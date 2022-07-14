Бывший владелец команды «Ф-1» бегал от тюрьмы 10 лет – из-за невозврата кредитов на $1,3 млрд. Теперь все-таки посадят на 4 месяца

Создатель самой эффективной команды чемпионата.

Пару лет назад на месте «Астон Мартин» в «Формуле-1» гонялась «Форс-Индия» – тогда ею владел индийский бизнесмен Виджай Маллья. Он выкупил организацию в 2007-м за $123 млн – тогда она называлась «Спайкером» и проживала на дне обоих зачетов. Его подход к управлению (работа со спонсорами, ставка на внутреннюю атмосферу и сильнейшие стороны своих кадров) сделали команду с одним из самых маленьких бюджетов (не более $130 млн, но и его технический директор Энди Грин называл «сильно переоцененным») лидером «второго дивизиона» Гран-при: два сезона подряд (2016-2017) «Форс-Индия» уверенно занимала четвертое место в Кубке Конструкторов (во втором случае ближайший преследовать отстал аж на 100 очков). На ее счету 1 поул, 6 подиумов и почти тысяча Гран-при за 10 лет.

Единственная проблема – все эти годы правительство Индии требовало арестовать Маллью за побег от долгов. Бизнесмен долго скрывался от правосудия, но оно его все-таки настигло – теперь Виджая ждет тюрьма.

Попытка расширить бизнес закончилась миллиардным долгом. Пришлось бежать в Великобританию

Маллья унаследовал от отца пивоваренный холдинг United Breweries Limited и выжал из него максимум: часть компании выгодно продал Heineken, вторую долю оставил себе и благодаря растущей популярности пива Kingfisher (свыше 50% индийского рынка) стал миллионером.

Затем Виджай решил расширить бизнес за счет авиаперевозок – и основал Kingfisher Airlines: она стала гигантом на местном рынке, но не приносила прибыли из-за сомнительной бизнес-модели: на роскошный сервис на борту слабо коррелировал с небольшими ценами на билеты. Тем не менее, именно тогда личное состояние Малльи оценили в $1,2 млрд (№41 в индийском списке Forbes), а на семейные вечеринки вроде свадьбы сына уходили по несколько десятков миллионов долларов.

Финансовый кризис 2008 года выбил компанию – операционные расходы сильно превысили доходы. Маллья набрал кредитов и смог немного продлить бизнесу жизнь – до 2012 года. Однако потом сотрудники после годовой задержки зарплаты устроили забастовку, компания прекратила полеты, и в феврале 2013-го ее лишили лицензии.

Из-за непогашенных долгов Маллью хотели арестовать еще в 2012-м, но тогда дело сперва повернулось в сторону чисто экономического. Однако после отзыва лицензии и отсутствия должных стараний в погашении кредитов на $1,35 млрд кредиторы заявили, что Виджай специально обанкротил и закрыл авиакомпанию, чтобы не возвращать долг. В 2015-м бизнесмену ограничили выезд из Индии и выставили с должности председателя совета директоров одной из дочек мирового алкогольного гиганта Diageo. По условиям развода Маллье причитались 75 миллионов долларов, но их заблокировало правительство в счет долга. Виджай тут же перебрался в Великобританию.

Еще при первых новостях о намерениях индийца уехать из страны Государственный банк и другие финансовые учреждения потребовали арестовать и остальные его активы, а также аннулировать паспорт Виджая, чтобы закрыть выезд из Индии.

Бизнесмен прятался от правосудия пять лет. Теперь он отправится в тюрьму – правда, ненадолго

В Великобритании спокойствия Маллья не нашел: из-за неявки в суд паспорт Виджая аннулировали и выдали ордер на его арест – попутно еще и оформили запрос в Интерпол на его экстрадицию. Ровно через год (в апреле 2017-го) миллионер все же сдался полиции Великобритании. Запустили дело о его экстрадиции, а самого бизнесмена отпустили под залог в 650 тыс. фунтов. Параллельно индийский суд обвинил Маллью в выкачивании средств из бюджета «Форс-Индии» – он якобы оформлял спонсорскую помощь от всех брендов Kingfisher как кредиты, чтобы затем вывести уже на свое имя. У команды образовался долг перед владельцем на $208,5 млн, и когда все вскрылось, с «Формулой-1» пришлось попрощаться.

«Я выполню свои обязательства в Индии. Хотя пока я слышал только голословные утверждения и не видел ни одного доказательства. В любом случае, команда выживет и без меня. Я могу спать спокойно, зная, что «Форс-Индия» крепко стоит на ногах», – говорил Маллья.

Он ошибался. В 2018-м «Форс-Индия» перешла под внешнее управление – и благодаря иску ее пилота Серхио Переса за многолетние невыплаты гонорара. В процессе банкротства ее за $250 млн и выкупил канадец Лоренс Стролл, переименовал ее в «Рейсинг Поинт», а после провел ребрендинг и вернул в Гран-при «Астон Мартин».

Тем временем сам Маллья начал искать новые возможности. «Я провел в «Ф-1» десять лет. Я наслаждался каждым моментом, но теперь пора заняться чем-то другим», – говорил он в феврале 2020 года.

Не получилось: летом того же года его все-таки экстрадировали в Индию. Сразу после прибытия на родину он предложил кредиторам мировое соглашение стоимостью $1,8 млрд, но банкиры отказались. Через два года апелляций и судебных слушаний Виджая приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

И это ему еще повезло: бывший совладелец «Форс-Индии» Субрата Рой отсидел два года за долг в $2,3 млрд, но после вышел под залог. Может, Маллья добьется того же?

В любом случае охота на Виджая окончена – а ведь она длилась целых 10 лет.

Причем деньги за «Форс-Индию» тогда, в 2018-м, Виджай, скорее всего получил.

«Все кредиты будут выплачены, все рабочие места будут сохранены, команда будет серьезно профинансирована», – обещал после сделки со Строллом администратор Джефф Роули.

Тем не менее, главный срок в жизни Малльи, скорее всего, впереди: сейчас суд приговорил его по делу незаконной передачи $40 млн в семейный траст-фонд в обход ареста имущества. Процесс по главному делу о банкротстве еще идет.

Фото: globallookpress.com/Mandoga Media, Hoch Zwei