Все чемпионы сезона в фэнтези на Спортсе
Медальный зачет.
Впереди главное событие сезона – Евро-2024, вам точно пора собрать команду в фэнтези.
14 футбольных фэнтези-турниров уже завершились, так выглядит стена чемпионов-2023/24.
И для истории: профили чемпионов с призерами, ссылки на их команды.
Лига чемпионов, групповой этап
2-е место – shindiapin, 383 очка.
3-е место – EmAndr_BLR, 382 очка, JacksonKot, 382 очка.
Лига Европы, групповой этап
3-е место – sims82, 430 очков.
Лига чемпионов, плей-офф
3-е место – Андрей Буров, 488 очков.
Лига Европы, плей-офф
1-е место – El Nino007, 531 очко.
2-е место – Anshef, 509 очков.
2-е место – kub999, 509 очков.
РПЛ
1-е место – Potato-RA, 1650 очков
2-е место – Helicopter7, 1641 очко.
3-е место – dela1010, 1640 очков.
АПЛ
1-е место – TNYN, 2475 очков.
2-е место – eugen0308, 2470 очков.
3-е место – Axilles, 2467 очков.
Бундеслига
1-е место – Dozent71, 2295 очков.
3-е место – sims82, 2292 очка.
Ла Лига
1-е место – Маракана, 2219 очков.
2-е место – Leo Zuykov, 2212 очков.
3-е место – Иван Турко, 2208 очков.
Серия А
1-е место – Y o d a, 2175 очков.
2-е место – Docent028, 2162 очка.
3-е место – shindiapin, 2160 очков.
Лига 1
1-е место – Enspire, 1965 очков.
2-е место – dfyzzzzz, 1950 очков.
3-е место – COM.bat, 1925 очков.
3-е место – Антон Некало, 1925 очков.
Эредивизи (Нидерланды)
1-е место – shindiapin, 2209 очков.
2-е место – sedoy22, 2197 очков.
3-е место – dvvjuve, 2189 очков.
Примейра (Португалия)
1-е место – impaled, 2085 очков.
2-е место – Иван Васильев, 2054 очка.
3-е место – Sanches93, 2047 очков.
Чемпионшип (Англия)
1-е место – JurySed, 2648 очков.
2-е место – boozer17, 2626 очков.
3-е место – D.Lipton, 2613 очков.
3-е место – LiVerPool, 2613 очков.
Суперлига (Турция)
1-е место – Badgio, 2203 очка.
2-е место – gandalf, 2189 очков.
3-е место – Logan Couture, 2182 очка.
Приглашаем создать команду в фэнтези Евро-2024. Дедлайн – 22:00 мск 14 июня, одновременно со стартом матча открытия Германия – Шотландия.