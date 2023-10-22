Экскурсия по фону для «Ф-1» в Лас-Вегасе: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Лас-Вегаса, и он заслуживает плюса!

Что получится, если соединить высокооктановый спорт с блеском и гламуром мировой столицы развлечений? Пока никто не знает, но одно можно сказать точно: «Формула-1» едет на Гран-при Лас-Вегаса, и он превратится в грандиозную и незабываемую вечеринку.

Бывший пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф, нынешний телекомментатор «Формулы-1», описал уникальную атмосферу города так: «Лас-Вегас – странное, но интересное место. Это довольно маленький город, поэтому в нем легко ориентироваться, здесь полно забавных угловых баров и питейных заведений, а также множество отличных развлечений вдали от казино».

Где и что поесть

В городе, ставшем синонимом высокой кухни благодаря тому, что многие знаменитые шеф-повары со звездами «Мишлен» открыли здесь представительства, легко было бы подумать, что питание в Лас-Вегасе – дело дорогое. Но если отойти от больших отелей, где проживают многие знаменитости, то можно найти множество вариантов, удобных для кошелька, но не менее впечатляющих и вкусных.

Разумеется, в городе, склонном к масштабным мероприятиям, приезд «Формулы-1» предоставляет заведениям общественного питания и торговли уникальную возможность продемонстрировать эксклюзивные предложения. Например, в ресторане Hell’s Kitchen Гордона Рамзи, расположенном в Caesars Palace, будет предложено специальное меню из четырех блюд с коктейлями, где сам Рамзи расскажет посетителям о страсти к «Формуле-1».

Но если вы хотите подражать Даниэлю Риккардо, то отправляйтесь во всемирно известный Bellagio, где в «шуи-баре», как следует из названия, гостям будут подавать коктейль по их выбору в новом ботинке! Выше нос!

Говорят, что если вы не посещали Peppermill, то вы не были в Лас-Вегасе. Открытое в 1972 году, это заведение с каминным залом и прохладной атмосферой стало местом съемок многих телепередач и фильмов, а также похвасталось знаменитой клиентурой.

В выходные дни ресторан открыт 24 часа в сутки. Здесь можно позавтракать огромным стейком и яичницей, чтобы подкрепиться в течение дня, наблюдая за происходящим на трассе, а по окончании дня разделить с другом фирменный коктейль «Скорпион» объемом два литра.

Недавно открывшаяся в новом помещении закусочная Vickie’s Diner – это аведение Лас-Вегаса, которое вот уже почти 70 лет предлагает местным жителям и артистам классические американские закуски. Старейшая закусочная в городе, она была открыта в 1955 году Питом Келесисом и называлась Tiffany’s до 2014 года, когда он передал бразды правления бизнесом племяннице Вики, в честь которой она с тех пор и называется.

От французских тостов и яичницы, приготовленной по вашему желанию, до бургеров, молочных коктейлей и солода – все, что придется по вкусу посетителям, подается в аутентичной обстановке.

Secret Pizza – это в прямом смысле слова скрытая жемчужина, поскольку она не имеет абсолютно никаких вывесок, указывающих на ее местонахождение, и не обозначена ни на одной карте. Расположенная на третьем этаже роскошного отеля Cosmopolitan, эта маленькая неприметная закусочная может показаться таковой только в том случае, если вы пройдете по виниловому коридору без опознавательных знаков и попадете в крошечное помещение, рассчитанное только на стоячие места.

На стойке у входа подают горячую свежую пиццу по кусочкам, но если вы не видите того, что вам нравится, обязательно спросите, что готовится, так как пицца подается в разных вариантах. Это отличное место для того, чтобы перекусить и выпить холодного пива в ранние часы, так как в большинстве случаев оно работает до 5 утра, и при этом у вас останется сдача с 20 долларов.

Если вы хотите окунуться в атмосферу времен Фрэнк Синатры и Элвиса Пресли, то посетите Golden Steer Steakhouse, основанный в 1958 году, который остается популярным среди местных жителей. Сюда возвращаются снова и снова, чтобы отведать «лучшие стейки на Земле».

Гордясь тем, что здесь подают вкуснейшую говядину высшей выдержки, ресторан остается одним из лучших в городе благодаря репутации отличного обслуживания, высококачественным ингредиентам и теплой гостеприимной атмосфере, что сделало его любимым местом чемпиона мира 1978 года Марио Андретти, который обязательно посещает его, когда бывает в городе, несомненно, соблазняясь 35-дневной выдержкой говяжьих ребер.

В 2017 году шеф-повар Джейми Тран открыла ресторан The Black Sheep вдали от Стрипа, чтобы предложить вьетнамскую/американскую еду, которая была присуща его воспитанию. Вскоре это заведение стало популярным среди местных гурманов, а потом о нем узнали и в индустрии, что вместе с постоянно меняющимся меню блюд и коктейлей притянуло иностранцев.

Всего через семь месяцев после открытия ресторан был удостоен звания «Лучшего ресторана» по версии влиятельного и авторитетного сайта о еде и питании Eater. Среди основных блюд слайдеры бао с домашней свиной колбасой, увенчанной перепелиным яйцом, и тако из кожи лосося с тартаром из брюшка лосося и копченым перцем шишито.

Где остановиться

В Лас-Вегасе предлагается более 150 тысяч гостиничных номеров, поэтому недостатка в жилье нет – в зависимости от вашего бюджета.

На Стрипе расположены самые знаменитые и роскошные отели мира: The Venetian со знаменитыми каналами и гондолами или Bellagio с впечатляющими фонтанами, и это отличное место для проживания, чтобы оказаться в самом центре гоночных событий во время уик-энда «Формулы-1». В качестве альтернативы можно забронировать номер в центре Лас-Вегаса, где много исторических отелей с ретро-декором, предлагающих гостям окунуться в прошлое города.

Где смотреть гонку

С множеством различных трибун, а также с различными вариантами общего доступа, можно быть уверенным в одном – практически в любом месте этой новой трассы можно получить ни с чем не сравнимое зрелище на фоне самого яркого фона в Городе огней.

Что стоит знать еще

Ни одна поездка в Лас-Вегас не может быть полной без посещения Fremont Street Experience – пятиквартального развлекательного района в историческом центре, названного в честь Джона Фримонта – американского исследователя и военного офицера, которому принадлежит заслуга основания Лас-Вегаса, когда он нанес эту территорию на карту в 1844 году.

Этот оживленный развлекательный район, полный казино, странных уличных артистов, живой музыки, баров и ресторанов, привлекает более 20 млн посетителей в год. Задолго до того, как появился блестящий Стрип, здесь была улица Фримонт-стрит, на которой вдоль первой в городе асфальтированной дороги появились первые казино, а также неоновые вывески, за что ее прозвали «Ущельем блеска».

Но с появлением бульвара Лас-Вегас Стрип с его миллиардными казино Фримонт-стрит превратилась в бесхозную зону, поэтому в 1990-х было принято решение закрыть дорогу для движения транспорта и превратить ее в оживленную пешеходную развлекательную зону, которой она является сегодня.

На высоте 27 метров над пешеходным торговым центром расположен самый большой в мире светодиодный экран Viva Vision длиной 400 метров и шириной 27 метров, где каждый вечер по часам проходят захватывающие музыкальные и световые шоу, включающие известные песни и невероятные 3D-изображения на экране, состоящем из почти 50 миллионов светодиодных ламп, и развлекающие толпы людей.

Любителям острых ощущений понравится одна из самых странных особенностей района – это 11-этажный игровой автомат, который сбрасывает пассажиров на молнии, а затем спускается по всей длине улицы Фримонт-стрит над головами глазеющей толпы на скорости до 64 км/ч. Это поистине веселое и ослепительное зрелище, которое нельзя пропустить.

С вершины самой высокой свободно стоящей смотровой башни в США открывается 360-градусный вид на сверкающий Стрип и долину Лас-Вегаса за его пределами. Но если крытая и открытая смотровые площадки покажутся вам слишком спокойными, то почему бы не испытать прилив адреналина, прокатившись на американских горках X-Scream, которые нависают над краем башни, заставляя пассажиров на несколько мгновений замирать в невесомости на высоте 263 метра над Стрипом, а затем их буквально вытягивают обратно с края пропасти.

В постоянно развивающемся и модернизирующемся городе Музей неона предлагает посетителям заглянуть в старый Лас-Вегас, демонстрируя более 200 вывесок казино и предприятий, вышедших из употребления.

Открытая неоновая оранжерея представляет собой сокровищницу площадью 8 тысяч квадратных метров, наполненную блестящими и знаковыми недействующими вывесками, которые рассказывают об изменениях и тенденциях в дизайне вывесок с 1930-х годов до наших дней и о том, какую роль каждая из них сыграла в самобытной и яркой истории Лас-Вегаса.

Несмотря на то, что Великий Каньон, расположенный в соседней Аризоне, несомненно, является обязательным местом для посещения, он находится на значительном расстоянии от Лас-Вегаса и может оказаться не самым удобным вариантом, если у вас мало времени.

Один из способов увидеть его потрясающее великолепие в стильной обстановке и сэкономить время – это отправиться в один из многочисленных вертолетных туров, предлагаемых из Лас-Вегаса, в ходе которых можно увидеть мощную дамбу Гувера высотой 220 метров, строительством которой 21 тысяча человек занимались пять лет, а затем ненадолго приземлиться в самом центре каньона, чтобы в полной мере оценить его суровую красоту и огромные масштабы.

Однако не менее красивая альтернатива находится всего в получасе езды от мегаполиса. Каньон Ред-Рок занимает миллионы квадратных метров пустыни Мохаве и виден с Лас-Вегас-Стрип, но чтобы в полной мере оценить красоту этой национальной заповедной зоны, стоит взять напрокат автомобиль и проехать 20 км в одну сторону по ярко окрашенным скальным образованиям из песчаника ацтеков возрастом 180 млн лет.

Совершите небольшую поездку за город в заповедник Спрингс – место, где все началось с того, что в 1829 году мексиканский исследователь Рафаэль Ривера, направлявшийся в Лос-Анджелес, бросил свою разведгруппу и пошел по проторенной дороге в поисках воды и наткнулся на оазис с родниками.

Он вернулся к своему каравану и привел остальных участников к пышным лугам и источнику воды, а местность получила название «Лас-Вегас», что в переводе с испанского означает «луга». Четырнадцать лет спустя капитан Джон Фримонт во главе американской военной экспедиции прошел через долину и стал первым человеком, который нанес на карту маршрут Старой испанской тропы, соединявшей Калифорнию и Нью-Мексико, и тем самым буквально нанес Лас-Вегас на карту.

От интерактивных экспонатов, документирующих быстро меняющуюся эпоху бумтауна с 1905-го по 1920 год, до уникальной флоры и фауны пустыни Мохаве – заповедник Спрингс представляет собой увлекательное исследование того, как Лас-Вегас из скромного города превратился в сверкающий мегаполис, каким мы видим его сегодня.

Исторический и причудливый район искусств, расположенный всего в километрах от центра Лас-Вегаса, представляет собой яркую и эклектичную коллекцию галерей, музеев, театров, винтажных магазинов, микропивоварен, небольших закусочных и ярких произведений уличного искусства. Отличаясь меньшим скоплением людей, чем Фримонт-стрит и Стрип, этот район является идеальным местом для отдыха от толпы и возможностью познакомиться с замечательными местными творческими личностями и увидеть менее суетливую сторону города.

Нет никаких сомнений в том, что Лас-Вегас – это ни с чем не сравнимое место, которое нужно увидеть, чтобы поверить. Если вы считаете себя азартным игроком в одном из многочисленных казино, хотите развлечься на ослепительном шоу или просто насладиться всеобъемлющей круглосуточной атмосферой вечеринок и одними из лучших кулинарных заведений в мире, Лас-Вегас – это определенно то место, где стоит побывать.

Забавный факт

Расположенная между мотелем и тату-салоном на бульваре Лас-Вегаса, маленькая белая свадебная часовня с момента открытия в 1950-х годах стала одним из самых знаковых мест для бракосочетания. В ней сочетались браком многие известные личности, такие как Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу, Пол Ньюман и Джоан Вудворд, а в последнее время Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, и она не раз появлялась в телешоу и голливудских фильмах.

Когда часовня только открылась, в Лас-Вегасе не было бурно развивающейся свадебной индустрии, и, по сути, она была единственным подобным местом в городе за пределами нескольких казино, но предпринимательская изобретательность владелицы и священника Чаролетт Ричардс, которая провела десятки тысяч свадеб, привела к созданию бизнес-модели «одного окна», которая существует сегодня.

За годы, прошедшие с момента открытия однокомнатной часовни, она выросла и превратилась в полноценную свадебную деревню с магазином платьев и смокингов, парикмахерской, флористом, парком лимузинов и, конечно же, командой пародистов Элвиса, готовых протанцевать вас к алтарю к будущему супругу. Все, что только может понадобиться для свадьбы.

Ричардс принадлежит заслуга введения популярного варианта «свадьбы на выезде», который появился в один дождливый день, когда ей стало жаль бедных людей, ожидающих под дождем очереди на свадьбу. Она решила сделать в часовне окно, чтобы люди могли подъезжать к ней и венчаться в машинах. С 1991 года Ричардс имела честь принять участие в более чем 50 тысячах венчаний только через это окно.

Источник: Formula-1.

Фото: en.wikipedia.org; nkgenterprise.top ; vegasexperience.com ; vegas.eater.com ; vegasfoodandfun.com ; instagram.com ; x.com