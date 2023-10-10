Экскурсия по фону для «Ф-1» в Бразилии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Бразилии, и он заслуживает плюса!

Несмотря на официальное название «Автодром имени Жозе Карлуса Пасе», трасса длиной 4 039 км, расположенная между двумя большими водохранилищами на окраине Сан-Паулу, всегда была известна просто как «Интерлагос» и является одной из самых знаковых трасс «Формулы-1» в календаре.

Бразилия – свидетель самых захватывающих, спорных и зачастую решающих моментов в гонках, а также трех харизматичных чемпионов мира, в том числе Айртона Сенны. В сочетании с яркой карнавальной атмосферой Сан-Паулу неудивительно, что этот Гран-при является одной из самых ожидаемых гонок сезона.

Сан-Паулу – самый густонаселенный город Бразилии и четвертый по величине в мире, но если копнуть глубже, то можно обнаружить небольшие районы, каждый из которых имеет собственный характер, а также невероятную культуру, сочетающую европейское влияние с наследием коренных народов, удивительно красивые зеленые зоны, полную природу и разнообразную культуру питания, что делает этот город прекрасным местом для изучения.

Где и что поесть

Традиция приготовления аппетитного барбекю в стиле «чурраско» уходит корнями глубоко в культуру коренных народов Бразилии, где в маринаде и специях натирали мясо перед тем, как нанизать его на шампуры и вращать на открытом огне.

Когда португальские поселенцы прибыли с крупным и мелким рогатым скотом, родилась культура гаучо, и, соответственно, возникли чурраскарии, где подают отборные куски мяса и субпродукты в стиле «родизио» – на длинных шампурах, которые официант подает вам, а затем отрезает кусок, чтобы вы могли взять его щипцами, прилагаемыми к столовым приборам.

Наиболее известным представителем является Fogo De Chao, имеющим несколько филиалов по всему городу. Внимательные официанты снуют между длинными столами, идеально подходящими для групп, предлагая стейк пиканья (лучшая нарезка) и невероятно крепкий кайпиринья (национальный бразильский коктейль из кашасы – спирта, перегоняемого из сахарного тростника, сока лайма и сахара).

Чтобы компенсировать обильное количество мяса, в чурраскариях обычно предлагается шведский стол со свежими салатами и овощами. И если вы уже наелись, то можете перевернуть красную/зеленую карточку на своем месте на красную, чтобы показать, что вы не хотите больше никаких предложений. Но имейте в виду, что официанты в большинстве случаев не обращают на это внимания!

Если большое количество жареного мяса на шампурах вам не по вкусу, обязательно загляните в ресторан Camelia Ododo в оживленном районе города Вила Мадалена. Уделяя особое внимание легкому стилю приготовления пищи с использованием высококачественных органических ингредиентов от мелких производителей и фермерских хозяйств, знаменитый шеф-повар Бела Жил создал меню из вкусных вегетарианских и веганских блюд, которые питают и тело, и душу.

Попробуйте вкусное вегетарианское исполнение одного из национальных блюд Бразилии – фейжоады, тушеного мяса, которое традиционно готовится из свинины, но в данном случае переосмыслено с использованием копченого тофу, японской тыквы и окры.

Если и есть блюдо, которое может увлечь вас бразильской кухней, то это, несомненно, pao de queijo. Эти вкусные маленькие шарики из сырного хлеба являются популярным блюдом на завтрак, но также употребляются в течение дня в качестве перекуса.

С жевательной, сырной внешней стороной и мягкой, пушистой внутренней частью благодаря муке тапиоки, из которой они изготавливаются, трудно остановиться на одном, но, к счастью, их можно найти практически в любом кафе или баре на углу улицы.

Небольшие, но питательные пурпурные ягоды аcаи, родом из Южной Америки, впервые стали популярны среди серферов в прибрежных регионах как идеальный перекус перед и после катания на волнах. Сейчас их можно найти по всей Бразилии и даже в Сан-Паулу – попробуйте зайти в одну из многочисленных точек Oakberry, разбросанных по городу.

Ягоды замораживаются и превращаются в пюре для приготовления смузи, а так называемый суперфуд можно употреблять и без украшений благодаря его необычайно сбалансированной сладости, но обычно он дополняется множеством ингредиентов. Например, хрустящей гранолой, кусочками банана, арахисовым маслом, другими орехами, фруктами и семенами.

Чаша асаи, наполненная энергией, дающая витамины и питательные вещества – то, что нужно для преодоления послеобеденного стресса.

На 41-м этаже Edificio Italia (одного из самых высоких и знаковых зданий Сан-Паулу) расположен ресторан Terraco Italia, давно известное и знаменитое заведение с потрясающим панорамным видом на раскинувшийся город.

Ресторан, предлагающий небольшое меню традиционных итальянских блюд в сопровождении более 200 различных вин, любим жителями Паулисты и знаменитостями, которые наслаждаются живописными видами Сан-Паулу и вкусной едой с 1967 года.

Малоизвестный факт, что самая большая японская диаспора за пределами Японии находится в Сан-Паулу. По оценкам, в городе проживает около 1,6 млн японцев-бразильцев, главным образом в центральном районе Либердаде.

Первые японские иммигранты прибыли в Сан-Паулу в 1908 году – для работы на многочисленных кофейных плантациях после отмены феодальной системы в Японии, и в результате тысячи сельскохозяйственных рабочих оказались в нищете и были вынуждены искать новую жизнь за границей.

Поселиться в районе Либердаде было сравнительно недорого, и вскоре улицы, засаженные вишневыми деревьями, заполнились японскими ресторанами и предприятиями. Сегодня в этом популярном районе можно найти всевозможные блюда японской кухни, но для тех, кто хочет выпить чашку чего-нибудь успокаивающего после дня знакомства с достопримечательностями этого оживленного района, Ikkousha – это то место, куда стоит отправиться за вкусным восстанавливающим раменом.

Бразилия является крупнейшим производителем и экспортером кофе в мире, а в Сан-Паулу находится самая большая в мире городская кофейная плантация в центре города площадью в один гектар, расположенная среди небоскребов самого густонаселенного города Бразилии.

Неудивительно, что Паулисты очень серьезно относятся к кофе, и кофейни, и кафе, предлагающие все разновидности черного золота, расположены на каждом углу. Кафе Takko со стильным минималистичным интерьером, расположенное в районе Вила Буарке, – популярное место, где можно выпить вкусный кофе и отведать выпечку, где царит спокойная атмосфера и собирается тусовочная публика Паулисты.

Где остановиться

В таком большом городе, как Сан-Паулу, выбор жилья может оказаться непосильной задачей. Отправляйтесь в район Морумби, расположенный всего в нескольких милях от автодрома, и вы найдете там множество известных отелей.

В качестве альтернативы можно выбрать финансовый район Беррини, который также хорошо обслуживается отелями и имеет оживленный район с ресторанами и торговыми центрами, куда можно отправиться после дня наблюдения за событиями на трассе.

Где смотреть гонку

Из-за чашеобразного характера трассы место на трибуне A, ведущей к стартовой и финишной прямой, позволит вам видеть, как машины проносятся по участку трассы, затем проезжают под вами, обеспечивая двойной уровень обзора.

Кроме того, лучшее место для наблюдения за обгонами на трассе находится на вершине первого поворота, поэтому трибуна М – подходящее место.

Что стоит знать еще

Прогуляйтесь по Авенида Паулиста, протянувшейся на 2,8 км с северо-запада на юго-восток города. Одна из самых важных дорог Сан-Паулу, на которой в течение многих лет проходили праздничные парады и политические демонстрации, сегодня является домом для лучших культурных учреждений Сан-Паулу, включая поразительный архитектурный шедевр – Музей искусства Сан-Паулу (MASP), в котором собрана прекрасная коллекция эскизов, картин и скульптур таких художников, как Ренуар и Пикассо, а также бразильских художников-модернистов.

По воскресеньям проспект закрыт для движения транспорта, чтобы велосипедисты, бегуны и пешеходы могли свободно пользоваться широкой аллеей, посещая концерты живой музыки, киносеансы под открытым небом и не беспокоясь о многочисленных кафе и ресторанах, расположенных по пути следования.

В городе, полном невероятных граффити и уличного искусства, нет места более впечатляющего, чем район, где сходятся три переулка недалеко от Вила Мадалена, известный как Беко ду Бэтмен (Аллея Бэтмена).

То, что началось в 1980-х годах с единственного рисунка одноименного супергероя из комиксов, вскоре стало магнитом для местных и международных уличных художников, и теперь каждый сантиметр стены в этом небольшом районе покрыт красочными и стилизованными произведениями искусства.

Это постоянно развивающееся пространство, новые работы создаются поверх старых фресок (но всегда с разрешения предыдущего художника), поэтому при каждом посещении здесь всегда можно увидеть что-то новое.

Отвлекитесь от шума мегаполиса и посетите прекрасный парк Ибирапуэра, чтобы отдохнуть в тишине и зелени. В начале XX века, когда Сан-Паулу стремительно разрастался, у местных властей возникла идея создания городского парка, в котором жители Паулисты могли бы проводить досуг, однако эти планы были отложены на десятилетия, пока в 1950-х группа дизайнеров-модернистов не собралась вместе, чтобы наконец воплотить мечту в реальность.

Главным среди них был всемирно известный бразильский архитектор Оскар Нимейер, который отвечал за архитектурные элементы парка, в результате чего была создана коллекция модернистских зданий, включая Ibirapuera Auditorium – уникальную концертную площадку в самом центре парка, которую можно сразу узнать по большому красному металлическому шатру, выступающему над главным входом в это полностью белое здание.

Парк пересекают беговые и велосипедные дорожки, здесь есть два озера, у которых можно приятно провести время и перекусить в многочисленных киосках, расположенных по всей территории парка. Кроме того, здесь находятся некоторые из самых интересных музеев Сан-Паулу, например, Oco do Ibirapuera.

Место последнего упокоения самого харизматичного и любимого бразильского чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны на кладбище Морумби, отмеченное небольшой неприметной бронзовой табличкой. Удивительно скромно для человека, прожившего насыщенную жизнь.

Смерть Сенны, трагически погибшего в Имоле в мае 1994 года, вызвала трехдневный национальный траур в Бразилии, а на его государственных похоронах (транслировавшихся по телевидению) на улицах Сан-Паулу собралось около трех миллионов человек, проезжавших мимо кортежа. Кладбище расположено всего в нескольких милях от трассы «Интерлагос», что делает его обязательным местом посещения для поклонников «Формулы-1», желающих отдать дань уважения.

Если и есть вид спорта, который может соперничать с «Формулой-1» в сердцах бразильцев, то это футбол. И Музей футбола, расположенный на красивом стадионе Пакаембу, построенном в 1940 году в стиле ар-деко, рассказывает о становлении красивой игры в Бразилии – от скромных истоков до славы Кубка мира с помощью десятков ярких интерактивных экспозиций, включая историю культовой желтой национальной футболки и жизнь самого короля футбола Пеле. Стоит посетить.

Несомненно, Сан-Паулу – огромный, оживленный, шумный и хаотичный город… Но он также и яркий, культурный, гурманский и дружелюбный. Паулисты – страстные люди с настоящей жаждой жизни, и для них нет ничего лучше, чем показать гостям город и то, почему они его любят. Возможно, это не самый лучший вариант для посещения «Формулы-1», но поверьте, вы не будете разочарованы, если совершите поездку – сырные шарики здесь действительно вкусные.

Забавный факт

Найти бразильца, у которого не было бы хотя бы одной пары Havaianas, – все равно что выследить единорога. Настолько повсеместно распространены эти шлепанцы родом из Сан-Паулу.

Вдохновленный японскими сандалиями «дзори», подошва которых была сделана из рисовой соломы, а полоски ткани проходили по стопе и между пальцами, шотландский бизнесмен Роберт Фрейзер захотел создать что-то более прочное, чтобы выдержать пляжный образ жизни в Бразилии, поэтому он взял немного качественной резины (дешевой и доступной в Бразилии) и сформовал собственную версию, дополнив ее текстурированной подошвой в знак уважения к японскому вдохновению, и на свет появилась модель Havaiana.

Благодаря доступности хавайана вскоре стала популярной среди рабочего класса, а во время инфляционного кризиса 1990-х бразильское правительство включило обувь в список товаров первой необходимости наряду с рисом и бобами.

Первоначально они выпускались только в сине-белом цвете, но по легенде одна партия шлепанцев оказалась зеленой и настолько популярной, что компания начала выпускать их в других цветах, и их популярность резко возросла, преодолев классовые различия.

Источник: Formula-1.

Фото: Iara Venanzi/ZUMAPRESS.com, Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency, Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; Gettyimages.ru/Mark Thompson; unsplash.com/Thand Yung, Ricardo Bacelar, Jakob Owens, R Spegel, PROJETO CAFÉ GATO-MOURISCO, ckturistando, Felipe Barradas, Odinei Ramone