «Зенит» успокаивал болельщиков, что все в порядке, но в итоге Ракицкий все же ушел.

«Тяжелая семейная ситуация не позволяет Ярославу играть сейчас в футбол. Не буду раскрывать деталей, но мы откровенно во всех аспектах обсуждали очень нерадостную ситуацию у него в семье и ее последствия, – заявил президент «Зенита» Александр Медведев. – По-человечески это абсолютно понятно. Мы никак не препятствовали Ярославу в его желании досрочно завершить контракт с «Зенитом». За этим в первую очередь стоит человеческий фактор. Я очень надеюсь, что у Ярослава дома все будет хорошо. И что он сможет вернуться в футбол».

Медиа дают инсайды, что команду также покинуть и Деян Ловрен, но Медведев заявил, что никто из легионеров не просил разрывать контракт.

«Динамо»

Украинцы Андрей Воронин и Иван Ордец пропустили первый матч после возобновления сезона и, кажется, тренер перенес события намного тяжелее. Воронин забрал с собой сына из академии «Динамо» и уехал в Германию, где живет его семья. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию. А вот Ордец пока остается в команде.

Как и Сандро Шварц, которого регулярно спрашивают о возможном отъезде. Более того, Немецкий футбольный союз требует от тренера уехать из России, но он пока отбивается и намерен остаться в «Динамо». В том числе из-за давления DFB из «Локомотива» ушел тренер Маркус Гиздоль, а контракт с «Краснодаром» расторг Даниэль Фарке.

«Динамо» настаивает: «Никаких попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет».

«Сочи»

До кубкового матча с ЦСКА из «Сочи» не было серьезных новостей об уходе легионеров, но затем показался инсайд Sport24: якобы после игры вообще все иностранцы покинули расположение команды. В списке были шесть футболистов: Ванья Дркушич, Родригао, Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Викторьен Ангбан, Матео Кассьерра.

Правда, журналист «СЭ» Константин Алексеев пишет, что никто из иностранцев даже не поднимал вопроса об отъезде. Гендиректор Дмитрий Рубашко тоже опровергает: «Провокация. Информация не соответствует действительности. Такую журналистику нужно убирать. Все это неправда». Кристиан Нобоа тоже удивлен: «Это неправда».

ЦСКА

Все легионеры на месте, несмотря на то, что новости об их возможном уходе появились в первые дни.

«Ахмат»

Команду уже покинули два украинских тренера – аналитик Станислав Гончаренко и физиотерапевт Павел Дубко. На низком старте хавбек Артем Полярус: украинский футболист пока остается в Чечне, но уже уведомил руководство «Ахмата», что намерен уйти.

«Краснодар»

Самая сложная ситуация у «Краснодара» – во-первых, уже уехал тренерский штаб: Даниэль Фарке и его ассистенты Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. «Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие», – оправдался Фарке.

Во-вторых, Гжегож Крыховяк, по информации Ивана Карпова, подбил на отъезд всех легионеров, в среду они не тренировались. Если руководство «Краснодара» не убедит их остаться, то все покинут клуб. Агент защитника Кайо пояснил, что контракты не расторгнуты, но клуб отпустил иностранцев «до дальнейшего уведомления». Это, помимо Крыховяка и Кайо, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Реми Кабелла, Вандерсон, Виктор Классон, Джон Кордоба и Эрик Бутхейм.

Одной из главных проблем южан остается и закрытый аэропорт – вероятно, это тоже повлияло на позицию футболистов.

«Локомотив»

У «Локо» три потери: Маркус Гиздоль, его помощник Зильбрехт Лутц и защитник Пабло. Немцы покинули Россию без предупреждения и расторгли контракты в одностороннем порядке. Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко назвал их решение «прямым нарушением контрактных обязательств». Гиздоль даже не попрощался с командой – они узнали обо всем от руководства.

«Крылья Советов»

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня, который очень здорово помог «Крыльям» в первой половине сезона, намерен расторгнуть контракт. Больше пока информации из Самары не было.

«Спартак»

У «Спартака» всена месте, играют и забивают – тренер Паоло Ваноли и спортдир Лука Каттани тоже уходить пока не собираются.

«Нижний Новгород»

Все легионеры на месте.

«Рубин»

В Казани спокойно, но есть неприятный сигнал. «Пока я не могу ничего комментировать, позвоните мне через пару дней», – сказал агент Андерса Дрейера 1 марта.

«Урал»

Украинский вратарь Ярослав Годзюр и капитан Денис Кулаков (в команде с 2015-го) уходят. Остальные легионеры пока не собираются, если верить президенту клуба Григорию Иванову: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы».

«Арсенал»

По словам Гурама Аджоева, в Туле «с тренером и иностранцами все идеально, все на месте».

«Ростов»

У ростовчан много легионеров и закрытый аэропорт, но пока новостей об отъезде футболистов не было.

«Уфа»

Короче всех на вопрос о том, хочет ли уехать кто-то из иностранцев, ответил Шамиль Газизов: «Нет».

«Химки»

Тут тоже все спокойно. «У нас никаких пожеланий от игроков команды высказано не было», – отметил куратор клуба и депутат Госдумы Роман Терюшков.

ФНЛ

Сильнее всех в ФНЛ пострадал частный «Акрон» – тольяттинский клуб покинула целая группа иностранцев – игроков, тренеров и менеджеров. Загибаем пальцы: спортдир Крис Докерти, технический директор (фактический главный тренер) Рамон Трибульеч, руководитель по физической подготовке Алехандро Сеговия Вильчес, тренер вратарей Маттео Жугай, тренеры Марко Джорджевич и Ягиз Чекем, а также технический директор академии Уго Клингор.

Также из команды ушел мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано.

Из хабаровского СКА ушел украинец Дмитрий Литвин – с ним расторгли контракт по соглашению сторон.

До возобновления сезона в ФНЛ осталась пара дней.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Александр Вильф; ФК «Акрон»; ФК «Динамо»; ФК «Ахмат»