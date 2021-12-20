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Мельчайшие детали статистики обгонов в «Ф-1» 2022-го: сколько всего атак, какие пилоты – самые активные, за какую позицию рубились чаще всего

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в блоге «Околоформульные страсти». Здесь автор собирает и анализирует тонны интереснейшей статистики о «Формуле-1» – таких усердных в мире единицы, так что не жалейте плюсов!

Обгоны – один из показателей зрелищности гонок. Сезон закончился и в межсезонье самое время смотреть на статистику, собранную по ходу прошедших гонок.

По ходу сезона 2022 года после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».

Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:

  • обгоны на старте и на первом круге гонки.
  • опережение соперника на пит-стопе.
  • опережение соперника за пределами трассы или соперника с техническими проблемами.
  • опережение круговых.
  • опережение напарника команды по указанию с командного мостика.
  • борьба пилотов на одном круге со взаимными обгонами, не завершившаяся изменением позиций пилотов.

Теперь можно свести полученные данные в сводные таблицы, чтобы иметь представление о том, кто и сколько обгонял. Итак, в сезоне 2022 года я насчитал 879 обгонов.

Вполне возможны незначительные неточности: далеко не все попадает в трансляцию и, соответственно, можно что-то пропустить или ошибочно засчитать. Но количество таких неточностей на общем фоне минимально. Для желающих проверить доступна детальная информация по обгонам в каждой гонке, которую я публиковал по ходу сезона.

Для начала – сколько обгонов и в каких условиях было в каждой гонке:

Формула 1 2022: Статистика обгонов по гонкам сезона

Пояснение к таблице:

  • Laps - кругов в гонке.
  • SC Laps - кругов в гонке за автомобилем безопасности.
  • Weather - погодные условия гонки (Dry – сухо, Wet – дождь, Varied – переменные).
  • Overtakes - количество обгонов в гонке.

Теперь о том, кого и сколько раз в сезоне пилоты обгоняли:

Формула 1 2022: Статистика обгонов пилотов, кто и кого обгонял

Далее о том, за какие позиции пилоты обгоняли:

Формула 1 2022: за какие позиции и сколько пилот обгонял

В каких гонках и сколько раз пилот обгонял:

Формула 1 2022: в каких гонках и сколько пилот обгонял

В каких гонках и сколько раз обгоняли пилота:

Формула 1 2022: в каких гонках и сколько пилота обгоняли

Для наглядности можно в одной таблице свести баланс обгонов пилотов – сколько обгоняли пилоты и сколько обгоняли их. По балансу обгонов можно получить сезонный «обгонный» рейтинг пилотов на данный момент:

Формула 1 2022: баланс обгонов пилотов

Для наглядности того, за какие позиции чаще всего обгоняли, можно пересчитать среднее число обгонов за позицию в гонке:

Формула 1 2022: среднее число обгонов за позицию в гонке

Теперь можно посмотреть аналогичную статистику для команд.

Какие команды, каких соперников обгоняли:

Формула 1 2022: Статистика обгонов команд, кто и кого обгонял

Не трудно догадаться, что в этой таблице по диагонали – «внутрикомандные» обгоны. Естественно, изменение позиций на трассе по указанию командного мостика, т.е. без очевидной борьбы напарников по команде, в данную статистику не входят.

Баланс обгонов для команд:

Формула 1 2022: баланс обгонов команд

Те, кто захочет ознакомиться с подробной статистикой обгонов на каждом этапе, могут воспользоваться соответствующими ссылками на гонки сезона 2022 года:

Это то, что касалось числа обгонов в прошедших гонках сезона. Таблицы достаточно информативны. Тот, кто внимательно смотрел гонки сезона и следил за ходом борьбы и расстановкой сил, может сам сделать выводы. Другое дело, что эти выводы значительно могут различаться от болельщика к болельщику, в зависимости от командных или пилотских пристрастий. Естественно, что на статистику обгонов пилота существенно влияет «сила» его болида и тактические задачи в конкретной гонке. И в этом контексте статистика – это лишь числа без скрытых деталей. Вот только в истории, как правило, остаются именно числа.

P.S.

Было интересно посмотреть, каков баланс обгонов у действующих пилотов за их карьеру в Формуле 1. На основании доступной статистики за прошлые сезоны и того, что насчитано в этом, получилась такая таблица: 

Статистика обгонов пилотов за карьеру после сезона 2022

Пояснение к таблице:

  • Race - старты в гонках «Формулы-1» за карьеру.
  • Pass - сколько раз обгонял пилот за карьеру.
  • Passed - сколько раз обгоняли пилота за карьеру.
  • Balance - баланс обгонов пилота за карьеру.
  • per Race - баланс обгонов пилота за одну гонку.

P.P.S.

Очевидно, что у болельщиков разное отношение как к качеству нынешних гонок, так и к обгонам. И приведенная выше статистика не претендует ни на что-то абсолютное в плане глобального рейтинга пилотов или команд. А уж то, как интерпретировать количество обгонов для пилотов и команд – это дело индивидуальное.

По-любому, желаю всем видеть больше обгонов хороших и разных.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Portlock

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