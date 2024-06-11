Фэнтези
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Все чемпионы сезона в фэнтези на Спортсе

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Медальный зачет.

Впереди главное событие сезона – Евро-2024, вам точно пора собрать команду в фэнтези.

14 футбольных фэнтези-турниров уже завершились, так выглядит стена чемпионов-2023/24.

И для истории: профили чемпионов с призерами, ссылки на их команды.

Лига чемпионов, групповой этап

1-е место – YuryH, 389 очков.

2-е место – shindiapin, 383 очка.

3-е место – EmAndr_BLR, 382 очкаJacksonKot, 382 очка.

Лига Европы, групповой этап

1-е место – Regys, 439 очков.

2-е место – Рома, 435 очков.

3-е место – sims82, 430 очков.

Лига чемпионов, плей-офф

1-е место – Djann, 500 очков.

2-е место – wino, 492 очка.

3-е место – Андрей Буров, 488 очков.

Лига Европы, плей-офф

1-е место – El Nino007, 531 очко.

2-е место – AZON, 509 очков.

2-е место – Anshef, 509 очков.

2-е место – kub999, 509 очков.

РПЛ

1-е место – Potato-RA, 1650 очков

2-е место – Helicopter7, 1641 очко.

3-е место – dela1010, 1640 очков.

АПЛ

1-е место – TNYN, 2475 очков.

2-е место – eugen0308, 2470 очков.

3-е место – Axilles, 2467 очков.

Бундеслига

1-е место – Dozent71, 2295 очков.

2-е место – Regys, 2293 очка.

3-е место – sims82, 2292 очка.

Ла Лига

1-е место – Маракана, 2219 очков.

2-е место – Leo Zuykov, 2212 очков.

3-е место – Иван Турко, 2208 очков.

Серия А

1-е место – Y o d a, 2175 очков.

2-е место – Docent028, 2162 очка.

3-е место – shindiapin, 2160 очков.

Лига 1

1-е место – Enspire, 1965 очков.

2-е место – dfyzzzzz, 1950 очков.

3-е место – COM.bat, 1925 очков.

3-е место – Антон Некало, 1925 очков.

Эредивизи (Нидерланды)

1-е место – shindiapin, 2209 очков.

2-е место – sedoy22, 2197 очков.

3-е место – dvvjuve, 2189 очков.

Примейра (Португалия)

1-е место – impaled, 2085 очков.

2-е место – Иван Васильев, 2054 очка.

3-е место – Sanches93, 2047 очков.

Чемпионшип (Англия)

1-е место – JurySed, 2648 очков.

2-е место – boozer17, 2626 очков.

3-е место – D.Lipton, 2613 очков.

3-е место – LiVerPool, 2613 очков.

Суперлига (Турция)

1-е место – Badgio, 2203 очка.

2-е место – gandalf, 2189 очков.

3-е место – Logan Couture, 2182 очка.

Приглашаем создать команду в фэнтези Евро-2024. Дедлайн – 22:00 мск 14 июня, одновременно со стартом матча открытия Германия – Шотландия.

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