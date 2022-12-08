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Год без Игоря Гамулы. В 1981-м СКА вместе с ним взял Кубок СССР. Праздновали все лето, а осенью вылетели в Первую лигу

Александр Заваров Александр Заваров
Владимир Федотов 1943 Владимир Федотов 1943
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Сегодня ровно год как не стало Игоря Гамулы, самого медийного тренера нашего футбола. Мы поднимаем наш материал из мая 2020-го о победе ростовского СКА в Кубке СССР. Детали грандиозного успеха для нас раскрыл сам Игорь Гамула. 

В 70-е и 80-е наш футбол напоминал бесконечный панк-рок фестиваль: легенды того времени обожают рассказывать про шумные пьянки и невероятные запои, после которых утром еле просыпались, а вечером творили чудеса на поле. 

В 1981 году в таком антураже СКА с Гамулой отобрал Кубок СССР у «Спартака». До этого ростовский клуб никогда ничего не выигрывал – только брал серебро чемпионата в 1966-м. 

Глеб Чернявский и Игорь Гамула открыли шампанское, чтобы отправиться на 40 лет назад и вспомнить самую яркую победу Ростова в истории советского футбола.

Гамулу не отпускали из «Зари» в СКА. В Ростов его вывозили тайно – в ночи на бобике через поля

В том СКА зажигал форвард Сергей Андреев, а за год до победы в Кубке в Ростов привезли двух игроков «Зари» – Игоря Гамулу и Александра Заварова. Это была стандартная история, когда 18-летние ребята приезжают играть и заодно служить, но украинский клуб был против их отъезда.

«Меня бы в армию не забрали, потому что учился в институте, – говорил Sports.ru Гамула. – Просто «Заря» тогда вылетела из Высшей лиги, а в Первой играть не хотелось. Вот и поехали в СКА – ночью, тайно. Нас отпускать из «Зари» не хотели – пугали, угрожали по коммунистической линии, говорили, что родителей коснется. За нами следили, а это же еще пересечение России и Украины, там поставили ГАИ или что-то такое. Поэтому вывозили нас в темноте на бобике по полям. Доехали до Ростова, спрятались в квартире Сережи Андреева, через три дня призвали в спортроту. Так все и началось в СКА».

Все угрозы советской власти оказались пустыми – ни Гамулу, ни Заварова никто не тронул. А в СКА был только футбол – в армии они не служили, учебку не проходили и не получили даже военную форму. Правда, однажды главный тренер СКА Герман Зонин наказал Гамулу и показательно отправил в часть.

Герман Зонин

«Мы поехали в Хосту, там немножко загуляли и не успели к отбою, – рассказывал Гамула. – Забрались в номера по балкону, а Зонин три часа стоял в холле и караулил нас. Потом его помощник смекнул, зашел в номер, а мы уже там и как будто спим. Зонин заскакивает, заставляет нас подняться, начинаем ходить по полосочке – определял так, пьяные мы или нет. Ходили ровно, но не помогло. Заваров утром должен был улетать со сборной в Аргентину, а мне досталось за двоих – Зонин отправил меня в часть. Пробыл там три дня, в основном мыл посуду. Помню еще, первая игра со «Спартаком» была, а я находился в части и готовил стадион к матчу».

Вскоре за Гамулу вступились лидеры. Его просил вернуть Сергеев, а когда из сборной приехал Заваров, держать только одного в части было непоследовательно. Зонин сдался и отозвал Гамулу обратно.

«Зонин заставил меня приехать на базу в форме, – говорил Гамула. – Это его условие было, хотел показать всем, что так будет с каждым за нарушение режима. Играть начал не сразу – где-то со второго круга, а эту историю Зонин постоянно припоминал. Он вообще любил за нами следить и гонять на зарядки. Идет и орет утром: «Да я уже 120 кругов пробежал, а вы все спите!». И сразу к нам в комнату с Заваровым. А мы приловчились, спать ложились в тренировочной форме сразу. Как только слышим его голос, в дверях стоим. «А вот мы уже, #### [е-мае], готовенькие».

Однажды Гамула и Заваров загуляли и проснулись на окраине Ростова. Чтобы успеть на тренировку, купили мопеды в магазине спорттоваров 

Сезон-1980 СКА закончил относительно неплохо – 9-е место из 18. Но генералы посчитали, что Зонина стоит поменять, а назначить хорошо бы армейца. Так тренером стал молодой Владимир Федотов. 

«Культурный, воспитанный человек, но крови его мы много попили, – говорил Гамула. – Как бы там ни было, я мог нарушить, но за всю жизнь из-за этого не пропустил ни одной тренировки. Федотов писал в газетах: «Гамула сделан из гвоздей. Вроде бы и нарушил, и надо поругать, а он выходит и лучше других бегает». Нарушить – это когда завтра игра, а мы вечером по шампанскому и под утро приходим. Но перед игрой больше одной бутылки шампанского никогда не пил. После – там да, не обращали внимания и не считали». 

Александр Заваров

Совсем сбились со счета в 1980-м, когда только приехали в Ростов. Гамула и Заваров красиво посидели где-то на окраине Ростова, очнулись утром, а уже скоро – тренировка. Вокруг ни такси, ни общественного транспорта, надо как-то добраться до базы. Пришлось трюкачить.

«По-моему, в ресторане мы кого-то зацепили и поехали в гости, – вспоминал Гамула. – Просыпаемся, на улицу выходим – мало того, что город толком не знаем, так еще и район какой-то совсем незнакомый. Тогда же не было яндексов-мандексов, такси, мобильных – надо было выходить, руками махать и ловить машину. Машин не было, зато был магазин спорттоваров. Смотрю, мопеды продаются. Я этому говорю, который продавал: «А можно сразу уехать?». Он отвечает, что, конечно, сейчас бензин найдем».

Мопеды обошлись по 180 рублей (выше средней зарплаты в то время), Гамуле и Заварову денег хватало с запасом – с ночи в карманах осталось по 300. Еще 25 рублей отдали водителю стоявшего рядом грузовика – он слил бензин. Так и поехали на базу.

«У того, кто бензин сливал, спросили, как ехать, – говорил Гамула. – Там было непросто: на Мечникова выехать, а потом вниз-вниз-вниз и дальше уже разобрались. Уже в знакомых местах встретили у ворот собак. Я сказал Заварову не тормозить, а он чуть испугался и притормозил – собаки ему порвали штаны». 

Несмотря ни на что, Гамула и Заваров успели на тренировку. На базу они въехали одновременно с автобусом, который привез тренеров и часть игроков.

«Когда Федотов увидел, что мы на мопедах приехали, просто с ума сошел, – говорил Гамула. – Он за голову просто схватился, а все смеются. Мопеды потом отдали солдатам, которые на базе работали, один чуть не убился на нем. Пару раз потом на них за пивом мы ездили». 

Гамула забил решающие голы в 1/4 и 1/2 финала. Он играл свободного художника и отдавал ноулуком как Фирмино 

Возможно, вы не очень знали, но Гамула не только тренер и шоумен, но и отличный в прошлом футболист. И много сделал для того, чтобы СКА попал в тот финал Кубка. Когда Гамула описывает свой стиль игры, сразу в голову приходит Кевин де Брюйне. 

Игорь Гамула

«Я играл атакующего футболиста, – объяснял Гамула. – Левого, правого, под нападающими. Сейчас бы меня назвали инсайдом. Мог даже в опорной зоне сыграть, но больше любил свободным художником впереди. Плюс был очень работоспособным, успевал везде. За это спасибо Зонину – после его тропы смерти, когда прыгали и бегали по песку и опилкам, физически долго играл на этом багаже. Плюс владел двумя ногами – мог пробить, отдать, навесить и левой, и правой. Финты как Неймар не делал, а все исполнял за счет стартовой скорости. Быстро оценивал обстановку и уходил на протыке. На мне еще часто фолили. Тренеры и старые болельщики говорят, что футболистом я был хорошим. Поле очень хорошо видел, а Леонид Буряк еще замечал: «Ты что, косой? Смотришь сюда, а отдаешь туда?».

Здесь очевидно, что ноулук изобрел не Фирмино, а в одном из интервью Гамула сказал, что не попал в клуб уровня «Ювентуса» (как Заваров) из-за «своей тупости и глупости». 

«Так и есть, если бы правильно распоряжался талантом, то карьера бы тоже задалась, – говорил Гамула. – На меня все грехи вешали, все неудачи. Заваров где-то что-то натворит, а виноват я. Говорили, что плохо на него влияю».

Правда, в том самом Кубке Гамула влиял на Заварова только положительно. Тогда система проведения турнира отличалась: сначала играли группы (причем команды каждой группы собирали в одном городе), а только потом проводили плей-офф. СКА попал в группу к восточным командам вроде «Памира» и «Пахтакора», а игры проводили в Душанбе. СКА вышел дальше со второго места.

«В Душанбе напряженно все проходило, – Гамула. – 3 выиграли, 2 проиграли и вышли. Все эти их уловки – когда воду ледяную после жары ставили в перерыве в раздевалку – мы прекрасно знали. Не трогали ее, а пили чай. В ресторане даже могли что-то подсыпать. Можно было в Ланчхути поехать играть с «Гурией», а оттуда еле вернуться».

На пути к финалу Гамула забил два победных гола – в 1/4 «Арарату» в Ереване в дополнительное время (2:1) и в 1/2 «Динамо» в Москве в начале игры (1:0).

«С «Араратом» вышел на замену во втором тайме, – вспоминал Гамула. – Мы вели 1:0, но в конце пропустили. Дополнительное время, подача после углового или штрафного. Сутолока, грязь, мяч ко мне отскочил, а я затолкал в ворота. После этого при Федотове стал игроком основного состава. С «Динамо» забил уже после красивой комбинации, убежали в контратаку. Андреев мне сбросил под удар, а я в одно касание попал в угол».

В финале «Спартак» не забил пенальти (фол Гамулы) и весь матч возил СКА. Ростовчанам везло, а все решил гол Андреева с рикошетом на 84-й

После победы в полуфинале капитан СКА Павел Гусев обратился к команде: «Остался один шаг, давайте порежимим перед финалом».

«Это, конечно, было сказано, но Завара еле разбудили на автобус утром, – говорил Гамула. – Мы, по-моему, с ним вдвоем и отметили. Для нас вообще было нормой пойти погулять вдвоем, нам интересно друг с другом было. Мы начали общаться с того бобика, в котором нас вывозили. А совсем уже сдружились, когда прятались в квартире Андреева».

Андреев, кстати, перед финалом ездил в Германию – играл за сборную против «Гамбурга». Команда СССР победила, Андреев забил и попросил замену – потянул мышцу. Бесков прокомментировал так: «Ростовский, что ты врешь? Хочешь раньше замениться и отдохнуть перед финалом?». Андреев потом говорил, что на финал вышел на уколах, но вообще к матчу со «Спартаком» все игроки СКА готовились максимально ответственно. Команда приехала в Москву заранее, все строго соблюдали режим.

«Даже мыслей не было пойти куда-то, – Гамула. – Мы настраивались серьезно. Федотов не накачивал: просто говорил, что никто вас ругать не будет, но вы можете стать героями Ростова. «Спартак» нас полностью переигрывал, мы действовали на контратаках. На 35-й я сбил в штрафной Гаврилова. Мне кажется, сомнительный пенальти – делал подкат, попал в мяч, сейчас такие пенальти не ставят. Есть даже фотография, как я на коленях стою и показываю судье, мол, за что.

Чувства были ужасные, но Мирзоян попал в штангу. Еще мяч отлетел чуть ли не до центра поля – такой удар был крепкий. В тот момент у нас и появилась уверенность, что можем. Вратарь Витя Радаев сказал, что это наш шанс перетерпеть и забить».

Так и получилось. «Спартак» продолжал давить, но на 84-й минуте Андреев использовал редкий момент – забить помог рикошет.

«Оставшиеся десять минут казались вечностью. Игроки «Спартака» психовали, Гаврилов нервничал, Сочнов с ума сходил. За последние 5 минут подали 6 угловых, как могли лезли, но ничего не получалось». 

В конце еще был удивительный момент: чтобы получить мастера спорта, нападающему СКА Валерию Березину нужно было выйти на поле хоть на секунду. За 20 секунд до конца он менял Заварова, а Заваров еле шел назад. Тогда Березин выскочил на поле и силой потащил его за бровку – боялся, что судья свистнет, а он не успеет выйти. Дальше была другая проблема – где отметить победу. Матч проходил 9 мая, найти место в ресторане в Москве было нереально. 

«Проехали километров 40 по городу и поняли, что никуда не попадем, – вспоминал Гамула. – Тогда всех распустили. Заварова забрала супруга Оля, а я с кем-то еще пошел отмечать. Потом нас еще хоккеисты на базе в Архангельском потчевали шампанским – Фетисов, Харламов, Касатонов. Шампанское – вообще наш любимый напиток тогда был». 

Все лето игроки СКА ездили по ростовской области с Кубком, играли с местными командами, пили с чиновниками. И вылетели в Первую лигу 

Осенью СКА играл в Кубке Кубков – в первом раунде попали на «Анкарагюджю» и победили турков с общим счетом 5:0. Первый матч в Ростове выиграли 3:0, а с Гамулой произошел интересный эпизод. Слово – еженедельнику «Футбол».

«Еще при счете 2:0 стал разминаться запасной Шумлин и принесли табличку с десяткой – номером Гамулы. Тот увидел и стал энергично протестовать против замены. Тренеры решения не изменили, тогда Гамула, словно в доказательство своей правоты, дал филигранный пас Андрееву по диагонали через все поле. Пас был столь неожидан и точен, что защитники только наблюдали, как Андреев расчетливо пробрасывает мяч мимо выбегающего вратаря. Товарищи бросились поздравлять Андреева, Андреев не забыл поблагодарить Гамулу за передачу, сам же Гамула, огорченный, ушел в раздевалку». 

В 1/8 играли с «Айнтрахтом», в первом матче тоже победили – 1:0. После игры тренер немцев заявил: «С вашей восьмеркой (Андреевым – Sports.ru) я готов заключить контракт хоть сейчас. Ростовчане показали себя бойцами, победили заслуженно, но дома победим мы». Так и случилось – в Германии «Айнтрахт» победил 2:0 и выбил СКА.

Это были единственные положительные эмоции той осени. В чемпионате СКА сыпался и шел глубоко внизу. Гамула в интервью «СЭ» объяснил падение одним словом: «Перепраздновали». Имеется в виду турне по Ростовской области, которое началось после победы в Кубке.

«Все лето было так: приезжаем на тренировку, а нам объявляют: «Завтра мы едем в Белую Калитву». Отказаться нельзя, потому что люди ждут. Все хотели нас увидеть и поздравить. Только сначала – футбол! Против нас всегда играла местная команда, всегда полный стадион. Приезжали только основой. Кому нужны дублеры? Все хотят на Андреева, Заварова посмотреть. Да и платили хорошо – давали по 100-150 рублей при зарплате рублей 250. Ползарплаты за один такой приезд – мотивация была хорошая.

Команды против нас выходили сильные – все на область играли, хотели доказать, что что-то могут. Приходилось иногда даже усилия прилагать. С некоторыми на ничью договаривались. После матча – круг почета, приветствие. Потом накрывали стол где-нибудь на природе, кто в городе знал, тот приезжал, но в основном элита. Там, сами понимаете, что происходило. Федотов, конечно, смотрел за нами, но как там удержишься. Ездили все лето. Иногда раз в неделю, иногда раз в две недели. Кубок с собой всегда возили, чуть голову ему не свернули».

«Милан» мной интересовался, я пока отказался». Нам будет не хватать яркости Игоря Гамулы

Фото: ска-ростов.рф; vk.com/fcskarostov; РИА Новости/Вячеслав Ун-Да-син, Виталий Тимкив

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