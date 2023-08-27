F1 - королева автоспорта!
Блог
Трибуна

30 лет назад Айртон Сенна избил новичка «Ф-1» после гонки. Опубликована новая запись с полной расшифровкой их спора

Гран-при Японии
ретро ретро
Формула-1 Формула-1
Джордан
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
почитать почитать
Эдди Джордан
Эдди Ирвайн
Айртон Сенна Айртон Сенна
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Такое заслуживает плюсов!

И сегодня вашему вниманию представлена полная стенограмма инцидента между трехкратным чемпионом «Ф-1» Айртоном Сенной и дебютантом Эдди Ирвайном – будущим напарником Михаэля Шумахера, вице-чемпиона и соперника Мики Хаккинена. Дело было на Гран-при Японии 1993-го, и недавно журнал Motor Sport Magazine обнаружил новую запись инцидента у одного из своих журналистов.

Эдди дал интервью перед первым Гран-при в карьере.

«На самом деле, это не так уж сильно повлияло на меня, просто приятно за людей, которые поставили на кон свои яйца ради меня и моей карьеры, – говорил Ирвайн. – Мне все равно. Я доволен местом [на стартовой решетке], но это не имеет большого значения. Спина болит немного сильнее, чем вчера. После гонки это будет убийственно.

Я просто собираюсь стартовать и ехать. Я не собираюсь пытаться давить. Я буду давить в первых двух поворотах, чтобы попытаться попасть в первую шестерку, а затем просто буду делать то, что обычно делаю: отступлю назад, чтобы дать возможность остальным пройти меня».

Ирвайн поступил именно так, как и предсказывал. Стартовав с решетки и используя излюбленную внешнюю траекторию в первых двух поворотах, он обошел Михаэля Шумахера, Дэймона Хилла и Дерека Уорвика, оказавшись пятым в конце первого круга.

Позже Ирвайн все еще боролся с Хиллом за последнюю очковую позицию, и именно тогда произошел печально известный инцидент. Сенна обогнал ольстерманца на круг, но Ирвайн решил, что трехкратный чемпион едет недостаточно быстро.

Ирвайн оторвался от него в повороте 130R. После некоторого противостояния Сенне все же удалось обогнать «Джордан». Однако, к удивлению Сенны, в конце гонки Ирвайн сумел еще раз оторваться от него, когда они приближались к клетчатому флагу.

Бразилец придерживался джентльменского правила, по которому обгонять лидирующую машину на трассе нельзя, и после гонки пылал от гнева.

На послегоночной пресс-конференции он выплеснул чувства: «У меня было много страшных моментов с круговыми в гонке. Все это выглядело непрофессионально. Если ты лидируешь в гонке, а парень так усложняет тебе жизнь при обгоне, я считаю, что против этого должны быть приняты меры».

После того как Сенна выплеснул все наружу, он, по всей видимости, выпил в паддоке с другом и бывшим партнером по команде Герхардом Бергером. Спиртное, а также поддразнивания со стороны знаменитого озорника Бергера, побудили Сенну отправиться на поиски Ирвайна в доме на колесах.

Коммерческий директор «Джордана» Иан Филлипс описал последовавшую за этим сцену.

«Внезапно в дверях появился Айртон Сенна, – вспомнил он. – Эдди лежал на массажном столе, вероятно, с пивом в руке. Айртон был разгорячен, зол и собирался сделать глупость. Эдди поднял руку и сказал: «Меня ищешь?»

«Мы были в состоянии полного шока, – говорил журналист Motor Sport Magazine Адам Купер. – Айртон не уходил. Я повернул диктофон и быстро включил его обратно, завернув в таблицу с таймингом, чтобы пройти с ним в их сторону».

«Я гонялся, – произнес Ирвайн. – Если бы ты ехал достаточно быстро, то проблем не было бы».

«Ты гонялся? – ответил Сенна. – Ты очень сильно рисковал вынести меня из гонки, разве ты этого хотел?»

«Я не подвергал тебя никакой опасности. Разрыв между нами был с милю», – нахально ответил Ирвайн.

«Ты не гонщик – ты чертов идиот», – ответил Сенна. А затем продолжил: «Как получилось, что я обогнал тебя на дождевой резине?»

«Я такого не помню», – сказал Ирвайн.

«Вот именно, потому что ты недостаточно компетентен», – ответил раздраженный Сенна.

«Ну что ж, ты так думаешь? Тогда я буду за тобой присматривать!» – сказал ему Ирвайн.

Затем Сенна сообщил Ирвайну, что за молодым гонщиком «Джордана» будет следить ФИА, на что Ирвайн ответил: «Это хорошо – встретимся там».

Филлипс вспомнил, что произошло дальше.

Do you remember… when Senna and Irvine came to blows at Suzuka

«Айртон просто бросился через всю комнату, – сказал он. – И начал бить Эдди!»

Когда потасовка быстро затихла, Ирвин произнес саркастичное: «Страховой случай!»

«Никто из нас не мог поверить в то, что только что произошло. Тогда я поднял руку и сказал: «Я записал это на диктофон!». И все посмотрели на меня с широкими улыбками».

Быстро соображающий журналист Купер тут же попросил Ирвайна поделиться мыслями о случившемся на диктофон.

«Что случилось, так это то, что он не смог меня догнать, – высказался Ирвайн. – Тогда я пошел вширь и позволил ему обогнать себя, и преследовал его несколько кругов, но он был чертовски медленным, и мне нужно было подобраться к Хиллу, поэтому пришлось обогнать его».

На вопрос Купера, был ли он удивлен тем, что Сенна набросился на него, Ирвайн ответил: «Был, я не мог поверить в это. Меня не удивило [то, что бразилец словесно обругал его], очевидно, он был очень раздражен. Он ударил меня в висок, а затем столкнул со стола. Я вообще не уважаю этого парня, даже до этой гонки я его не уважал».

Ирвайн, как известно, использовал вариацию дизайна шлема Сенны в качестве своего собственного, что говорит о том, что он мог быть героем для ольстерманца, но Ирвайн категорично высказался об этом Куперу.

«Это было до того, как я поумнел, – отрезал Ирвайн. – Я считал его лучшим гонщиком с большим отрывом. Сейчас я так не считаю, я думаю, что Шумахер, по крайней мере, ему ровня. Думаю, Хаккинену придется очень нелегко».

На этом критика не закончилась.

«Я думаю, что у этого парня серьезная проблема, он считает себя божьим даром», – сказал Ирвайн. – Это игра в шарики, но он хочет оставить себе все шарики».

Их совместная работа стала большой новостью в автоспортивной прессе и за ее пределами, и Эдди Джордан вспомнил типичную точку зрения Ирвайна на эту ситуацию, когда они встретились в следующий раз.

Он сказал: «Смотри, Джордан, какую рекламу я для тебя сделал!» Он никогда не говорил, что ему жаль. Он сказал: «Я сделал тебе чертово состояние!»

Дебют Ирвайна, принесший ему очки и ставший ярким событием, обеспечил ему будущее в «Джордане» на следующий сезон. Затем он перешел в «Феррари» в напарники Шумахеру, едва не опередив Мику в борьбе за корону «Формулы-1» в 1999-м.

А Гран-при Японии 1993-го стал одним из первых примеров того, что Ирвайн прославился не только свершениями, но и тем, как он это делал.

Источник.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Rondeau / Staff, Marcus Brandt / Staff

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий