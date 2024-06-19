Старт фэнтези Кубка Америки! Лучшие пики в каждой команде, джокеры и предостережения: кого не брать

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Приглашаем в фэнтези-турнир Кубка Америки-2024 ! Собирайте команду, старт совсем скоро.

В помощь вам – разбор основных пиков каждой команды. Чтобы можно было быстрее и точнее сориентироваться в топ-игроках. Ориентировочные стартовые составы всех сборных – по версии Alineacionesfantasy.

Группа A

Аргентина

Действующий чемпион континента и мира. Фаворит, главный претендент как минимум на выход в финал. Из группы выходить обязаны без проблем: по игре там не так все сложно, как по именам.

Кто лидеры? Конечно же, н. Лео Месси (9,5) . Но не забываем про п. Анхеля Ди Марию (8,5) и п. Хулиана Альвареса (8,5) . Оба способны отбить вложения. Правда, Ди Марию могут менять раньше и давать отдыхать с менее статусными соперниками, а под Альваресом сидит н. Лаутаро Мартинес (8,0), которому тоже нужно дать время.

К кому еще присмотреться? К обороне. В этой группе аргентинцы вполне способны сушить. з. Науэль Молина (6,5) и более дешевый з. Кристиан Ромеро (6,0) – достойные варианты.

Джокером может стать п. Родриго де Поль (7,0) . В сборной ему разрешают периодически подключаться в атакам, а цена невысока.

Кто не нужен? Пожалуй, ценник п. Алексиса Мак Аллистера (7,5) может себя не оправдать. Пока просто смотрим.

Перу

Вы можете помнить Перу по чемпионату мира-2018 или предыдущим Кубкам Америки как симпатичную команду, способную дать бой каждому. Но сейчас сборная в кризисе: на последнем месте южноамериканского отбора к ЧМ с двумя очками и одним голом в шести турах.

Кто лидеры? Сложно искать надежные варианты в сборной, которая сыпется. Но н. Джанлука Лападула (7,0) неприкасаем. И на нем пенальти.

К кому еще присмотреться? К п. Пьеро Киспе (6,5) . Ему 22 года, действует в центре поля, заточен на атаку. Выступает за мексиканский «Пумас»: если имеет амбиции уехать в Европу, самое время проявить себя.

Джокером может стать з. Маркос Лопес (5,5) . Ситуационно играет очень высоко, становится скорее вингером, чем защитником. Но в голы и передачи это преобразуется редко. Какая сборная – такие и джокеры.

Кто не нужен? Рискнем предположить, что з. Луис Адвинкула (6,0) . Сходит с высокого уровня, не смотря на периодические попытки дать ему сыграть высоко, иногда даже вингером, с 2022-го отмечался только желтыми и красными карточками. Дороговат.

Чили

Еще одно потенциальное разочарование. Несколько лет назад чилийцы обыгрывали в финалах Копы аргентинцев, сейчас это разные весовые категории. Команда идет восьмой в южноамериканской квалификации к ЧМ, на прошлый турнир вообще не ездила.

Кто лидеры? Даже в худшие клубные сезоны н. Алексис Санчес (8,0) за сборную тащил. Сейчас проблемы и здесь, Алексис не забивал уже 11 матчей. Зато в порядке н. Эдуардо Варгас (7,5) , результативен и за «Атлетико Минейро», и в сборной. Хорош и п. Виктор Давила (7,5) из ЦСКА, действующий по флангу.

К кому еще присмотреться? К з. Маурицио Исле (5,5) . Ветеран всегда стоил недешево из-за подключений в атаку. Теперь Исла не дороже коллег.

Джокер чилийцев сидит на лавке. Это н. Бен Брертон (7,5) , который то подменяет Варгаса, то действует с фланга. Если атака чилийцев окажется беззубой против Перу, может настать время Брертона. А пока следим.

Кто не нужен? п. Эрик Пульгар (6,5) . Частичка сборной Чили времен, когда она была в полном порядке. Результативен для опорника. Но с 2021-го отдал одну голевую, четыре раза зарабатывал желтые и пропустил немало матчей. Не переплачивайте.

Канада

Сборная, которой пора. На чемпионате мира канадцы попали в группу смерти, на Золотом Кубке КОНКАКАФ никому не уступили по игре, но остановились в четвертьфинале: пять очков в группе, второе место за Гватемалой и вылет от США. Канаде пора блеснуть, пока она хороша, а соперники по группе Копы не в форме.

Кто лидеры? Если верите, что Перу и Чили не проснутся, хорошим выбором будут н. Джонатан Дэвид (7,5) и н. Кайл Ларин (7,0) . Дэвид чуть опаснее, но и стоит дороже. Обратите внимание на з. Альфонсо Дэвиса (6,5) . У него максимальная цена для защитника и максимально глубокие подключения. Иногда поднимается до левого полузащитника или даже вингера.

К кому еще присмотреться? Молодой п. Таджон Бьюкенен (7,0) , зимняя покупка «Интера», пока только подает надежды. Следим против Аргентины, будет ли достаточно активен.

Джокера этой команды зовут з. Мойзе Бомбито Лумпунгу (5,0) . Для основного защитника дешевый, но будет ли основным? Alineacionesfantasy верит, что да. Сомнения есть, шансы скорее 50/50.

Кто не нужен? п. Лиэм Миллар (6,5) . Во-первых, заметной долей остроты будет делиться с Дэвисом. Во-вторых, на его позицию есть приятный претендент – з. Ричи Ларейа (5,5). Решение, кто выйдет, будет наверняка зависеть от конкретного соперника. Даже стартовый состав одного матча с Милларом в основе – не повод слишком радовался.

Группа B

Мексика

Финал Лиги наций КОНКАКАФ и победа в Золотом Кубке наталкивают на мысль, что мексиканцы в достойной форме.

Кто лидеры? Привлекают н. Сантьяго Хименес (8,0) , но зацикливаться на знакомом по АПЛ имени не стоит. Выбор между вингерами – между молодостью и опытом: н. Хулиан Киньонес (7,5) провел мало матчей за сборную, но забивал, когда ему давали хотя бы тайм, а п. Уриэль Антуна (7,5) в команде давно. Забивает не в каждом матче, но часто. Правда, последние четыре игры молчал.

К кому еще присмотреться? г. Хулио Гонсалес (5,5) стоит демократично для первого номера сборной Мексики.

Джокер – п. Эрик Санчес (6,0) , если пробьется в старт. Самый дешевый из трех конкурентов.

Кого не брать? з. Сесара Монтеса (6,0) . Стоит не дешевле надежного стартера з. Хоана Васкеса (6,0) и крайка с неплохими шансами на выход з. Херардо Артеаги (6,0). Пропустил три последних товарищеских матча. Второй ЦЗ – больное место мексиканцев, пробовался даже п. Эдсон Альварес (7,0). Если брать кого-то из обороны, точно не Монтеса.

Венесуэла

Венесуэле предстоит доказать, что четвертое место в квалификации к ЧМ – не случайность. Состав по именам не сильнее привычного.

Кто лидеры? н. Соломон Рондон (7,5) вечно молод, на флангах обороны кажутся безальтернативными з. Мигель Наварро (5,5) и з. Александер Гонсалес (5,5)

К кому еще присмотреться? К вингерам: п. Еферсон Сотельдо (7,0) , п. Джефферсон Саварино (7,0) и п. Дарвин Мачис (7,0) спорят за два атакующих слота. Риск ротации очень серьезный.

Джокер – п. Матиас Лакава (5,0) , но вряд ли выйдет в основе. Хотя молодость игрока (21 год), выступления за крепкую «Визелу», позиция вингера и минимальная цена намекают, что купить на лавку можно.

Кого не брать? з. Вилькер Анхель (5,5) – один из ветеранов сборной, результативное действие совершал последний раз в 2017-м.

Эквадор

Симпатичная команда, у которой отняли три очка в квалификации к чемпионату мира, но она все равно уверенно в зоне прямого попадания. На Кубка Америки должна рассчитывать минимум на плей-офф.

Кто лидеры? Эквадор все еще молод и талантлив, а н. Эннер Валенсия (7,5) все еще не ушел на пенсию. Ему 34 года, поэтому вероятны ротации и замены по ходу матчей. Слева активно помогает п. Джереми Сармиенто (7,5) .

К кому еще присмотреться? з. Анхело Пресиадо (6,0) – отличный выбор в защите. Бетонирует правый фланг.

Джокер – п. Кендри Паесу (6,5) всего 17 лет, он проводит отличный сезон в венесуэльском «Индепендьенте», а летом 2025-го отправится в «Челси». Но может сверкнуть на взрослом уровне уже сейчас.

Кого не брать? Голкипера, если только тренер не назовет основного заранее. Уникальный случай, когда шансы всех трех вратарей почти одинаковы. г. Эрнан Галиндес (5,5), г. Александер Домингес (5,5) и г. Веллингтон Рамирес (5,5) конкурируют на равных.

Ямайка

Не повезло оказаться в группе, где все соперники в неплохой форме. Превосходства в классе нет ни над кем.

Кто лидеры? н. Шамар Николсон (7,0) для тех, кто верит в статистику, а н. Майкл Антонио (7,0) для тех, кто в имена. п. Бобби Декордова-Рид (6,5) активнее всех в полузащите.

К кому еще присмотреться? з. Декстер Лембикиса (5,0) и з. Грег Ли (5,0) действуют по флангам обороны и небесполезны в атаке. Оба воспитанники английского футбола. г. Джамайли Уэйт (5,0) – кандидат в дешевые вратари.

Джокер – з. Дэмиан Лоу (5,0) может выйти и выше, в опорной зоне.

Кого не брать? Майкла Хектора (5,0) . Имя известное, но для фэнтези ненужный. В 42 матах за сборную одна голевая, 10 желтых и удаление.

Группа С

США

Хозяева турнира – победитель Лиги наций КОНКАКАФ. У США неплохой состав, но переоценивать его не стоит. Во-первых, в Золотом Кубке проиграли полуфинал Панаме. Во-вторых, вопросов по позициям по больше, чем на схеме от Alineacionesfantasy.

Кто лидеры? п. Джованни Рейна (7,5) в последних матчах прекрасен, а п. Кристиан Пулишич (8,5) прекрасен почти во всех играх за сборную.

К кому еще присмотреться? Могут быть интересны п. Тимоти Веа (8,0) или н. Фоларин Болагун (8,0) , оба качественные исполнители.

Джокер – молодой американец с мексиканскими корнями н. Рикардо Пепи (7,5) . Ему всего 21 год, он уже часто забивает. С шансом подсидеть Балогуна.

Кого не брать? Бедняга з. Тим Рим (6,0) просто слишком дорог.

Боливия

Сборная будет играть не на высокогорье, что убавляет оптимизма. И без того сдержанного. В отборе к чемпионату мира пока набрали три очка, обыграли дома Перу. Могут быть одним из самых простых соперников на турнире.

Кто лидеры? п. Рамиро Вака (6,5) . Полузащитник, через которого идет активность Боливии в атаке.

К кому еще присмотреться? К нападающему н. Кармело Агараньясу (6,5) . Недорогой, это компенсирует недостаток – низкую результативность. Два гола в 23 матчах за сборную.

Джокера в команде, где неочевидны даже лидеры, искать сложно. У з. Йомара Рочи (5,0) шанс выйти справа в схеме с пятью защитниками. Звучит неплохо даже для сборной Боливии.

Кого не брать? г. Гильермо Вискарра (5,5) . Основной вратарь боливийцев банально дорог.

Уругвай

Теневой фаворит. Без лишнего трепета перед звездными соседями, сами двукратные чемпионы мира и семикратные победители Копы. Состав не сплошь звездный, но боевой. А квалификация к чемпионату мира показала, что игра у Уругвая есть.

Кто лидеры? н. Дарвис Нуньес (9,0) – главный по голам, здесь над его результативностью никто не смеется. Девять голов в последних девяти матчах.

К кому еще присмотреться? п. Факундо Пельистри (7,5) и п. Макимилиано Араухо (7,5) удачно рядом с забивным форвардом, з. Матиас Оливейра (6,0) и п. Серхио Рочет (6,0) – адекватные игроки за свою цену на своих позициях.

Джокер – п. Николас де ла Круз (7,5). Странный джокер, но в этом году сыграл за сборную всего 45 минут. Зато в прошлом был активен и забил четыре мячей. Если станет основным, будет хорошим вариантом.

Кого не брать? н. Луис Суарес (8,5) , конечно, легенда. Но слишком большая трата на игрока, выходящего в концовках.

Панама

Широкого зрителя разочаровать Панама не может, от нее ничего не ждут. А очаровать может вполне. Панамцы прошли США в полуфинале Золотого Кубка, а в финале чуть-чуть не додержались против Мексики. Цепкая команда, помучит многих, а боливийцев может и обыграть.

Кто лидеры? Атака в лице н. Исмаэля Диаса (6,5) , п. Хоэля Барсенаса (6,5), п. Пумы Родригеса (7,0), п. Хосе Фахардо (6,5). Остается вопрос: кто лишний? Похоже, ниже всего шансы на основу у Диаса. Но должна быть ротация.

К кому еще присмотреться? г. Орландо Москера (5,0) – хороший дешевый кандидат с шансом засушить. Панамцы умеют, если надо, играть от обороны.

Джокер – н. Эдуардо Герреро (6,0), есть шансы на выход в атаке.

Кого не брать? п. Аннибаль Годой (6,0) – опорник, который не нужен за ту же цену, что и более атакующий п. Адальберто Карраскилья (6,0).

Группа D

Парагвай

Беззвездный Парагвай остается серым. В квалификации к ЧМ в зоне переходных матчей: обходит все кризисные сборные, но уступает амбициозным. Команда не в упадке, но и не в форме. Будет стараться, биться и бороться. А играть креативно и классно некем. За шесть матчей отбора лишь один забитый, зато пропущено лишь три.

Кто лидеры? Игроки обороны. Голов будет мало, можно рассмотреть защитников з. Густаво Гомеса (5,5) или з. Омара Альдерете (5,5) . Либо г. Карлоса Коронела (5,5) . Креатив завязан на п. Мигеля Альмирона (7,5) .

К кому еще присмотреться? К н. Адаму Барейро (6,5) . Недорогой форвард, всегда приятно.

Джокер – п. Иван Рамирес (5,5) . В фэнтези записан полузащитником, но мы вполне можем увидеть его на правом краю обороны. Может пригодиться, если нужен полузащитник с местом в старте за 5,5.

Кого не брать? п. Матиас Вильясанти (6,0) и п. Андрес Кубас (6,0) – опорники без голов за сборную.

Коста-Рика

Коста-Рика едет разочаровывать. После яркого ЧМ-2014 два два провальных чемпионата мира, и ситуация не улучшается. Последний Золотой Кубок – вылет в четвертьфинале, Лига наций – тоже.

Кто лидеры? Нападающий «Спартака» н. Манфред Угальде (7,0) железно основной. В 2024-м у него 0+0 за 12 матчей РПЛ, а в сборной 2+4 за четыре игры.

К кому еще присмотреться? Если не боитесь трат, у з. Франсиско Кальво (5,5) хороший удар головой. Достойные шансы на выход в основе у з. Хейланда Митчелла (5,0) . Может пригодиться г. Патрик Секейра (5,0) .

Джокер – молодой вингер п. Хосимар Алькосер (6,0) бьется за основу с н. Уорреном Мадригалом (6,5), защитник з. Джеральд Тейлор (5,0) с з. Акселем Киросом (5,0) . Дешевые варианты, можно последить.

Кого не брать? Опорник п. Орландо Гало (6,5) устроил статистическую аномалию, забил в этом году три мяча. До того он за сборную не забивал. Брать за 6,5 рано.

Колумбия

Колумбийцы получили щелчок: не попали на прошлый чемпионат мира, но восприняли это правильно. Хорошо выглядят в квалификации к новому ЧМ, игра есть.

Кто лидеры? Все те же. п. Хамес Родригес (8,0) и п. Луис Диас (8,0) . Сейчас лучше форма у Диаса, в 2024-м у Хамеса результативных действий за сборную не было.

К кому еще присмотреться? п. Джон Арьяс (7,5) , в отличие от Хамеса, в этом году забил уже трижды. За место форварда бьются н. Рафаэль Борре (7,5) , результативно выступавший в отборах, и здорово смотревшийся в последних встречах н. Джон Кордоба (7,0 ). В защите интересен з. Даниэль Муньос (6,0) .

Джокер – п. Ричард Риос (6,0) . Центральный полузащитник с 1+1 в этом году. Место в основе не железное, но рискнуть можно.

Кого не брать? з. Йерри Мина (6,0) . Многие помнят его подвиги на чемпионате мира в России. Три гола в трех матчах! Но с тех пор Мина забил за сборную всего раз. И потерял твердое место в основе. За 6,0 много пиков надежнее.

Бразилия

Команда без действующих титулов, но с сильным глубоким составом, особенно яркая атака. Бразилия рассчитывает побеждать, возвращать титул на континенте.

Кто лидеры? п. Винисиус (10,0) , самый дорогой игрок фэнтези. Начинать без него страшно, а с ним – страшно дорого. Поможет ему н. Родриго (9,0) , с ним бразильский бриллиант прекрасно сыгран по «Реалу».

К кому еще присмотреться? п. Рафинья (8,5) должен быть игроком старта, но не обойдется без замен и ротации. Очень привлекательно стоит з. Венделл (6,0) .

Джокеров двое. У п. Дугласа Луиса (7,0) неплохие шансы на место в старте, лихо стартовал в сборной н. Эндрик (8,5) .

Кого не брать? з. Бремера (6,0) . Из всего центра защиты у него наименьшие шансы на выход. При этом ценник как у основного.

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Приглашаем создавать команды ! Старт уже в ночь с четверга на пятницу.

Фото: Gettyimages /Daniel Jayo / Stringer