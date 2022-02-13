Жест со средним пальцем стал неотъемлемой частью «Формулы-1». Вспоминаем главные демонстрации

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Вас хоть раз подрезали на дороге? Меня – неоднократно. В такие моменты я чудом подавляю в себе желание догнать и научить, но злость спустить-то нужно, поэтому обычно это заканчивается парой тройкой фраз в сторону провинившегося.

«Формула-1» – та же дорога и вождение, обремененные условностями. И пилоты в болидах мало чем отличаются от водителей: их так же подрезают, блокируют, брейк-тестят, им также нужно спускать пар. Как оказалось, градус их недовольства легко понижается после демонстрации одного просто жеста, который принято считать неприличным.

Древнегреческие философы называли этот жест πκιμαλίζειν, римские классики – digitus impudicus или digitus infamis, в Германии он прославился благодаря футболисту, от чего и получил название «Палец Эффенберга» или «Сделать Эффе». Для всех нас – это демонстрация среднего пальца или просто «фак».

Лишь в этом сезоне средний палец показали девять раз

Пожалуй, самым запоминающимся моментом со средним пальцем в сезоне-2021 стал инцидент на Гран-при США. Льюис решил обогнать Макса в очереди на установку быстрого круга во второй свободной практике, пилоту «Ред Булл» это не понравилось и, недолго думая, он пробормотал инженеру фразу «Тупой идиот», сопроводив слова жестом из кокпита.

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Досталось и второму пилоту «Мерседеса». Боттас подрезал на трасе в Турции Фернандо Алонсо. Испанец, который любит использовать сарказм и жаловаться на карму, на этот раз молча продемонстрировал финну, что тот неправ.

Но сам Валттери также был замечен в демонстрации среднего пальца. Злопыхатели поспешат сказать, что так он поприветствовал Джорджа Рассела в новой команде (напомним, британец как раз сменит финна в «Мерседесе» со следующего сезона), но на самом деле все проще: произошла авария, молодой пилот «Уильямс» подошел высказаться конкуренту в лицо, на что у Валттери был один неоспоримый контраргумент.

Что касается второго пилота «Ред Булл», то Чеко также был замечен на горячем дважды. В Австрии он выдавил в гравий «Феррари» Шарля Леклера, на что монегаск отреагировал понятным способом.

А вот в Испании во время интервью Дэна Риккардо на пит-лейне два пилота в шутку обменялись «приветственными» жестами.

К слову, в той же Испании во время свободных заездов российский пилот Никита Мазепин очень неаккуратно перекрещивал траекторию канадцу Лэнсу Строллу и получил от последнего напутствие.

Еще подобной почести Никита удостоился и от Айсмена, но уже в Австрии.

Вечно улыбающийся Риккардо не ограничился лишь одним шуточным обмениванием факами с Пересом. Перед стартом Гран-при Италии, где Дэн стартовал с первого ряда сразу за Ферстаппеном, австралиец продемонстрировал средний палец инженеру Макса Джанпьеро Ламбьязи. А в Монако уже Феттель помешал Риккардо начать быстрый круг, и хоть трафик считается привычной проблемой Монте-Карло, австралиец продемонстрировал средний палец немцу в догонку.

Главные претенденты на титул-2021: Макс активнее демонстрирует, Льюису больше достается

Новый чемпион «Ф-1» далеко не первый раз замечен на демонстрации одного из самых известных жестов в мире. Еще в 2018 году в Бразилии Окон стал причиной разворота «Ред Булла» голландца. Когда два пилота стояли болидами нос к носу, Макс указал Эстебану на его ошибку.

Тот же 2018 год, пресс-конференция после гонки в Сингапуре: на реплику журналиста о том, что Ферстаппен был не так хорош, как Льюис, Макс ответил молча, но все свели в шутку.

Макс любит обмениваться дружескими факами с коллегами по цеху. Только в 2020-м он дважды замечен в подобных взаимных комплиментах: в Спа с Риккардо, а на предсезонных тестах – с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Британец в долгу не остался, ответив в Твиттере, хотя и по телевизионной картинке все было предельно ясно.

Льюис же чаще ставился жертвой. Про инцидент в Остине уже упоминали, а вот про Австрию 2019-го – еще нет. Так вот тогда британец заблокировал Альфа Ромео Кими Райкконена, и обычно спокойный финн не смог сдержать свои эмоции.

Самое забавное, что позже финна спросили об инциденте, на что он ответил: «Да я просто на тучи указывал». В 2020-м за своего напарника постоял Боттас, продемонстрировав в той же Австрии тот же жест, только другому пилоту «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

Но не таков уж безгрешен Хэмилтон. В Венгрии после действий на трассе Эстебана Гуттьереса, не выдержали нервы и у семикратного чемпиона. Да, тогда ему еще пары титулов не хватало, но все же. Мексиканец назвал поведение Льюиса неуважительным, но конфликт уладили.

Риккардо – использует средний палец чаще остальных в пелотоне

Австралиец, который известен пристрастием пить шампанское из своей обуви на подиумах (так называемый shoey), лишь по ходу этого сезона трижды демонстрировал средний палец. Но это уже можно расценивать как тенденцию, потому что и до этого неоднократно Дэна замечали за подобным.

Пожалуй, самым известным случаем стал жест на Гран-при Венгрии в 2017 году. Контакт на трассе между двумя болидами «Ред Булл», из-за которого австралиец преждевременно закончил гонку, Риккардо посчитал перебором. Следуя в боксы, Дэна не смутили нацеленные на него десятки камер, и он продемонстрировал средний палец проезжавшему Максу.

Кажется, Будапешт один из городов, который прямо стимулирует австралийца демонстрировать этот жест. Годом позже после столкновения в первом повороте с «Мерседесом» Валттери Боттаса, финн также удостоился подобной чести. А уже в 2019-м, когда Риккардо перебрался в «Рено», средний палец был послан Кевину Магнуссену. Датчанину не привыкать получать разного рода фидбек за манеру вождения.

В остальном же обычные блокировки или подрезания вынуждали австралийца проявлять агрессию. В 2015-м в Монако прилетело Кими Райкконену, в 2019-м – в Абу-Даби Роману Грожану, а еще годом позже – Пьеру Гасли в Испании.

Другие пилоты также не стесняются использовать средний палец. Шумахер – не исключение

Среди действующих пилотов чаще всего попадались на демонстрации жеста состоявшиеся чемпионы.

К примеру, Себастьян Феттель успел засветить средний палец Фелипе Массе в России 2017-го и Нараину Картикеяну в Малайзии 2012-го. Годом позже на Сепанге уже в сторону Себастьяна был послан жест его же партнером по команде Марком Уэббером. Но те события и так прекрасно все знают под названием «Мульти-21»: немец ослушался мостика, не подчинился командной тактике и стал атаковать партнера за победу в гонке.

Неофициально, именно малайзийский этап стал точкой невозврата в отношениях Марка и австрийской конюшни, и отпраздновал он это традиционным жестом.

Среди других чемпионов, которые гонялись в сезоне-2020, Фернандо Алонсо и Кими Райкконен также «зажигали факелы». Так, Айсмен отметил блокировку со стороны «Торо Россо» Скота Спида в Бахрейне 2007 года, тогда как Нандо отправлял жест дружелюбия Ральфу Шумахеру за преждевременный сход с дистанции Гран-при Монако 2004 года. Хотя Фернандо также часто любит таким образом повеселить публику вне болида – будь то парад пилотов перед гонкой или спонсорское мероприятие.

Что уж говорить о рядовых пилотах, если даже сам Михаэль Шумахер демонстрировал этот жест. В далеком 1992 году прилетело в Италии Герхарду Бергеру, с которым Шуми боролся за третье место. Но и Михаэль не святой. Дэвид Култхард отреагировал на пилотаж немца, который буквально выдавил его с траектории на Гран-при Франции 2001 года. Шотландец незамедлительно продемонстрировал средний палец.

Вспомнить каждый жест негодования за богатую историю «Формулы-1» невозможно: Пьера Гасли не смутило ни пребывание в Сочи, ни факт того, что это был его партнер по команде, и француз отвесил жест в сторону Даниила Квята на родном для него автодроме в 2020-м; Чеко Перес в очередной раз «отметил» пилотирование Кевина Магнуссена в Монце 2019-го; тот же Култхард некрасиво обошелся с Фелипе Массой в Имоле 2005-го, за что и получил по заслугам от бразильца; Ник Хайфельд в Монако 2002-го, Рикардо Зонта в Австрии 2000-го, Хайнц-Харальд Френтцен в Австралии 1995-го и так далее.

Была бы у нас возможность посмотреть гонки 50-х годов также, как это делается в XXI веке. Что-то подсказывает, что не безгрешными оказались бы и Джим Кларк с Хуаном Мануэлем Фанхио. Но без этого остается лишь констатировать факт – жест со средним пальцем давно укоренился в паддоке «Формулы-1», а в 2021-м частота его использования вышла на невиданный ранее уровень, чтобы считать это случайностью.

Возможно, современные пилоты цифру «1» в названии серии интерпретируют немного иначе. И готовы заменить ее на один из пальцев человеческой руки.

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee; formula1.com/скриншоты; dailymail.co.uk