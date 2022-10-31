Разбираемся.

В начале февраля Даниил Квят рассказал, что продолжит карьеру в WEC – мировых гонках на выносливость (там еще «24 часа Ле-Мана»). Поедет на прототипе класса LMP2 за команду «Према» в экипаже под №63. Позже оказалось, что одним WEC Квят не ограничился.

В середине месяца фамилия россиянина внезапно появилась в заявке на тесты IMSA – американских гонок на выносливость. «Внезапно» – потому что ни Квят, ни команда, ни сама серия ничего о его участии в тестах не сообщали. Да и потом во всех соцсетях была пустота. А ведь его вписали в один экипаж с другим экс-пилотом «Ф-1» Роменом Грожаном – в команду Iron Lynx из класса профессионального GT.

Квят в итоге проехал одну сессию. За лучшим временем он не гнался: за 22 круга на «Ламборгини» Huracаn GT3 EVO 2 россиянин показал худшее время в своем классе (где всего семь пилотов; среди всех Квят 55-й из 61-го) и уступил тому же Грожану – предпоследнему в категории – полторы секунды.

Для чего же Квяту понадобился такой опыт? И что это вообще за чемпионат?

IMSA – очень молодая, но перспективная серия. Она так понравилась спонсорам, что они выручили ее в пандемию

Это американские гонки на выносливость – хотя из 11 этапов таковыми можно назвать только четыре (включая известные «24 часа Дайтоны»). Остальные гонки – спринтерские: они идут не больше трех часов и проводятся не для всех классов.

Сам чемпионат имеет довольно тяжелую историю: в 1960-х он отпочковался от NASCAR и сумел выжить только благодаря спонсорской поддержке босса американских овалов Билла Франса. Далее у серии несколько раз менялись владельцы и концепции. Современный облик IMSA обрела только в 2014-м после слияния «Американской серии «Ле-Ман» и гонок по дорожным трекам Grand-Am.

Чемпионат довольно быстро окреп: сейчас IMSA проводит семь серий – помимо основной – и привлекает множество топовых заводов из мира автопрома («Феррари», «Мерседес», «Порше», «Ламборгини», «Астон Мартин», «БМВ» и прочих). Они (и еще спонсоры) настолько обожают эти гонки, что даже помогли IMSA выжить в кризис пандемии.

«Благодаря грамотному управлению финансовыми делами мы смогли оставаться в плюсе, даже несмотря на трудности последних лет, – говорил в 2021-м президент серии Джон Дунан. – У нас есть 18 автопроизводителей, которые соперничают друг с другом, есть долгосрочный контракт с [титульным спонсором] WeatherTech (американская компания, которая делает аксессуары для машин – Sports.ru). Есть долгосрочный контракт с «Мишлен» – и другими спонсорами из отрасли. Благодаря им IMSA остается прибыльной площадкой для развлечения фанатов и демонстрации новинок автоиндустрии».

Интерес производителей не удивляет: IMSA старается следовать мировым гоночным трендам. В 2023-м в чемпионате дебютирует новый высший класс – гиперкары (которые сейчас очень востребованы в гонках на выносливость – ради них «Феррари» вернулась в WEC спустя 50 лет). Далее идут прототипы LMP2 и LMP3.

Последние категории – дорожные версии суперкаров: GTD PRO (GT Daytona Pro; появился только в прошлом году) и GTD – по стандартам ФИА это класс GT3, то есть авто мощностью от 500 л.с. до 600 л.с. Отличие между ними в том, что в Pro могут участвовать заводские команды, а в GTD при этом больше свободы в работе над машиной.

И какие же ощущения от IMSA? Их хорошо описал пилот «Хааса» в «Ф-1» Кевин Магнуссен – два года назад он гонялся тут в классе LMP2 после ухода из Гран-при и был в восторге:

«Эти гонки нравятся мне больше – они лучше звучат, лучше пахнут, эти болиды больше нравятся мне чисто эстетически. Мне кажется, для американцев эти вещи являются неотъемлемой частью спорта. Я в последние годы даже не осознавал, как сильно на самом деле соскучился по этим вещам.

Было здорово вновь просто оказаться за рулем настоящей гоночной машины. Последние шесть-семь лет я водил не болид, а самолет. И это здорово. Опыт управления болидом «Формулы-1» – нечто невероятное. Там очень много прижимной силы и мощности. Но чего-то все равно не хватает – наверное, я бы сказал, что не хватает души».

Серия вообще довольно популярна среди бывших пилотов «Ф-1»: в главном классе дважды побеждал Фелипе Наср, один раз – Хуан-Пабло Монтойя, а отец Кевина Ян Магнуссен (он еще четыре раза выигрывал «24 часа Ле-Мана») дважды стал чемпионом в профессиональной категории GT.

Неужели Даниил решил повторить их успех? Спойлер: нет.

Квята посадили в команду-владельца «Премы»: похоже, просто дали попрактиковаться

Iron Lynx – это молодой итальянский проект. Он начался с создания в 2019-м году команды для женщин Iron Dames. Получилось неплохо: на следующий же сезон – участие в «24 часах Ле-Мана» и победа в «Кубке Ле-Мана» по спринтерским гонкам в классе GT3 (серия из 7 этапов на лучших европейских автодромах от «Ле-Мана» и «Монцы» до «Спа» и «Барселоны»).

В 2021-м Iron Lynx сама стала участником WEC – и тогда же купила «Прему» у Лоуренса Стролла (владельца «Астон Мартин» и отца пилота «Ф-1» Ланса Стролла, канадцы владели ей со старта молодежной карьеры Ланса с 2014-го).

«Према» – это целая система команд. Она известна успешной работой с молодыми пилотами в «Ф-2», «Ф-3» и «Ф-4» – поэтому с ней охотно сотрудничает академия «Феррари» (к примеру, именно в «Преме» Мик Шумахер – воспитанник «красных» – выиграл «Ф-2» и «Ф-3»).

В результате сделки Iron Lynx тут же взяла протеже Скудерии Калума Айлотта на «24 часа Ле-Мана», а затем объявила об участии в сезоне-2022 в классе LMP2 как «Према». Вышло здорово: на легендарном марафоне удалось стать вторыми в категории. При этом Iron Lynx сохранил команду со своим названием в GTE Am (гоняли на «Феррари» 488 GTE Evo) – даже пригласил туда бывшего пилота «Ф-1» Джанкарло Физикеллу (напарника Фернандо Алонсо в «Рено» в чемпионские годы испанца).

В конце прошлого года Iron Lynx стал заводской командой «Ламборгини» (отсюда участие в GTD PRO в IMSA) – так итальянский производитель нашел место для дебюта нового суперкара Huracаn GT3 EVO 2 (640 л.с.). В сезоне-2023 WEC Lynx тоже поучаствуют: с разрешения «Ламборгини» поедут в классе GTE на двух «Порше» 911 RSR-19s. Просто это последний год для категории, и в нем в этом году гоняются только коллективы без заводской поддержки – потому на связях итальянцев финальный заезд на немецких машинах не скажется.

Собственно, благодаря тесной связи Iron Lynx с «Премой» Квят и проехал на тестах IMSA. Да и причина его появления кажется довольно простой: у Даниила было мало практики в прошлом году – дин старт в REC (российских гонках на выносливость) на «Игоре Драйв» и четыре в NASCAR. Не очень здорово перед полноценным сезоном в WEC.

Косвенно чисто «тренировочную» версию подчеркивает именно полное медийное молчание: ни команда, ни сам Даниил так ничего не сообщили по результатам тестов, а с двух дней в Себринге не пришло ни одного кадра с русским гонщиком в «Ламборгини». Если бы не финальная классификация – подтверждающих следов и не осталось бы.

Потому не стоит обращать слишком много внимания на неудачный (на бумаге) результат. Не все так печально: гонки на выносливость отлично подходят стилю Квята, так что он должен быстро вкатиться. Начало уже положено.

Фото: instagram.com/iron.lynx; instagram.com/lamborghinisc; Gettyimages.ru/Sean Gardner; East News/JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP, Icon Sportswire via AP Images