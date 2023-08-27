Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Такое заслуживает плюсов!

И сегодня вашему вниманию представлена полная стенограмма инцидента между трехкратным чемпионом «Ф-1» Айртоном Сенной и дебютантом Эдди Ирвайном – будущим напарником Михаэля Шумахера, вице-чемпиона и соперника Мики Хаккинена. Дело было на Гран-при Японии 1993-го, и недавно журнал Motor Sport Magazine обнаружил новую запись инцидента у одного из своих журналистов.

Эдди дал интервью перед первым Гран-при в карьере.

«На самом деле, это не так уж сильно повлияло на меня, просто приятно за людей, которые поставили на кон свои яйца ради меня и моей карьеры, – говорил Ирвайн. – Мне все равно. Я доволен местом [на стартовой решетке], но это не имеет большого значения. Спина болит немного сильнее, чем вчера. После гонки это будет убийственно.

Я просто собираюсь стартовать и ехать. Я не собираюсь пытаться давить. Я буду давить в первых двух поворотах, чтобы попытаться попасть в первую шестерку, а затем просто буду делать то, что обычно делаю: отступлю назад, чтобы дать возможность остальным пройти меня».

Ирвайн поступил именно так, как и предсказывал. Стартовав с решетки и используя излюбленную внешнюю траекторию в первых двух поворотах, он обошел Михаэля Шумахера, Дэймона Хилла и Дерека Уорвика, оказавшись пятым в конце первого круга.

Позже Ирвайн все еще боролся с Хиллом за последнюю очковую позицию, и именно тогда произошел печально известный инцидент. Сенна обогнал ольстерманца на круг, но Ирвайн решил, что трехкратный чемпион едет недостаточно быстро.

Ирвайн оторвался от него в повороте 130R. После некоторого противостояния Сенне все же удалось обогнать «Джордан». Однако, к удивлению Сенны, в конце гонки Ирвайн сумел еще раз оторваться от него, когда они приближались к клетчатому флагу.

Бразилец придерживался джентльменского правила, по которому обгонять лидирующую машину на трассе нельзя, и после гонки пылал от гнева.

На послегоночной пресс-конференции он выплеснул чувства: «У меня было много страшных моментов с круговыми в гонке. Все это выглядело непрофессионально. Если ты лидируешь в гонке, а парень так усложняет тебе жизнь при обгоне, я считаю, что против этого должны быть приняты меры».

После того как Сенна выплеснул все наружу, он, по всей видимости, выпил в паддоке с другом и бывшим партнером по команде Герхардом Бергером. Спиртное, а также поддразнивания со стороны знаменитого озорника Бергера, побудили Сенну отправиться на поиски Ирвайна в доме на колесах.

Коммерческий директор «Джордана» Иан Филлипс описал последовавшую за этим сцену.

«Внезапно в дверях появился Айртон Сенна, – вспомнил он. – Эдди лежал на массажном столе, вероятно, с пивом в руке. Айртон был разгорячен, зол и собирался сделать глупость. Эдди поднял руку и сказал: «Меня ищешь?»

«Мы были в состоянии полного шока, – говорил журналист Motor Sport Magazine Адам Купер. – Айртон не уходил. Я повернул диктофон и быстро включил его обратно, завернув в таблицу с таймингом, чтобы пройти с ним в их сторону».

«Я гонялся, – произнес Ирвайн. – Если бы ты ехал достаточно быстро, то проблем не было бы».

«Ты гонялся? – ответил Сенна. – Ты очень сильно рисковал вынести меня из гонки, разве ты этого хотел?»

«Я не подвергал тебя никакой опасности. Разрыв между нами был с милю», – нахально ответил Ирвайн.

«Ты не гонщик – ты чертов идиот», – ответил Сенна. А затем продолжил: «Как получилось, что я обогнал тебя на дождевой резине?»

«Я такого не помню», – сказал Ирвайн.

«Вот именно, потому что ты недостаточно компетентен», – ответил раздраженный Сенна.

«Ну что ж, ты так думаешь? Тогда я буду за тобой присматривать!» – сказал ему Ирвайн.

Затем Сенна сообщил Ирвайну, что за молодым гонщиком «Джордана» будет следить ФИА, на что Ирвайн ответил: «Это хорошо – встретимся там».

Филлипс вспомнил, что произошло дальше.

«Айртон просто бросился через всю комнату, – сказал он. – И начал бить Эдди!»

Когда потасовка быстро затихла, Ирвин произнес саркастичное: «Страховой случай!»

«Никто из нас не мог поверить в то, что только что произошло. Тогда я поднял руку и сказал: «Я записал это на диктофон!». И все посмотрели на меня с широкими улыбками».

Быстро соображающий журналист Купер тут же попросил Ирвайна поделиться мыслями о случившемся на диктофон.

«Что случилось, так это то, что он не смог меня догнать, – высказался Ирвайн. – Тогда я пошел вширь и позволил ему обогнать себя, и преследовал его несколько кругов, но он был чертовски медленным, и мне нужно было подобраться к Хиллу, поэтому пришлось обогнать его».

На вопрос Купера, был ли он удивлен тем, что Сенна набросился на него, Ирвайн ответил: «Был, я не мог поверить в это. Меня не удивило [то, что бразилец словесно обругал его], очевидно, он был очень раздражен. Он ударил меня в висок, а затем столкнул со стола. Я вообще не уважаю этого парня, даже до этой гонки я его не уважал».

Ирвайн, как известно, использовал вариацию дизайна шлема Сенны в качестве своего собственного, что говорит о том, что он мог быть героем для ольстерманца, но Ирвайн категорично высказался об этом Куперу.

«Это было до того, как я поумнел, – отрезал Ирвайн. – Я считал его лучшим гонщиком с большим отрывом. Сейчас я так не считаю, я думаю, что Шумахер, по крайней мере, ему ровня. Думаю, Хаккинену придется очень нелегко».

На этом критика не закончилась.

«Я думаю, что у этого парня серьезная проблема, он считает себя божьим даром», – сказал Ирвайн. – Это игра в шарики, но он хочет оставить себе все шарики».

Их совместная работа стала большой новостью в автоспортивной прессе и за ее пределами, и Эдди Джордан вспомнил типичную точку зрения Ирвайна на эту ситуацию, когда они встретились в следующий раз.

Он сказал: «Смотри, Джордан, какую рекламу я для тебя сделал!» Он никогда не говорил, что ему жаль. Он сказал: «Я сделал тебе чертово состояние!»

Дебют Ирвайна, принесший ему очки и ставший ярким событием, обеспечил ему будущее в «Джордане» на следующий сезон. Затем он перешел в «Феррари» в напарники Шумахеру, едва не опередив Мику в борьбе за корону «Формулы-1» в 1999-м.

А Гран-при Японии 1993-го стал одним из первых примеров того, что Ирвайн прославился не только свершениями, но и тем, как он это делал.

Источник.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Rondeau / Staff, Marcus Brandt / Staff