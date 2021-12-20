Мельчайшие детали статистики обгонов в «Ф-1» 2022-го: сколько всего атак, какие пилоты – самые активные, за какую позицию рубились чаще всего
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
От редакции: Привет! Вы в блоге «Околоформульные страсти». Здесь автор собирает и анализирует тонны интереснейшей статистики о «Формуле-1» – таких усердных в мире единицы, так что не жалейте плюсов!
Обгоны – один из показателей зрелищности гонок. Сезон закончился и в межсезонье самое время смотреть на статистику, собранную по ходу прошедших гонок.
По ходу сезона 2022 года после каждой гонки собирал информацию по обгонам. Для этого использовал покруговку гонок с официального сайта ФИА, дополненную информацией из трансляций. Также пригодилась информация о смене шин по ходу гонки с сайта «Пирелли».
Напомню «регламент» подсчета обгонов, придуманный не мной. При подсчете не учитываются:
- обгоны на старте и на первом круге гонки.
- опережение соперника на пит-стопе.
- опережение соперника за пределами трассы или соперника с техническими проблемами.
- опережение круговых.
- опережение напарника команды по указанию с командного мостика.
- борьба пилотов на одном круге со взаимными обгонами, не завершившаяся изменением позиций пилотов.
Теперь можно свести полученные данные в сводные таблицы, чтобы иметь представление о том, кто и сколько обгонял. Итак, в сезоне 2022 года я насчитал 879 обгонов.
Вполне возможны незначительные неточности: далеко не все попадает в трансляцию и, соответственно, можно что-то пропустить или ошибочно засчитать. Но количество таких неточностей на общем фоне минимально. Для желающих проверить доступна детальная информация по обгонам в каждой гонке, которую я публиковал по ходу сезона.
Для начала – сколько обгонов и в каких условиях было в каждой гонке:
Пояснение к таблице:
- Laps - кругов в гонке.
- SC Laps - кругов в гонке за автомобилем безопасности.
- Weather - погодные условия гонки (Dry – сухо, Wet – дождь, Varied – переменные).
- Overtakes - количество обгонов в гонке.
Теперь о том, кого и сколько раз в сезоне пилоты обгоняли:
Далее о том, за какие позиции пилоты обгоняли:
В каких гонках и сколько раз пилот обгонял:
В каких гонках и сколько раз обгоняли пилота:
Для наглядности можно в одной таблице свести баланс обгонов пилотов – сколько обгоняли пилоты и сколько обгоняли их. По балансу обгонов можно получить сезонный «обгонный» рейтинг пилотов на данный момент:
Для наглядности того, за какие позиции чаще всего обгоняли, можно пересчитать среднее число обгонов за позицию в гонке:
Теперь можно посмотреть аналогичную статистику для команд.
Какие команды, каких соперников обгоняли:
Не трудно догадаться, что в этой таблице по диагонали – «внутрикомандные» обгоны. Естественно, изменение позиций на трассе по указанию командного мостика, т.е. без очевидной борьбы напарников по команде, в данную статистику не входят.
Баланс обгонов для команд:
Те, кто захочет ознакомиться с подробной статистикой обгонов на каждом этапе, могут воспользоваться соответствующими ссылками на гонки сезона 2022 года:
- 1 – Bahrain 2022 – обгоны в Бахрейне.
- 2 – Saudi Arabian 2022 – обгоны в Саудовской Аравии.
- 3 – Australian 2022 – обгоны в Австралии.
- 4 – Emilia Romagna 2022 – обгоны в Италии.
- 5 – Miami 2022 – обгоны в Майами.
- 6 – Spanish 2022 – обгоны в Барселоне.
- 7 – Monaco 2022 – обгоны в Монако.
- 8 – Azerbaijan 2022 – обгоны в Баку.
- 9 – Canadian 2022 – обгоны в Канаде.
- 10 – British 2022 – обгоны на «Сильверстоуне».
- 11 – Austrian 2022 – обгоны в Австрии.
- 12 – French 2022 – обгоны во Франции.
- 13 – Hungarian 2022 – обгоны в Венгрии.
- 14 – Belgian 2022 – обгоны в Бельгии.
- 15 – Netherlands 2022 – обгоны в Голландии.
- 16 – Italian 2022 – обгоны в Монце.
- 17 – Singapore 2022 – обгоны в Сингапуре.
- 18 – Japan 2022 – обгоны в Японии.
- 19 – United States 2022 – обгоны в Остине.
- 20 – Mexican 2022 – обгоны в Мексике.
- 21 – Brazilian 2022 – обгоны в Бразилии.
- 22 – Abu Dhabi 2022 – обгоны в Абу-Даби.
Это то, что касалось числа обгонов в прошедших гонках сезона. Таблицы достаточно информативны. Тот, кто внимательно смотрел гонки сезона и следил за ходом борьбы и расстановкой сил, может сам сделать выводы. Другое дело, что эти выводы значительно могут различаться от болельщика к болельщику, в зависимости от командных или пилотских пристрастий. Естественно, что на статистику обгонов пилота существенно влияет «сила» его болида и тактические задачи в конкретной гонке. И в этом контексте статистика – это лишь числа без скрытых деталей. Вот только в истории, как правило, остаются именно числа.
P.S.
Было интересно посмотреть, каков баланс обгонов у действующих пилотов за их карьеру в Формуле 1. На основании доступной статистики за прошлые сезоны и того, что насчитано в этом, получилась такая таблица:
Пояснение к таблице:
- Race - старты в гонках «Формулы-1» за карьеру.
- Pass - сколько раз обгонял пилот за карьеру.
- Passed - сколько раз обгоняли пилота за карьеру.
- Balance - баланс обгонов пилота за карьеру.
- per Race - баланс обгонов пилота за одну гонку.
P.P.S.
Очевидно, что у болельщиков разное отношение как к качеству нынешних гонок, так и к обгонам. И приведенная выше статистика не претендует ни на что-то абсолютное в плане глобального рейтинга пилотов или команд. А уж то, как интерпретировать количество обгонов для пилотов и команд – это дело индивидуальное.
По-любому, желаю всем видеть больше обгонов хороших и разных.
Фото: Gettyimages.ru/Joe Portlock
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