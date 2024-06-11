Все чемпионы сезона в фэнтези на Спортсе

Медальный зачет.

Впереди главное событие сезона – Евро-2024, вам точно пора собрать команду в фэнтези .

14 футбольных фэнтези-турниров уже завершились, так выглядит стена чемпионов-2023/24.

И для истории: профили чемпионов с призерами, ссылки на их команды.

Лига чемпионов, групповой этап

1-е место – YuryH , 389 очков .

2-е место – shindiapin , 383 очка .

3-е место – EmAndr_BLR , 382 очка , JacksonKot, 382 очка .

Лига Европы, групповой этап

1-е место – Regys , 439 очков .

2-е место – Рома , 435 очков .

3-е место – sims82 , 430 очков .

Лига чемпионов, плей-офф

1-е место – Djann, 500 очков .

2-е место – wino , 492 очка .

3-е место – Андрей Буров , 488 очков .

Лига Европы, плей-офф

1-е место – El Nino007 , 531 очко.

2-е место – AZON , 509 очков .

2-е место – Anshef , 509 очков .

2-е место – kub999 , 509 очков .

РПЛ

1-е место – Potato-RA , 1650 очков

2-е место – Helicopter7 , 1641 очко .

3-е место – dela1010, 1640 очков .

АПЛ

1-е место – TNYN , 2475 очков .

2-е место – eugen0308 , 2470 очков .

3-е место – Axilles , 2467 очков.

Бундеслига

1-е место – Dozent71 , 2295 очков .

2-е место – Regys , 2293 очка .

3-е место – sims82 , 2292 очка .

Ла Лига

1-е место – Маракана , 2219 очков .

2-е место – Leo Zuykov , 2212 очков .

3-е место – Иван Турко, 2208 очков .

Серия А

1-е место – Y o d a, 2175 очков .

2-е место – Docent028 , 2162 очка .

3-е место – shindiapin , 2160 очков .

Лига 1

1-е место – Enspire , 1965 очков .

2-е место – dfyzzzzz , 1950 очков .

3-е место – COM.bat , 1925 очков .

3-е место – Антон Некало , 1925 очков .

Эредивизи (Нидерланды)

1-е место – shindiapin , 2209 очков .

2-е место – sedoy22 , 2197 очков .

3-е место – dvvjuve , 2189 очков .

Примейра (Португалия)

1-е место – impaled , 2085 очков .

2-е место – Иван Васильев , 2054 очка .

3-е место – Sanches93 , 2047 очков .

Чемпионшип (Англия)

1-е место – JurySed , 2648 очков.

2-е место – boozer17, 2626 очков.

3-е место – D.Lipton , 2613 очков .

3-е место – LiVerPool , 2613 очков .

Суперлига (Турция)

1-е место – Badgio, 2203 очка.

2-е место – gandalf , 2189 очков.

3-е место – Logan Couture , 2182 очка .

Приглашаем создать команду в фэнтези Евро-2024. Дедлайн – 22:00 мск 14 июня , одновременно со стартом матча открытия Германия – Шотландия.