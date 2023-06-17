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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Великобритании.

В истории Гран-при нет более знакового события, чем этап в Великобритании на «Сильверстоуне». Когда-то это был военный аэродром, но в 1947 году он превратился в гоночную трассу, а затем удостоился чести принимать первый этап чемпионата мира «Формулы-1» в мае 1950 года. Тогда гонку выиграл Джузеппе Фарина на «Альфа Ромео» 158. Затем он же и завоевал титул чемпиона мира.

Сама трасса за годы существования претерпела множество изменений, но единственное, что остается неизменным, – это невероятная атмосфера. Ежедневно на трассе собирается 140 тысяч зрителей, поэтому нет сомнений, что местные болельщики одни из самых страстных в мире. Трое британских гонщиков на стартовой решетке лишь добавляют энтузиазма.

Для пилота «Макларена» Ландо Норриса поддержка британских болельщиков – это то, что до сих пор поражает его воображение.

«Как британский гонщик, участвующий в гонках на «Сильверстоуне», могу сказать, что уровень поддержки на этапе невероятный, в том числе благодаря большому числу зрителей. Странное ощущение, когда обычный человек, который просто пилотирует машину, приезжает сюда и видит столько людей в футболках с номером 4 или надписью «Макларен». Я чувствую, что в «Сильверстоуне» за меня многие переживают. Это очень крутой и уникальный опыт, и я очень благодарен всем».

Где и что поесть

Британская кухня невероятно разнообразна и региональна, на нее оказали большое влияние многие культуры народов, сделавших Великобританию своим домом. Как нация, британцы приветствовали и полностью приняли эти кулинарные дополнения как свои собственные и даже адаптировали их с годами, но есть некоторые традиционные британские блюда, которые выдержали испытание временем и являются неотъемлемой частью самобытности страны.

Передаем слово Ландо: «У вас должно быть воскресное жаркое, у вас должна быть рыба и чипсы, и вы должны попробовать bangers and mash (сосиски с картофельным пюре) – это одно из моих любимых блюд!». (каждый из нас немножко Ландо Норрис)

Лучшее место для того, чтобы попробовать эти классические британские блюда, конечно же, классический британский паб, и, если вы остановились недалеко от трассы, вам повезло: паб «Белая лошадь» находится в центре деревни Сильверстоун и представляет собой все, что вы ожидаете от квинтэссенциального британского паба. Как дополнительный бонус, расположение паба всего в 25 минутах ходьбы от трассы.

Бывший трактир XVII века, где подают классические британские блюда, а также превосходный настоящий эль, любимое деревенское заведение. Нет лучше места, чтобы обсудить события дня на трассе с другими единомышленниками за пирогом и пинтой пива.

В близлежащем Таустере есть множество различных заведений, где можно пощекотать свои вкусовые рецепторы, но если вам по вкусу рыба с картошкой, то отправляйтесь в Chan’s Fish and Chips, где несмотря на непритязательный внешний вид подается свежеприготовленная рыба в хрустящем кляре с картошкой и горошком (с большим количеством соли и уксуса). Хотя внутри есть места, но лучше всего это делать сидя у себя в автомобиле.

Еще с викторианских времен британцы наслаждались хорошим карри, и даже сама королева Виктория была неравнодушна к этому острому блюду. После Второй мировой войны в Британию приехало много иммигрантов из Индии, и популярность индийской кухни возросла, поскольку многие из них открывали рестораны, давая британцам возможность попробовать эту замечательную кухню.

С тех пор она стала неотъемлемой частью богатой и разнообразной культуры питания страны. Индийская кухня Khushboo уже несколько десятилетий предлагает классические блюда индийской и бангладешской кухни как местным жителям, так и участникам «Формулы-1».

Этот простой и уютный ресторан, расположенный в самом сердце близлежащего города Брaкли, где базируется команда «Мерседес», наполнен памятными вещами «Формулы-1» в знак уважения к клиентам, которые наслаждались здесь прекрасными блюдами.

Бывший гонщик, ставший комментатором и обозревателем, Карун Чандок большой поклонник этого городка: «Когда я переехал из Индии в 2002 году, то жил в Брaкли и регулярно посещал городской ресторан Khushboo.

Мы с владельцем подружились, и он поддерживал меня по мере развития моей карьеры, поэтому он назвал в честь меня блюдо в меню, а затем и целый раздел!».

Ресторан Le Manoir Aux Quat’Saisons в графстве Оксфордшир, расположен подальше, но стоит того, чтобы совершить незабываемое кулинарное путешествие. Он имеет две звезды Мишлен с 1984 года и продолжает демонстрировать вершины гастрономии под бдительным присмотром знаменитого шеф-повара Рэймонда Бланка.

Окруженное изобилием домашних продуктов в безупречно ухоженных садах и оранжереях, меню демонстрирует самые лучшие свежие сезонные ингредиенты в удивительно непринужденной обстановке.

Ходят слухи, что когда Марк Уэббер ушел из «Формулы-1», то пригласил всех, кто сыграл важную роль в становлении его карьеры, в Le Manoir, чтобы поблагодарить и устроить незабываемую трапезу.

Где остановиться

Вариантов размещения относительно недалеко от Сильверстоуна достаточно много: в Нортгемптоне и Милтон-Кинсе в получасе езды от трассы расположены более привычные сетевые отели, а те, кто ищет более уютного уединения, могут остановиться в одном из многочисленных пансионатов или пабов с номерами в близлежащих деревнях.

Но чтобы получить максимальное удовольствие от Сильверстоуна, воспользуйтесь одним из многочисленных кемпингов, расположенных в нескольких минутах ходьбы от автодрома, и наслаждайтесь развлечениями и гостеприимством в фан-зоне после окончания соревнований, зная, что ваш спальный мешок находится всего в нескольких минутах ходьбы.

Где смотреть гонку

В «Сильверстоуне» есть несколько отличных зон общего доступа, расположенных вокруг трассы, что означает, что вы можете выбирать разные места для наблюдения за происходящим в течение всего гоночного уик-энда. Одно из самых больших и лучших находится в повороте «Вейл», где вы можете наблюдать за гонщиками, когда они выезжают из «Стоу» в «Клаб», а затем на прямую «Хэмилтона». Там вы можете стать свидетелями обгонов.

А если вы будете наблюдать за происходящим с трибуны в «Бекеттсе», то будете протирать глаза в недоумении, видя как быстро гонщики проносятся через «Мэгготтс» и» «Бекеттс».

Что стоит знать еще

Ни одна поездка в Сильверстоун не будет полной без посещения музея Silverstone Experience, расположенного у входа на историческую трассу. Открывшийся в 2019 году и расположенный в ангаре времен Второй мировой войны, этот современный аттракцион для посетителей в любое время года наполнен интерактивными шоу, практическими экспозициями, а также автомобилями, памятными гоночными вещами и является домом для официальной коллекции Британского клуба гонщиков.

Отмечая более 70 лет автоспорта, музей предлагает пройтись по десятилетиям истории этой всемирно известной трассы и узнать, что на самом деле происходит во время гоночного уик-энда «Формулы-1».

У вас также будет шанс близко и лично познакомиться с копиями боксов, рулевых колес, уникальных автомобилей и других технических новинок, не говоря уже о возможности проверить свои навыки разработки стратегии или комментирования, что делает этот увлекательный день интересным для всей семьи.

Если вы хотите отдохнуть от шума и суеты трассы, то отправляйтесь в потрясающие ландшафтные сады близлежащего поместья Стоу.

На 250 акрах парковой зоны, лугах с дикими цветами, водоемах с отражением, храмах и фоллисах, которые можно исследовать, находится этот широко известный шедевр, где знаменитый ландшафтный архитектор XVIII века Ланселот «Капабилити» Браун впервые начал заниматься садоводством и стал одним из самых влиятельных садовых дизайнеров Великобритании, чье влияние заслужило похвалу в виде: «величайшего садовника Англии».

Множество красивых деревень и оживленных рыночных городов, которые составляют регион, известный как Котсуолдс, должны быть в списке мест для посещения, если у вас есть немного свободного времени после Гран-при Великобритании.

Этот регион, расположенный на небольшом расстоянии от Сильверстоуна, занимает площадь около 800 квадратных миль, проходит через пять графств и характеризуется квинтэссенцией английских деревень с каменными домами с интригующими названиями, такими как Стоу-он-Уолд и Моретон-ин-Марш (не забывая о деревне Энстоун, где базируется команда «Альпин»), замками и величественными загородными домами, включая дворец Бленхейм, место рождения несгибаемого премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля.

Добавьте сюда километры и километры буколических сельских пейзажей, на которых можно попировать, и богатую и процветающую сцену питания, основанную на фермерской продукции, специализированных местных производителях и фермерских рынках, и нетрудно станет понять, почему Котсуолдс является одним из самых посещаемых в Великобритании.

Еще дальше, но все же в часе езды на поезде от Сильверстоуна, находится Лондон, который, конечно же, является обязательным пунктом посещения, если вы проводите длительное время в Великобритании. Яркий и космополитичный мегаполис, имеет все: богатую королевскую историю, оживленные кварталы, огромные зеленые зоны и парки, невероятную архитектуру, кухню мирового класса и эффективную транспортную систему с разветвленной сетью метрополитена, позволяющую легко перемещаться по этому замечательному городу.

Для любителей культуры Лондон – это процветающий центр искусства с такими галереями, как впечатляющая бывшая электростанция Бэнксайд, превратившаяся в галерею, Тейт Модерн на Саутбэнк, где проводятся новаторские выставки художников, а прямо через Темзу в центре Лондона вы найдете более традиционные и классические работы в Национальной галерее с видом на легендарную Трафальгарскую площадь.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что вход в оба культурных учреждения (и многие другие в городе) совершенно бесплатный, а значит вы сможете потратить сэкономленные деньги на сувениры – например, на шляпу-ведро с узором «Юнион Джек», которую можно увезти домой. Ландо определенно одобрил бы это.

Трудно поверить, что маленькая деревушка Сильверстоун в самом сердце Англии стала такой важной частью богатой истории «Формулы-1».

От проведения самого первого этапа чемпионата мира «Формулы-1» в 1950 году до рекордного количества зрителей в гоночный уик-энд – на этой трассе происходили самые переломные моменты в спорте.

Сама трасса ставит перед гонщиками одни из самых сложных задач, с которыми они столкнутся в течение всего сезона, и, тем не менее, все они с нетерпением ждут возвращения на нее по одной главной причине – болельщики.

Кажется, уместно закончить выступление словами Норриса, который прекрасно подытожил это: «Для меня болельщики делают Гран-при Великобритании таким, какой он есть. Я очень люблю «Сильверстоун» как трассу, но сам опыт присутствия болельщиков – вот что делает его таким особенным, уникальным и запоминающимся».

Забавный факт

Один из лучших способов преодолеть печально известные пробки Сильверстоуна – прибыть на трассу по воздуху, точнее, на вертолете. Этот способ передвижения настолько популярен, что в день гонки вертолетная площадка на трассе «Сильверстоун» временно становится самым загруженным аэропортом в мире.

Источник: Formula-1.

Фото: HOCH ZWEI, Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press; unsplash.com/Andy Wang, David Dibert, Jonny Gios; khushboo; guide.michelin; silverstonemuseum