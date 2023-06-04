Мегастарт Норриса в Великобритании! Поддержали сотни тысяч болельщиков – оглушительным ревом
Атмосферно.
Лидер «Формулы-1» Макс Ферстаппен – фаворит каждой гонки сезона-2023, и мало кто ожидал чего-нибудь необычного на Гран-при Великобритании – нидерландец в субботу выиграл поул-позицию…
Но вчистую проиграл старт Ландо Норрису из «Макларена» (оранжевые вернулись на первый ряд в домашней гонке спустя 15 лет).
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Телекомментатор Дэвид Крофт тоже воодушевился: «Ландо Норрис возглавил британский Гран-при! Слышите рев?!»
Выдающийся рывок англичанина оглушительным ревом поддержали сотни тысяч соотечественников на трибунах «Сильверстоуна». Кстати, в эти выходные фанаты установили новый рекорд «Формулы-1» – этап посетило 480 000 человек!
Однако радость длилась недолго: Норрис продержался во главе пелотона всего 4 круга – уже на 5-м Ферстаппен воспользовался DRS и вернулся на привычную позицию лидера гонки.
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