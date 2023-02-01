Принципы телекомпании.

Сезон-1976 – один из самых известных в истории «Формулы-1». Авария Ники Лауды на «Нюрбургринге», его феноменальное возвращение в Италии (где он стал четвертым) и японский дождь, решивший судьбу титула в пользу смельчака Ханта – все эти события оказались настолько захватывающими, что спустя много лет им посвятили фильм «Гонка».

Но одно дело – фильм, а другое – следить за такой борьбой в прямом эфире. Именно такого удовольствия лишились британские зрители из-за политики руководства каналов.

Спонсор одной из команд взбесил британское ТВ. Его рекламу назвали «неприемлемой для семейного просмотра»

В те годы в Англии к трансляциям спорта подходили более жестко, с точки зрения маркетинга. Футбольным клубам запрещали наносить на форму логотипы спонсоров вплоть до 1983 года, а для «Формулы-1» с ее украшенными рекламой болидами сделали исключение.

Британцы показывали нарезки лучших моментов Гран-при, а самые «гламурные» этапы транслировали полностью – к примеру, в 1976-м планировались эфиры из Монако, Италии, Германии и самой Великобритании. Но от трансляций полностью отказались (и даже от нарезок). Всему виной – новый спонсор команды чемпиона 1964 года Джона Сертиса, производитель презервативов «Дюрекс».

«По мнению ВВС, видимость логотипа «Дюрекса» была явно неприемлема для семейного просмотра, – рассказывал комментатор Марри Уокер в автобиографии. – Я приехал на «Брэндс-Хэтч» (трасса Гран-при Великобритании тех лет – Sports.ru), где продюсер Рики Тиллинг поприветствовал меня следующими словами:

– Привет, Марри, узнаем к 11 часам утрам, будет ли сегодня эфир или нет.

– О чем ты говоришь, Рики?

– «Дюрекс». Мы не будем транслировать гонки, пока Сертис не согласится убрать лого с машин».

Джон этого не сделал, так что ВВС свернула камеры и покинула трассу.

«Это было довольно провокационно, – вспоминал тогдашний продюсер программы BBC Sportsnight Джонатан Мартин. – Он [Сертис] действовал в соответствии со своими правами, как, в общем-то, и вещатели – со своими. Думаю, эта ситуация довела вещателей до предела, ведь «Ф-1» и так находилась в особом положении в сравнении со множеством других видов спорта».

Но что «Дюрекс» забыла в «Ф-1»? И что думали об этом в самой команде?

В то время «Сертис» испытывал серьезные финансовые проблемы, и избежать банкротства помогло щедрое предложение от лондонской компании.

«Я сказал им [«Дюрекс»], что нам нужно сделать все приятным и приличным образом, – рассказывал Джон Сертис. – Я догадывался, что [реклама] вызовет ажиотаж, но факт остается фактом: в этом не было ничего непристойного, мы не нарушали никаких правил. Это [спонсорство] оживило команду и дало ей второй шанс.

[Отказ от трансляций] – решение ВВС. Со спортивной точки зрения я был очень недоволен. Для спорта было очень важно иметь возможность дать людям платформу, чтобы они могли поддержать [свой любимый вид]. Позиция ВВС мне не понравилась. Я считал, что они поступили опрометчиво, учитывая, как многие государственные учреждения продвигали эти товары».

Под конец сезона телебоссы сдались: интрига в чемпионате оказалась сильнее политики канала

Первый сдвиг в позиции каналов произошел еще во время Гран-при Великобритании, о котором рассказывал Марри. Команда ВВС уехала, а в гонке тем временем творилась история.

Джеймс Хант серьезно повредил подвеску «Макларена» во время хаоса на первом круге. Ожидался рестарт, но судьи запретили Джеймсу вернуться в гонку: он не проехал целый круг до появления красных флагов.

Фанаты были недовольны. Дружно хлопая в ладоши, они скандировали: «Нам нужен Хант!» Попутно толпа кидала на трассу всякий мусор. Судьям ничего не оставалось, кроме как вернуть Джеймса, и тот выиграл Гран-при (хотя после протеста «Феррари» его победу аннулировали).

Тем не менее, шума гонка наделала, так что британское ТВ не смогло полностью пройти мимо. На ITV появился небольшой событийный репортаж – но на этом все.

И пока английские каналы молчали, в «Формуле-1» произошла легендарная авария Ники Лауды на «Нюрбургринге». Она позволила Ханту за три гонки сократить отрыв в чемпионате с 23 очков до двух (тогда за победу давали 10 очков) – но Лауде удалось вернуться и продолжить бороться. К финальной гонке на «Фудзи» австриец опережал соперника всего лишь на три очка.

«Сражение Ханта и Лауды захватило разум публики, – признал Джонатан Мартин. – Особенно когда дело дошло до последней гонки в Японии – руководство довольно быстро оставило свои занятия социальной инженерией. Я был первым, кто сказал: «Ну же, мы должны показать это». Мне помог тот факт, что в ITV начали думать так же».

Канал показал яркие моменты предпоследней гонки в США – чтобы ввести зрителей в курс дела. А затем и ITV, и ВВС показали нарезку с Гран-при Японии, где Джеймс Хант под проливным дождем завоевал титул.

Надпись «Дюрекс» на болиде «Сертиса» уже никого не смущала. Сама компания же могла быть довольна сложившейся ситуацией: протест британских каналов оказался отличным пиаром.

«Из-за товара нашего спонсора ВВС прекратила трансляции гонок, что дало «Дюрекс» широкую огласку. Они запустили рекламную кампанию, показывая наш «Сертис» TS19 с надписью «Маленький семейный автомобиль», – рассказывал Джон Сертис.

Вот одна из таких реклам:

Что тут сказать? Переиграли и уничтожили!

Фото: AP Photo/Nick Ut; Gettyimages.ru/Duncan Baxter/Evening Standard/Hulton Archive, Bernard Cahier