Бешеный вингер из Бельгии теперь в «Химках». Он провоцирует болельщиков, не ходит на тренировки и бесит партнеров

Знакомое имя Дидье, знакомое в фамилии – Зе.

У «Химок» новичок – и очень необычный. Это 25-летний франко-камерунский вингер Дидье Ламкель Зе. И дело не только в интересной фамилии – скорее в репутации. Кстати, в презентации «Химки» показали видео с отсылками к фильму «Такси» и поездке Джибриля Сиссе – мужчины со своеобразным характером.

Ламкель Зе принадлежит «Антверпену», но последние полгода провел в аренде у словацкого ДАКа. И это может удивить: ведь в «Антверпене» Ламкель Зе был очень неплох, если верить статистике: 12 (8+4) очков в 21 матче чемпионата Бельгии. Почему же форвард ушел в аренду, да еще и в Словакию? Про него прекрасно написал наш блогер Артем Прожога – а мы коротко перескажем, кто же это такой.

•‎ Дело в его характере. Футболист с контрактом до 2023-го окончательно разругался с руководством «Антверпена» еще летом 2020-го. Он сработался с тренером Ласло Белени, но потом коуч поменялся: и дальше у Ламкеля Зе не заладилось. В декабре им интересовался «Панатинаикос», куда ушел Белени, но греки не смогли договориться об аренде, хотя Ламкель Зе даже публиковал в инстаграме коллаж в футболке «Пао».

•‎ Проблемы африканца начались задолго до этого. Еще в 2019-м летом он просто отказался приходить на тренировки, пока ему не повысят зарплату . «Антверпен» ссылал его в дубль, а ассистент главного тренера Вим де Деккер говорил: «Все зависит от него самого. Клуб достаточно шел ему навстречу, но шагов со стороны Дидье пока так и не дождался».

•‎ Конфликт замяли, Ламкель Зе вернулся в основу – но продолжил чудить . В Лиге Европы забил АЗ и запрыгнул на ограждение. Реф за это выписал ему желтую – и она стала второй. Команда осталась вдевятером (в первом тайме удалился Мбокани) и вылетела. А через день игрок подрался на тренировке с вратарем Синаном Болатом и не сыграл в чемпионате.

« Мы не включили Ламкеля Зе в заявку, чтобы защитить его от самого себя », – объяснил спортивный советник Свен Жак, а спортивный журналист Петер Ванденбемпт в эфире шоу Extra Time заявил: «У него есть абсолютно все, кроме головы на плечах».

• Несмотря на это, с ним переподписали контракт – показалось, что Ламкель Зе успокоился. И он сам показывал футболку с такой надписью после голов. Но... После этого он провоцировал фанатов «Брюгге» жестами, задирал фанатов «Стандарда», показывал в камеру бумажку со своими инициалами.

«Я веселый парень. Тренер считает, что я слишком много шучу, но я умею проводить грань. Когда выхожу на поле, я серьезен. Бумажку с надписью LZ7 мне дали болельщики. После голов я часто снимаю футболку и получаю желтые карточки, вот они и придумали такой выход из положения», – объяснял сам камерунец.

• А на сборах в Испании он уже на 10-й минуте проверил шипами голень оппонента – в игре со сборной свободных агентов. За это его удалили, а тренеры и журналисты возмущались: «Год новый, а Ламкель Зе все тот же». Это начало бесить даже партнеров: Уэсли Худт не стеснялся критиковать одноклубника публично, да и капитан команды Лиор Рефаэлов, обычно спокойный, тоже стал намекать на поведение Ламкеля Зе в общении с прессой.

«Я постоянно слышу и читаю: Ламкель Зе то, Ламкель Зе се... Будто меня в тюрьму посадили! О чем вы будете писать, когда я уеду из Бельгии? Мне плевать, что про меня говорят. Главное – повеселиться . Для меня важны только футбол и семья. Лев никогда не умирает, а я – лев», – реагировал сам футболист, оказавшийся в центре внимания.

• До конца сезона Ламкель Зе успел не забить пенальти в кубковом матче (хотя вообще не должен был его бить – и заменили его под свист трибун и критику партнеров), опубликовать коллаж с оскорбительной фразой на английском (случайно) и еще пару раз выбесить партнеров.

• Ситуация не изменилась и перед сезоном-2020/21: Ламкель Зе сделал трихопигментацию (татуаж волос) и пропустил несколько тренировок. Клуб он, разумеется, не предупредил, хотя там появился новый тренер – и ему стоило бы себя зарекомендовать. Иван Леко не оценил псевдоприческу и сослал Ламкеля Зе в дубль. Затем он снова вернулся, но ненадолго – Леко психанул и опять отправил его во вторую команду, и заодно рассказал все медиа.

«Он просто не пришел на тренировку, – сказал Леко перед октябрьским матчем против «Зюлте». – До этого приходил, когда хотел. Мы все ошибаемся, все опаздываем, но нормальный человек извиняется и старается исправиться, а Ламкель Зе – нет. Я возился с ним четыре месяца. С меня хватит . Никто не смеет ставить себя выше команды».

• Реакция Ламкеля Зе? Пошел на матч принципиального соперника – «Андерлехта». И опубликовал отчет о походе в инстаграме, затем выждал какое-то время и тоже пошел в медиа: наехал на Леко и потребовал отпустить его куда угодно. Но сделка с «Панатинаикосом» сорвалась, что взбесило игрока: пришел на стадион «Антверпена» в футболке «Андерлехта», хотя утреннюю тренировку отменили. Внутрь футболиста не пустила охрана, но он проник через черный ход и маркером несколько раз написал на стенах раздевалки «LZ был здесь».

Потом обещал прийти в футболке «Беерсхота», но в итоге извинился и доиграл сезон в «Антверпене». А вот летом уехал в Словакию.

Кажется, если Александр Кокорин перейдет в «Химки», нападение подмосковной команды будет взрывным.

Фото: globallookpress.com/Panoramic via ZUMA Press