Весь Ферстаппен – в одном интервью: обожает ярость инженера по радио, не собирается меняться – «иначе я фальшивка»

С Хэмилтоном – мир.

О Максе Ферстаппене давно говорят как о будущем рекордсмене «Формулы-1». Он попал в серию в 17 лет (самый молодой пилот в истории), в 18 выиграл первую гонку (дебют за «Ред Булл») и к сегодняшнему дню набил завидную статистику в 28 побед и 70 подиумов. А ведь в сентябре Максу будет только 25 (тому же Льюису Хэмилтону уже 37, а он все еще обновляет рекорд по числу подиумов – сейчас у него их 188).

В главную звезду современной «Формулы-1» Ферстаппен превратился лишь недавно, затем прервал семилетнее доминирование «Мерседеса» в личном зачете и стал первым чемпионом из другой команды в турбоэру – которая началась в 2014-м году переходом на новый регламент с гибридными турбодвигателями. Лидерство в этом сезоне (8 побед в 13 гонках) лишь закрепляет статус Макса как главного пилота мира.

Сейчас Ферстаппен не тот подросток, раздражавший вызывающим поведением – и это отчетливо видно из его большого интервью Дэвиду Култхарду (бывшему пилоту «Ред Булл» и послу бренда – то есть доверенному человеку из организации) для Channel 4 (оно состоялось перед Гран-при Великобритании этого сезона). Они обсудили отношение к Хэмилтону и «Мерседесу» после скандалов в 2021-м, возможный второй титул, нового соперника в виде пилота «Феррари» Шарля Леклера и критику в адрес Макса – и получился шикарный портрет действующего чемпиона мира.

Финальный круг года на последнем Гран-при – сплошные нервы

«Я очень нервничал. После все, кто жал мне руку, говорили, что я был хладнокровен. К слову, в тот день у меня были холодные руки – так потом сказали мой отец [Йос] и моя девушка Келли (Пике – дочь трехкратного чемпиона «Ф-1» Нельсона – Sports.ru). Но в тот момент они ничего не говорили, но все чувствовали.

Было, конечно, нервозно. Последняя гонка – и ты либо первый, либо второй (к Гран-при Абу-Даби Ферстаппен и Хэмилтон набрали равное количество очков – Sports.ru). В течение всей гонки эмоции просто скакали: с негативных до резко положительных. Но тот финальный круг… ты позади с новыми шинами, и нужно сделать это [обогнать соперника] – а ты не знаешь, где это произойдет и произойдет ли вообще. Еще и на рестарте нужно хорошо среагировать. Все эти эмоции на последнем круге – безумие. И даже когда понимаешь, что вот-вот выиграешь гонку, тебе ведь еще остается финишировать – ты же можешь развернуться или сделать что-то тупое.

Когда я пересек черту, по радио все кричали мне в уши. Я понял, что все, ради чего работал с четырех лет, стало реальностью. Это [чемпионство] всегда было моей главной мечтой в «Формуле-1». Я выигрывал гонки, поул-позиции, ввязывался в конфликты, был на подиумах – это уже все пройденные этапы. Оставалось только выиграть чемпионат. Достигнуть этого – просто невероятно».

Некоторые считают, что в 2021-м Хэмилтон больше заслужил титул. Что думает Макс?

«Когда я в машине – то, конечно, собираюсь выиграть гонку, а впоследствии и чемпионат. Но когда смотришь сезон как фанат… Думаю, если бы он [Льюис] выиграл финальную гонку, то все бы посчитали его заслуженным чемпионом. Если бы выиграл я – а так и есть – то меня.

Я считаю, ситуация могла пойти по обоим путям: мы оба были в отличной форме весь год, мы оба отдали много сил, оба сражались практически на каждом Гран-при. Это и нравится людям. Интересной борьбой стала еще и благодаря схватке двух разных команд – особенно после такого долгого доминирования «Мерседеса».

В течение сезона я не особо много думал об этом [противостоянии], но, может быть, в ближайшие годы или, возможно, после завершения карьеры поразмыслю о нем».

Беспокойство о мнении фанатов – пустая трата энергии

«Когда ты соперничаешь с чьим-то любимым пилотом, становится напряженно. Фаната Льюиса не особо заботит тот, кто финиширует 18-м. Но все гораздо горячее, когда ты прямой соперник. Это нормально. Я не должен подстраиваться под вкусы фанатов. Потому что я это я. И я не собираюсь меняться – иначе я фальшивка. Если я кому-то не нравлюсь – это нормально.

У всех разная индивидуальность, все по-разному относятся к людям. И я тоже, конечно. Кто-то мне нравится, кто-то – нет. Но это жизнь. В конце дня тебе не нужно жить со всеми вокруг: у каждого своя жизнь, свои проблемы.

Я просто делаю свою работу. Мне нравятся гонки, нравится побеждать. И, естественно, тут необходима удача: тебе нужна правильная машина и правильные люди. Я вообще не особо много об этом думаю. Я не представляю себе, что фанаты других пилотов думают обо мне – это просто трата энергии».

Гонки и личная жизнь

«Личная жизнь у каждого своя. Каждый по-своему устраивает себе «перезарядку». Я смотрю на это так: что бы ни происходило в «Формуле-1», это не должно мешать личной жизни, как-то воздействовать на нее. Потому что для меня это две разные вещи. Скажем, если на тебя злится босс, ты не должен распространять негатив дома.

«Формула-1» – очень короткий промежуток жизни. Я хочу отлично справиться со всем за это время. С другой стороны, если что-то не удалось или вышло не так, как ты думал, в жизни есть много других возможностей. Думаю, меня это расслабляет».

О смене позиций в сезоне-2022

«Опыт в «Формуле-1», до этого картинг… Здесь все может быстро измениться. Когда у тебя сходы… Когда ты сражаешься за титул, ты не можешь позволить себе сходить. Вот почему я был так критичен в начале сезона (на первых этапах у «Ред Булл» дважды возникали неполадки с мотором, из-за чего к четвертой гонке Леклер был впереди на 43 очка; сейчас Шарль отстает от Макса на 80 очков – Sports.ru).

К счастью для нас, подобное произошло и с другими. Но мы не можем полагаться на сходы: люди учатся, улучшают свою технику. Ты должен набирать очки каждый уик-энд. Конечно, ты всегда надеешься заработать максимальное количество очков, но ты также должен быть настроен заработать их сколько выйдет – если не можешь выиграть. Вот что я выучил за годы в «Формуле-1». Иногда из-за излишней агрессивности или ошибки ты теряешь все очки. Это приходит с опытом.

Я проехал в «Ф-3» только год перед «Ф-1». Когда я был близок к переходу, отец спросил меня: «Ты уверен? Уверен, что нужно запрыгнуть в «Ф-1» сейчас?» Я сказал: «Да, потому что я хочу там быть. И даже если я буду ошибаться, по крайней мере, я буду там. А дальше посмотрим». В итоге мы пошли туда, и, к счастью, все в порядке».

В напряженности борьбы с Хэмилтоном виноват конфликт команд. С «Феррари» спокойней

«Не думаю, что напряжение возникало из-за пилотов. Дело в разном подходе команд – что в прошлом, что в этом году. Возможно, сейчас [соперничающие] команды больше уважают друг друга. Думаю, это помогает. Я знаю Шарля очень давно – мы фактически выросли вместе в гонках, от картинга до «Ф-1».

Я всегда очень уважал Льюиса – да и до сих пор уважаю. Мы всегда нормально общались, сейчас тоже нет проблем. Будучи гонщиками, вы быстро забываете обиды и двигаетесь вперед.

Сколько раз я сталкивался с Шарлем в прошлом… Мы можем посмеяться над этим. В этом году все поспокойней. Надеюсь, так и останется».

О прошлогодней аварии в Сильверстоуне и праздновании «Мерседеса»

«Потеря большого количества очков, большой ущерб машине. Я лишился двигателя, так что в конце концов все дошло до штрафа [за превышение лимита по числу моторов]. Было много последствий от той аварии. Не то чтобы что-то личное… Мне не понравилось, как команда праздновала и что потом говорила. Не моя команда, конечно. Другая [«Мерседес»]. Я думаю, будь я на их месте, такого бы не произошло. Было бы немного странно так праздновать.

Но об этом можно говорить вечно. Я думаю, тогда вышло некрасиво, но с другой стороны, у нас была мотивация выложиться на полную в оставшуюся часть сезона. И мы это сделали: все-таки это была первая возможность действительно побороться за чемпионат, и мы пребывали в хорошем расположении духа – даже с этой аварией. [В этом году] мы перестроили машину, у нас лучшие механики – так что сейчас мы собираемся повторить успех».

О перспективе второго чемпионства

«Думаю, это будет менее эмоционально – если случится. Это то же самое, что первая победа. Моя первая победа – до сих пор самая эмоциональная. Победа в чемпионате, конечно, не в счет, но все остальные не сравнятся с первой. Потому что в этот момент ты впервые ощущаешь вкус первого места, которое так сложно добыть в «Формуле-1». Так что да, думаю, все [второй титул] будет по-другому. Но я предпочитаю пока об этом не думать. Мы хорошо идем, но борьба пока продолжается».

Отношения с Пересом сложились лучше, чем ожидалось

«Чеко отличный парень, уже давно в паддоке, хоть и не был моим напарником. В прошлом году мы сильно сблизились, что, думаю, очень хорошо для команды. Мы общались онлайн, вне трассы. Мы с ним хотим от машины одного и того же – а это всегда выгоднее для команды, когда оба пилота имеют одинаковые взгляды. Так что да, я доволен. Хотя, если честно, никогда не думал, что все так хорошо сложится».

Главное в гоночном инженере – честная и жесткая критика

«Как только я перешел в «Ред Булл», они мне сказали: «Вот твой гоночный инженер [Джанпьеро Ламбиасе]». И я такой: «Ну окей». Это был мой первый уик-энд, безумный уик-энд. И с того момента мы работали вместе.

Думаю, самое важное в гоночном инженере – это то, что тебе не нужно что-либо говорить. Он точно знает, что тебе нужно и что ты хочешь от машины с учетом твоего пилотажного стиля. И это понимание становится только лучше с годами. Я не могу представить себя без «Джипи» [Джанпьеро], потому что очень важно иметь эту связь для максимального результата.

Нужно сказать, что иногда его итальянская сторона дает о себе знать – и мне это нравится. Он немного раздражается, приходит в ярость – я люблю это. Мне это нравится, потому что он должен отчитывать меня, а я – его. Немногие это ценят, но я с самого начала говорил, что именно так мне и нравится работать. Он, кажется, тоже это ценит. Потом мы можем посмеяться над этим. Если он вдруг перестанет критиковать меня, я начну упускать незаметные детали, которые в итоге могли бы привести меня к успеху. Я требую, чтобы он мне все говорил. Потому что ты никогда не станешь идеальным. Всегда есть куда расти».

О важности понимания технической части гонок

«Нужно жить спортом. Я имею в виду, что нужно знать о нем все – ту же историю. Мой отец всегда обращал мое внимание на техническую часть гонок. Ты не обязан быть инженером, для этого нужно образование. Но нужно знать основы, чтобы разговаривать с инженером об определенных вещах. Если ты увлечен, все придет само. Ты захочешь сам все узнать.

Хотя, конечно, очень помогает, если у тебя есть отец, много знающий об этой сфере. Правда, иногда отец просил меня заткнуться – я задавал слишком много вопросов. А вот мама (Софи Кумпен; в юности гоняла в картинге – Sports.ru) никогда не давала мне гоночных советов. Но всегда была преданно поддерживала. Думаю, она всегда очень нервничала перед каждой моей гонкой. Приятно, что мне не нужно с ней говорить базовым языком. Я могу говорить о гонках довольно специфично – и она все понимает. Это прекрасно».

О руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере

«Думаю, его гоночный бэкграунд здорово укрепляет наши отношения. Это еще очень хорошо для команды: он понимает нашу точку зрения. Он отличный мотиватор. Он ко всем по-разному относится: если у кого-то проблемы, он всегда поговорит или, по крайней мере, выяснит, в чем дело, убедится, что все чувствуют себя хорошо.

Он также отличный собеседник – думаю, это важно для босса команды. Мы пережили много хороших моментов, хотя было много плохих – но это часть любых отношений. Очень здорово работать с Кристианом. Думаю, еще очень классно, что он подключается к радио после гонки – это значит, что мы отлично поработали».

Ответ критикам: Макс считает себя не высокомерным, а откровенным

«Иногда твой образ формируется на разных платформах в интернете. Они [пользователи и фанаты] стебутся над тобой, хотя даже не знают тебя. Эти люди не знакомы со мной лично. Конечно, они могут думать обо мне определенным образом – это нормально. У вас не всегда есть возможность пообщаться со мной поближе.

Люди иногда думают, что я высокомерный. Но я просто очень прямолинеен, откровенен. Я знаю, чего хочу. И я сделаю все, чтобы достичь своей цели. Не думаю, что это высокомерие. Я люблю спорт, люблю гонки. Я вырос на этом. Моя семья – мой отец, моя мать – всегда была вовлечена в это.

Когда ты полностью отдаешь себя чему-то, это большая честь. Ты следуешь за целью. Не думаю, что тут есть что-то общее с высокомерием. Я знаю, что я неидеален. Никто не идеален. Я всегда хочу становиться лучше как пилот. Примите это».

Фото: Gettyimages.ru/Kamran Jebreili – Pool, Bryn Lennon, Bryn Lennon, Clive Rose, Mark Thompson, Dan Mullan; globallookpress.com/HOCH ZWEI