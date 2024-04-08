Сайнс проехал идеальную гонку в Японии: бился бы с «Ред Булл» при успехе на старте (или в квале). Да, «Феррари» теперь настолько хороша

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Сегодня вашему вниманию – стратегический разбор Гран-при Японии от главного технического эксперта «Формулы-1», колумниста официального сайта и флагманского автора The Race Марка Хьюза. Он пояснит, почему Карлос Сайнс выдал идеальную гонку, сам вынудил «Макларен» ошибаться со стратегией и выжал заслуженный подиум – третий в трех завершенных Гран-при подряд.

Впервые за долгое время Гран-при Японии пришелся на время цветения сакуры. Одно остается неизменным – доминирование Маска Ферстаппена. Его отрыв от «Феррари» составил 20 секунд. Единственное существенное отличие заключалось в том, что на этот раз между Ферстаппеном и Карлосом Сайнсом смог расположиться напарник по команде.

На самом деле, гонка между Серхио Пересом, Ландо Норрисом и двумя «Феррари» была захватывающей. Было задействовано несколько стратегий. Однако все это было далеко позади от Ферстаппена.

Чистый воздух позволил беречь шины на трассе с открытым пространством – на таких отрезках нет большой деградации. Макс мог дольше других оттягивать пит-стопы. Чем дольше продолжалась гонка, тем больше увеличивался разрыв.

Кристиан Хорнер исчерпал запас превосходных слов, но теперь он распространяется и на команды-соперницы.

«Зимой Макс сменил тренера. Он в форме, стройный, а машина находится в отличном состоянии, – отметил Хорнер. – Вы можете услышать, сколько у него свободного времени в машине. Он хочет знать не только, кто позади него, но и кто позади них, и какие времена они показывают.

Он стал очень умело управлять шинами. То, как ему удалось продлить срок службы шин, очень впечатляет. Мы увидели это, особенно на первом круге».

Тото Вольфф, наблюдая за тем, как его подопечные финишировали на седьмой (Джордж Рассел) и девятой (Льюис Хэмилтон) строчках, мог только удивленно смотреть на происходящее: «В этом году Макса никто не догонит. Его пилотаж и машина просто впечатляют, а то, как он управляет шинами... Этот сезон – лучший из лучших, как и в прошлом году».

Гонка без Ферстаппена здесь была бы совсем не такой, как в Мельбурне. В этой гонке были синие, оранжевые и красные фазы, и она была очень интересной.

Не бросив вызов Ферстаппену, Перес обошел Норриса, Сайнса и быстро стартовавшего Фернандо Алонсо на шинах «софт». Фактически он сделал это дважды, повторив свой подвиг после рестарта, вызванного столкновением Даниэля Риккардо и Алекса Албона.

Остановка дала всем возможность сменить при желании стартовые шины. Из первоначальной первой десятки стартовавших только «Мерседес» и Юки Цунода решили сменить состав шин.

Первые надеялись на один пит-стоп. С седьмого и девятого мест на решетке это был случай из серии: «А почему бы и нет?» Цунода же перешел на «софт». Таким образом, Шарль Леклер на «медиуме» обогнал Хэмилтона и занял седьмое место на рестарте, а Цунода сделал то же самое с Расселом и занял девятое место.

Перерыв также позволил подправить углы наклона передних крыльев, и гонщики «Ред Булл» были в числе тех, кто это сделал. Они убрали часть угла наклона крыльев, пройдя несколько поворотов на трассе, совершенно не похожей на прохладные условия пятницы и субботы. Ферстаппен не хотел этого делать, о чем свидетельствует его разговор с гоночным инженером Джанпьеро Ламбиазе во время гонки.

Вероятно, он мог бы доминировать с любым уровнем крыльев, но эта трасса требует тонких настроек. Не с точки зрения износа, а с точки зрения температур и последующего сильного ухудшения характеристик.

Поскольку все едут на одинаковых по возрасту шинах, то сложно обгонять. Все меняется только после пит-стопов, потому что деградация такова, что новые шины оказываются намного быстрее старых.

Так что когда все вошли в темп, сохраняющий шины, Перес фактически оказался под защитой Норриса позади него. «Макларен» сдерживал более быструю «Феррари» Сайнса, и Карлос не мог пройти его.

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«Феррари» определенно была здесь второй по скорости машиной, так почему же она квалифицировалась позади Норриса?

Во-первых, Норрис показал великолепный круг. Во-вторых, пусть Андреа Стелла объяснит: «На новом софте мы смогли сгладить некоторые наши недостатки, например, в низкоскоростных поворотах. Поворот становится немного короче, и это минимизирует недостаток. Так что [в квалификации] мы не потеряли много времени, например, на шпильке. Но на более жестких составах, теряя по десятой на каждом круге из-за деградации, мы немного рискуем. Так что мы пострадали больше, чем соперники».

Итак, когда открылось окно первого пит-стопа, Перес был не совсем в пределах досягаемости, Норрис оказался под явной угрозой со стороны Сайнса позади. «Макларен» был вынужден прикрыть его, зазвав в боксы на 11-м круге.

Сайнс сразу же начал приближаться к Пересу, что вынудило «Ред Булл» отправить его в боксы в конце 15-го круга, и Карлос поехал за ним. Они выехали в том же порядке, но из-за высокой скорости деградации, гораздо более ранняя остановка Норриса привела к тому, что он оказался впереди обоих. Вскоре за это придется заплатить.

Тем временем «Мерседес» все больше отставал от Алонсо-Пиастри-Леклера. Рассел достаточно легко обошел Цуноду, а затем почувствовал, что Хэмилтон едет медленнее, чем нужно. У Хэмилтона не было желания ускоряться, и он пропустил Рассела вперед.

Вышедшие на трассу Норрис, Перес и Сайнс достаточно легко обошли их. Серхио сделал это дважды в повороте 130R, наглядно продемонстрировав, насколько легко на новых шинах можно пройти. Вскоре Хэмилтон сообщил, что его правая передняя часть «почти мертва». Оставалось еще более 30 кругов. Рассел не замедлил сообщить о том же. Очевидно, что однократная остановка не сработает, поэтому они искусственно ограничили свой темп без какой-либо стратегической выгоды.

Но это резко контрастировало с Леклером. Несмотря на старт на «медиуме» он смог проехать в два раза дольше, чем идущие впереди Алонсо/Пиастри, и на несколько кругов дольше, чем «Мерседес» на «харде».

Он ехал с одной остановкой. Это было потрясающее выступление и еще раз подчеркнуло, что «Феррари», вероятно, была второй по скорости машиной в этом месте.

Ранняя остановка Норриса, улучшившая позицию, не позволила сдержать Переса. Леклер совершил первую остановку на том же круге, что и Норрис вторую.

После того, как все стратегии перемешались, наступил 36-й круг. Где-то вдалеке Ферстаппен шел к третьей победе из четырех. Перес опережал Леклера и Норриса примерно на четыре секунды, которых быстро догонял Сайнс на шинах на 10 кругов новее (и, следовательно, примерно на одну секунду быстрее с круга). Он без сопротивления пронесся мимо Норриса в первом повороте, а затем по указанию команды Леклер пропустил его, чтобы тот мог продолжить преследование Переса.

Если бы ему удалось пройти Норриса на старте, Сайнс смог бы оказать реальное давление на второй «Ред Булл», но, хотя он и ехал быстрее, он был слишком далеко позади, и у него оставалось недостаточно кругов.

Это было почетное третье место: две остановки оказались лучше, чем одна остановка Леклера, что принесло «Феррари» третье и четвертое места. Этот результат стал возможен благодаря Карлосу, так как тот заставил Ландо заехать рано в боксы.

Алонсо провел хорошую гонку, сбрасывая скорость, чтобы удержать Пиастри в DRS и не дать проехать Расселу. Между пилотом «Мерседеса» и вторым «Маклареном» было очень тесно, и в какой-то момент Пиастри был вынужден уйти в зону шиканы, чтобы избежать контакта. Но на последнем круге Пиастри ошибся, что позволило Расселу пройти по прямой.

Хэмилтон был близко позади этой группы и не подвергался угрозе со стороны Юки Цуноды, занявшего 10-е место, к радости местной публики, он удержал очко.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Peter Fox, Mark Thompson