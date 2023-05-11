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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Испании.

Если бы за каждое посещение какого-либо этапа давали ценные марки, то трасса в Барселоне стала бы одним из лидеров «Формулы-1», так как принимает Гран-при Испании уже более 30 лет подряд, однако стоит учитывать еще бесчисленное количество тестовых дней, проведенных тут.

Этот автодром является одним из самых любимых у посетителей из-за близкого расположения к живописному городу – Барселоне. Город славится прекрасной погодой, пляжами, каталонской культурой и готической архитектурой. Понятно, что он также пользуется популярностью среди фанатов «Формулы-1», которые хотят превратить поездку на Гран-при в продолжительный испанский отпуск.

Для посла команды «Астон Мартин» и бывшего гонщика «Формулы-1» Педро де ла Росы, который вырос в Барселоне, этот город никогда не спит.

Он добавляет: «Барселона – молодой город, полный действия, полный культуры. Вы можете наслаждаться морем и хорошей погодой, но также можете проехать час и покататься на лыжах в Пиренеях – никто не скучает в Барселоне!»

Где и что поесть

Хотя тапас не являются традиционной кухней каталонской столицы, Барселона полностью приняла эти маленькие закуски и впитала их в свою гастрономическую сцену. Слово «тапа», означающее «крышку», происходит из времен, когда блюда нужно было накрывать, чтобы защитить от мух, которые обитали в пивных, где традиционно подавались тапас.

В наши дни культура тапас в городе превратилась в утонченное кулинарное движение, где повара проявляют талант одинаково и в этих крошечных угощениях, так и в полноразмерных блюдах.

Расположенный в самом сердце готического района города, недалеко от Музея Пикассо, Bar del Pla – это оживленное место, которое любят как местные жители, так и посетители. Из-за его популярности резервирование столика обязательно, хотя дружелюбный персонал постарается уместить вас, если это возможно.

В меню представлены традиционные блюда, такие как пататас бравас и крокеты с ветчиной, а также более необычные грибы с васаби. Посетители также могут насладиться обширным выбором натуральных и биодинамических вин, чтобы сопровождать все это, не в последнюю очередь благодаря четырем сомелье, которые всегда готовы дать советы.

Свежесть и качество еды, предлагаемой в El Quim de la Boqueria, явно ощущаются, поскольку посетители окружены ингредиентами, которые используются в тапас, подаваемых в этом крошечном заведении, расположенном в самом сердце одного из самых культовых продовольственных рынков в мире (о котором поговорим позже).

Если вам повезет занять одну из 15 доступных табуреток, обязательно закажите фирменное блюдо – жареные яйца с маленькими кальмарами. Будьте уверены: ваша еда буквально придет из соседнего угла.

Если вы предпочитаете наслаждаться едой с потрясающим видом на город и с дополнительным бонусом возможности пройти небольшое расстояние до своей постели после трапезы, то де ла Роса знает идеальное место для вас: «Я бы порекомендовал остановиться в отеле Majestic на Пассеж де Грасия, – говорит он. – На крыше отеля есть маленький бар и ресторан La Dolce Vitae, который хорошо скрыт и открывает красивые виды на Барселону».

С прекрасным меню, созданным известным каталонским шеф-поваром Нанду Хубани, обширным списком коктейлей и приятной музыкой, исполняемой международными диджеями каждую ночь в летние месяцы, этой великолепной террасой лучше всего наслаждаться вечером в кругу друзей.

Вдали от города и буквально в нескольких шагах от автодрома «Каталония» находится небольшой город Граноллерс, где вы найдете ресторан El Trabuc, который предлагает сезонное меню, меняющееся еженедельно, с акцентом на каталонские вкусы, такие как кока-хлеб – вид тонкого хлеба – с томатами, и крема каталана («обожженный крем») – традиционный десерт региона.

Первоначально построенный как фермерский дом в 1920 году, очаровательный ресторан существует с 1989 года и уже давно стал любимым местом для команд «Формулы-1», останавливающихся неподалеку, которые приходят сюда ради непринужденной атмосферы и вкусной каталонской кухни.

Где остановиться

В центре Барселоны расположены все известные отели с громкими именами, а для тех, кто хочет отдохнуть на пляже, есть множество курортных отелей, где можно почувствовать песок между пальцами ног.

Чтобы почувствовать атмосферу маленького городка, отправляйтесь в район Грасия – пожалуй, один из самых аутентичных районов Барселоны, где небольшие бутик-отели и апартаменты с собственной кухней станут отличным выбором для тех, кто хочет полностью погрузиться в этот разнообразный и оживленный анклав города.

Где смотреть гонку

Болельщики, посещающие трассу, избалованы выбором лучших точек обзора, поскольку практически вся трасса выходит на трибуны и места общего доступа, но для наилучшего места для просмотров обгонов подходит лишь трибуна А.

Что стоит знать еще

Без сомнения, город тесно связан с творчеством знаменитого каталонского архитектора Антонио Гауди, и его уникальный архитектурный почерк виден повсюду, начиная от, пожалуй, его самого знаменитого произведения – незавершенного величественного готического Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия), и до фонарей, украшающих площадь Реаль (Королевская площадь), которые, на самом деле, являются самыми первыми работами Гауди в Барселоне.

Сочетая сильную веру с любовью к природе и ремесленным материалам и техникам, Гауди стал важным, хотя и эксцентричным, участником движения Ренессанса – или каталонского Возрождения, и примеры его уникального и развивающегося архитектурного стиля можно найти также в Каса Батльо в центре Барселоны и Ла Педрере, доме, заказанном влиятельным политическим деятелем в 1905 году.

Однако именно Саграда Фамилия занимала большую часть карьеры Гауди, и в 1910 году он оставил все другие работы, чтобы полностью сосредоточиться на проекте. К сожалению, он не дожил увидеть завершение своего шедевра, так как трагически погиб в результате столкновения с трамваем в 1926 году.

Часто описываемая как «бьющееся сердце города», Ла Бокерия – это настоящая атака на все органы чувств для всех, кто посещает этот исторический продуктовый рынок, в котором более 200 прилавков и представлены все виды продуктов, а торговцы громко соревнуются за клиентов.

С выходом на самую знаменитую улицу Барселоны, Ла Рамбла, это идеальное место, чтобы остановиться после утреннего осмотра достопримечательностей и попробовать местные деликатесы в одном из многочисленных баров и ресторанов на рынке, а может быть, взять несколько лакомств и отправиться в парк Гуэль на пикник.

Еще один объект всемирного наследия ЮНЕСКО и занимающий 17 гектаров, парк Гуэль, созданный Гауди, полон его уникальных и причудливых сооружений, и вид на город снизу стоит всех лестниц и крутых подъемов, необходимых для путешествия по этому увлекательному общественному пространству.

Из-за его популярности количество посетителей в парке контролируется. Для посещения требуется билет, поэтому не забудьте забронировать его заранее, чтобы не пропустить возможность увидеть это прекрасное зеленое пространство, которое до участия Гауди первоначально планировалось как жилой комплекс, но вскоре после того, как выставочный дом (не спроектированный Гауди) не был продан, проект отменили, и вскоре после этого парк стал любимым парком посетителей города.

В конце Ла Рамбла находится Порт Велл (Старая Гавань), которая благодаря Олимпийским играм 1992 года, проходившим в Барселоне, была значительно облагорожена и теперь представляет собой красивую и атмосферную набережную с барами и ресторанами и деревянным настилом, по которому так приятно прогуливаться с мороженым в руках, любуясь многочисленными впечатляющими лодками, пришвартованными здесь.

Де ла Роса предлагает еще одно наследие Олимпийских игр в Барселоне, которое обязательно нужно увидеть. «Туристы также должны посетить Олимпийский стадион и окрестности Монтжуика главным образом потому, что они узнают старую трассу Монтжуика, где в 60-70-х годах проводился Гран-при Испании, – говорит он, добавляя. – Я не могу избежать круга на своем дорожном автомобиле каждый раз, когда я там бываю!».

На Монтжуик можно добраться на фуникулере и канатной дороге, а также посетить множество других достопримечательностей, включая ботанические сады, макет испанской деревни, который был построен для Международной ярмарки 1929 года и остается живым музеем испанской культуры, и замок Монтжуик, откуда открывается впечатляющий вид на порт внизу.

В Барселоне есть на что посмотреть и что испытать, будь вы культурный стервятник, любящий город, или более спокойный пляжный бездельник, предпочитающий расслабленную атмосферу, и нетрудно понять, почему этот город является популярным выбором как для команд «Формулы-1», так и для болельщиков.

Но де ла Роса также считает, что есть дополнительный элемент, который делает его город таким особенным. «Это сочетание мягкого климата, великолепной архитектуры и людей. Люди, живущие в Барселоне очень искренние. Мы можем быть немного застенчивыми, но когда у вас есть друг-барселонец, вы остаетесь с ним навсегда».

Забавный факт

Хотя Антонио Гауди, несомненно, был выдающимся и талантливым архитектором, сформировавшим большую часть Барселоны, которую вы видите сегодня, он не был лишен противоречий.

Во время строительства дома La Pedrera, заказанного известной барселонской парой Пере Мила и Росер Сегимон, Гауди использовал нестандартный подход к бюджету и строительным нормам, и многие элементы здания были признаны строительным инспектором незаконными.

В конце концов, здание было подписано после того, как Милас заплатил штраф в размере 100 тысяч песет за легализацию постройки, что привело к спору и последующему судебному разбирательству по поводу гонорара Гауди.

Гауди выиграл дело, и Милас и Сегимон были вынуждены заложить шедевр Гауди, чтобы расплатиться с архитектором. Гауди быстро пожертвовал компенсацию монастырю монахинь.

Источник: Formula-1.

Фото: unsplash.com/Logan Armstrong, George Kedenburg III, Sung Shin, Martijn Vonk, Jordi Vich Navarro, Miquel Migg; globallookpress.com/Panoramic; Facebook/bardelpla, elquimdelaboqueria, eltrabuc; majestichotelgroup.com