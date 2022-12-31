Каким гонщиком был Феттель? Походил на Сенну и Шумахера, удивлял умом и импульсивностью

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Статистика не измеряет величие, но четыре чемпионата мира, 53 победы и 57 поул-позиций Себастьяна Феттеля автоматически дают ему право на этот статус. Единственный вопрос — это вопрос величины: насколько он велик. Попытаемся разобраться…

Карьерная траектория Себастьяна Феттеля любопытна. Быстро прошел путь в юниорских сериях. Почти мгновенно добился успеха в средней команде «Торо Россо». До 27 лет выиграл все основные трофеи за команду «Ред Булл».

Когда Феттель воспользовался правом на разрыв контракта, чтобы присоединиться к «Феррари» в 2015 году, успех казался достижимым. Как ранний успех его наставника Михаэля Шумахера в «Бенеттоне» был просто прелюдией к его славным дням в «Феррари», так и пребывание Феттеля в «Ред Булл» могло быть просто преамбулой к чему-то удивительному.

Но шесть лет в Маранелло принесли разочарование, после чего последовали катастрофические с точки зрения результатов неудачные два года в «Астон Мартин». Чтобы оценить величие Феттеля, сначала нужно взвесить две части этой несбалансированной карьеры.

Ранний Феттель (2007-2013) был феноменом. Поговорите с теми, кто работал с ним, когда он прошел путь от подающего надежды картингиста до суперзвезды, и их мнение будет неизменным. Да, немец был быстр, но есть много быстрых гонщиков. Что отличало Феттеля, так это внимание к деталям, преданность делу, решимость не упустить ни одного камня. Шумахер был прототипом современного универсального гонщика, и Феттель в точности следовал его примеру.

«Многие гонщики обладают навыками, талантом, – говорит Франц Тост, босс команды Феттеля в «Торо Россо» в 2007/08 годах. – В прошлом была пара гонщиков, которые только за счет скорости могли выиграть чемпионат. Но они были либо глупы, либо что-то еще. Они не могли собраться, потому что не понимали, какие ингредиенты нужно собрать вместе, чтобы стать успешным гонщиком».

Тост характерно жесток, но точен. Многим гонщикам требуются годы, чтобы принять эту реальность,. Некоторые так и не принимают ее, но Феттель уже все понимал еще до того, как пришел в «Формулу-1». Если поговорить с Фредериком Вассером, который сейчас является директором команды «Феррари», а тогда был главой команды ASM в «Формуле-3», за которую Феттель выступал в 2006 году. Так вот Вассер сказал то же самое. У Феттеля был огромный аппетит к самосовершенствованию.

Это нашло отражение в его подходе, когда ему удалось стать пилотом «Формулы-1». В годы, проведенные в «Торо Россо», он оттачивал пилотаж, разбирая его и понимая, что ему нужно для того, чтобы быть быстрым. Если есть мощная передняя часть машины и стабильная задняя часть для уверенного вхождения в поворот, то Феттеля уже не остановить. Немец пользовался этой схемой в команде «Ред Булл».

Как и все великие гонщики, Себастьян сделал превосходную технику еще лучше. Аэродинамическая система с выхлопными газами существовала в различных формах в течение четырех лет, когда Феттель выиграл титул в 2010-2013 годах, но именно его усердие и мастерство в адаптации техники позволили извлечь из этого максимальную пользу.

Дроссель был не только средством передачи мощности на колеса, но и газовым насосом для создания аэродинамической нагрузки. Временами это требовало применения контринтуитивной техники, которая давала автомобилю больше прижимной силы и, что очень важно, обеспечивала ее таким образом и в такое время, которое было необходимо Феттелю, чтобы обеспечить ему стабильную заднюю часть. В том, что делал Феттель, были отголоски легендарной техники Айртона Сенны – он был настолько хорош.

Это был пиковый Себастьян, который завоевывал, казалось, бесконечное количество поул-позиций и доминирующих побед. Хотя обычно это были триумфы, связанные с лидированием, которых требовала машина (имевшая, как правило, большую прижимную силу и сопротивление, чем соперники), были и победы с прорывами. В частности, победный обгон Алонсо по траве в Монце в 2011 году, а в 2012-м ему удалось вернуться с последнего на шестое место в Интерлагосе после столкновения с Бруно Сенной на первом круге. Как итог – третий титул подряд.

Феттель в этот период был поистине выдающимся, сравнимым с лучшими пилотами.

Но в эту эпоху были моменты, которые намекали на грядущие слабости. Были ошибки, особенно в 2010 году, и разногласия с напарником по команде Марком Уэббером, которые предвещали то, что должно было произойти в годы его работы в «Феррари».

После того как в 2014 году Феттель проиграл молодому напарнику Даниэлю Риккардо – сезон, в котором Феттель выступил лучше, чем многие помнят (и испытал более чем справедливую долю проблем с машиной), но который все же был слабее предыдущих, ему захотелось уйти в «Феррари».

Все начиналось замечательно: первая победа уже во второй гонке в Малайзии. Сразу три победы за сезон. Но присущая «Феррари» нестабильность уже проявилась в том, что Лука ди Монтедземоло, который сыграл важную роль в привлечении немца, ушел еще до прихода Феттеля.

Пиком карьеры Феттеля в «Феррари» стали 2017 и 2018 годы. В первом из этих годов он шел вровень с Льюисом Хэмилтоном перед заключительными семью гонками сезона. Но на старте Гран-при Сингапура немец спровоцировал аварию, которая вывела из строя обе машины команды и Макса Ферстаппена. Проблемы с надежностью «Феррари», вероятно, затруднили бы завершение борьбы за титул, но результат Сингапура разрушил импульс Феттеля.

Однако более показательным инцидентом стало то, что Себастьян потерял самообладание и намеренно врезался в Хэмилтона под машиной безопасности в Баку. Это был исключительный момент агрессии, который нельзя было оправдать его раздражением по поводу того, что он считал махинациями Хэмилтона перед рестартом, и который совершенно не соответствовал приветливому, легкому характеру немца. Даже Феттель, казалось, с трудом смирился со своими непростительными действиями.

В 2018 году «Феррари» стала лучше во всех моментах, но сам Себастьян стал чаще ошибаться. Сход во время лидирования в сложных условиях в Хоккенхайме считается моментом, когда сезон для Феттеля пошел не так – и это был удар – но количество ошибок в гонках было слишком велико и после этого.

И эти ошибки были показательны. В «Ред Булл» они случались, но не с такой частотой, а обстановка и непостоянство «Феррари» явно не пошли Феттелю на пользу. Он чувствовал разногласия с руководством команды, особенно в последние годы, и не очень хорошо реагировал на вызов, брошенный новым партнером по команде Шарлем Леклером.

Так кто же из них настоящий Феттель? Тот факт, что это очевидный вопрос, является симптомом единственной слабости, которая заключается в том, что ему требовался узкий набор условий – как с точки зрения окружения, так и с точки зрения динамики автомобиля – чтобы быть в своей блестящей лучшей форме. Тогда он был так хорош, как никто и никогда.

За пределами этого окна Себастьян был более непостоянным исполнителем – эта черта усилилась после того, как он соблазнился понятной привлекательностью «Феррари», которая ввергла его в среду, сильно отличающуюся от той, в которой он процветал в «Ред Булл».

Себастьян был несовершенным гением, возможно, одним из самых человечных из великих чемпионов «Формулы-1». Именно это сделало его таким популярным, даже если эмоциональная неустойчивость иногда выходила за рамки.

Хотя он не стал чемпионом на все времена, Феттель заслуживает того, чтобы его запомнили в его лучшем блестящем виде, когда он делал, казалось бы, невозможные вещи за рулем «Ред Булл».

Источник: Formula-1.

Фото: Gettyimages.ru/Ker Robertson, Lars Baron, Mark Thompson; globallookpress.com/Elmar Kremser/SVEN SIMON