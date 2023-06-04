Финишная прямая
Блог

Мегастарт Норриса в Великобритании! Поддержали сотни тысяч болельщиков – оглушительным ревом

Макларен Макларен
Гран-при Великобритании
Ландо Норрис Ландо Норрис
Формула-1 Формула-1
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

Атмосферно.

Лидер «Формулы-1» Макс Ферстаппен – фаворит каждой гонки сезона-2023, и мало кто ожидал чего-нибудь необычного на Гран-при Великобритании – нидерландец в субботу выиграл поул-позицию… 

Но вчистую проиграл старт Ландо Норрису из «Макларена» (оранжевые вернулись на первый ряд в домашней гонке спустя 15 лет). 

Включите звук погромче!

Телекомментатор Дэвид Крофт тоже воодушевился: «Ландо Норрис возглавил британский Гран-при! Слышите рев?!»

Выдающийся рывок англичанина оглушительным ревом поддержали сотни тысяч соотечественников на трибунах «Сильверстоуна». Кстати, в эти выходные фанаты установили новый рекорд «Формулы-1» – этап посетило 480 000 человек! 

Однако радость длилась недолго: Норрис продержался во главе пелотона всего 4 круга – уже на 5-м Ферстаппен воспользовался DRS и вернулся на привычную позицию лидера гонки.

Онлайн Гран-при Великобритании

Оригинальный «хром» «Макларена» эпохи Хэмилтона-Алонсо: вдохновлялись флаконом духов, тратили 1000 литров краски в год

«Макларен» вернулся к хромовой расцветке. Но у нее мало общего с чемпионским болидом Хэмилтона

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий