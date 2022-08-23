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«Звук, атмосфера – все аж дрожит», но «Жопу негде приземлить, казнить организаторов». Эмоции фанатов от главных гонок России под Москвой

Москоу Рейсвей Москоу Рейсвей
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Российская серия кольцевых гонок
СМП
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Как в России привлекают новую аудиторию в гонки после потери национального Гран-при «Ф-1»? Я съездил на этап главного чемпионата страны СМП РСКГ на трассе «Москоу Рейсвей» и оценил. В организации мне много не понравилось – особенно информационное наполнение Фестиваля скорости (так называется уик-энд чемпионата).

Ради объективности (и интереса) я узнал и мнение нескольких самых разных посетителей – от парочек до семей, чтобы посмотреть на мероприятие со многих сторон. Не все, конечно, согласились отвечать: кто-то приехал только к середине фестиваля и еще не успел пройтись по нему, а кому-то подпортил настроение дождь. Тем не менее, ответов набралось достаточно, чтобы понять всю палитру своеобразных впечатлений визитеров. Итак, как же россиянам их собственные гонки?

Михаил

«Довольно интересно посмотреть на все это [гонки и их составляющую] вживую, а не на экране. На пит-лейн близко не подходил, [так что что-то особенное] не видел. Но в целом тут интересные и красивые машины. Есть борьба. Еще на входе, когда дождя не было, смотрел машины – на солнце они, конечно, выглядят красивее».

Татьяна

«Мы здесь с 10 утра [прямо с открытия фестиваля]. Приехала сюда вдвоем с мужем. Мы бываем тут каждый год – нам нравится. Дух захватывает. От выставки тюнинга тоже положительные впечатления. Были на пит-лейн, там потрясающие мощные машины. Что больше всего там понравилось? Мне нравится звук – такая атмосфера, все аж дрожит».

Александр

«Тюнинговая выставка – прикольная и забавная. Меня больше всего порадовал «Вольво». Вот этот:

Такой стандартный кусок мыла, который должен просто ездить. А тут он в таком виде, в таком облике – резкий, дерзкий. Это прям вау! Остальное – понятно, что это машины, которые тюнингуются постоянно, мы их везде видим все раскрашенные и так далее. А вот «Вольво» в таком виде я вижу в первый раз.

Как на пит-лейн? Просто подготовленные, естественно, раскрашенные машины. Не увидел чего-то прям вау-выдающегося. Понятно, что это машины, в которые вкладываются деньги, которые постоянно участвуют в выставках, соревнованиях и так далее. Но чего-то вау – не увидел. Да, они все офигенные – но вот прям вау нет. Я еще с командами поговорил. Просто кто, откуда, как давно участвуете.

Я вообще в первый раз на таком мероприятии. Первое же впечатление – старт с места. Это вау, машинки громкие – вот это все. Самый большой минус – паузы между заездами. Потому что выступления растянуты с десяти до восьми вечера (на самом деле, до шести – Sports.ru). Если бы было покомпактней, было бы интересней. Между заездами можно круг сделать, можно второй по этим зонам. Можно порассматривать машины, поговорить с командами, посмотреть на дрифт – и все. А чем занять уже остальные четыре часа промежутка – уже непонятно».

Алексей

«Прошелся по пит-лейн. Понравились боксы – здорово увидеть, как там все внутри выглядит. Тем более вживую! Выставка тюнинга? Да, тоже был там. Ну, ничего так, красивые машинки. Главный минус всего мероприятия – еды тут маловато да очереди везде большие».

Юлия

«Мне нравится тут. Все атмосферно, по-гоночному. Трансформеры у машин – вообще класс. Сделала пару фоточек. Была на пит-лейн: все понравилось. Было круто посмотреть на гоночные машины так близко. Там еще выезд на трассу потом виден был – тоже классно.

Тюнинговую выставку я не поняла. Машины красивые, конечно, но что дальше – неясно как-то. Они стоят, на них смотрят, кто-то там сидит. Не знаю – мне не так сильно зашло. А вот дрифт – супер. Там еще такой звук!»

Владимир

«Что понравилось? Хм, сам факт того, что такое проводят. Что есть начинание какое-то. Есть программа: показывают машины тюнинговые. Правда, ничего непонятно – не хватает информации. Картинки [машин] я и в инете могу посмотреть. Порадовала возможность выйти на пит-лейн, посмотреть на гоночные боксы со стороны команд и пилотов.

Организация питания – никакущая. Чтобы чашку кофе купить – 20 минут надо стоять. Цены, как на вокзале, завышены в 3-4 раза на все. Получается, что организаторы занимаются не гонками, а зарабатывают на том же мороженом. Шашлычная еще какая-то на входе. Я вообще не любитель такого шашлыка, поэтому для меня его не существовало – это пустое место.

По факту, чтобы перекусить, оставалось только пойти в столовую, которую пришлось еще найти – секретную столовую. Но там, оказалось, надо сначала отстоять одну очередь, чтоб оплатить, потом ждать, когда принесут еду. В итоге приходится бродить по трассе туда-сюда. Мокрым, голодным и злым.

Я прошелся, посмотрел одну экспозицию, другую. Посмотрел дрифтунов. После этого мне хочется присесть, передохнуть, перекусить – может быть, даже пообщаться с кем-то. Вместо этого тут нихрена нет. Жопу некуда приземлить.

Надо полностью пересмотреть схему организации питания на данном мероприятии. Людей, которые за это отвечают в данный момент, казнить. Потому что, несмотря на то что люди приезжают на гонки, организация питания является неотъемлемой частью любого массового мероприятия».

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Фото: Тимофей Поршнев; VK/rafrcrs

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